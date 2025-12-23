Terörsüz Türkiye hedefinde saha temizliği! SDG'ye İmralı mesajı: "En kısa süre içinde bu işlem gerçekleştirilmeli"

SDG'YE İMRALI MESAJI:

Türkiye, bir yandan da Suriye'de, SDG-YPG'nin Şam merkezi yönetimine entegrasyon işlemlerini takip ediyor. Bu sürecin hızlandırılması için İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın devreye girdiği ve Mazlum Abdi'ye mesaj gönderdiği belirtiliyor.

Öcalan'ın mesajında SDG içinde bulunan yabancı kökenlilere ilişkin beklentileri de yer alıyor. Edinilen bilgiye göre Öcalan, Mazlum Abdi'ye "SDG içinde bulunan yabancı unsurlar Suriye toprakları dışına çıkartılmalı ve bu en kısa süre içinde bu işlem gerçekleştirilmeli" dedi.



NE KADAR YABANCI VAR?

Türkiye kökenli SDG üyelerinin de çıkarılacak hukuki düzenlemeler kapsamında eğer suç işlememişlerse Türkiye dönmelerinin yolu açılacak. Yabancı unsurlar arasında Afrika, Arap, Avrupa kökenliler de yer alıyor. (Zübeyde Yalçın)