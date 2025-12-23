Beşiktaş'a transferde rakip!
Milan'dan ayrılması gündemde olan Ruben Loftus-Cheek ile en ciddi ilgilenen takımın Beşiktaş olduğu öne sürüldü. Ayrıca oyuncuyla İngiltere'den ve Lazio'dan ilgi olduğu kaydedildi.
Milan'da Ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde olan için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
EN CİDDİ BEŞİKTAŞ
Tuttosport'un haberine göre Beşiktaş, İngiliz yıldız ile en ciddi ilgilenen kulüp durumunda bulunuyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların yıldız ismi yakından takip ettiği belirtildi.
İNGİLTERE VE LAZIO'DAN İLGİ
Öte yandan haberde Premier Lig'den birden fazla kulübün oyuncu hakkında bilgi aldığı belirtilirken henüz somut bir adım atılmadığı kaydedildi.
Ayrıca 29 yaşındaki oyuncuyu Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin, takımında görmek istediği aktarıldı.