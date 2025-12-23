CHP'li Şile Belediyesi'ne ikinci dalga rüşvet operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandallarının ardı arkası kesilmiyor.





Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile Belediyesi'ne yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler sonucunda bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.



Operasyonda 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KABADAYI VE 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma'", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Şile Belediyesi'ne geçtiğimiz temmuz ayında operasyon yapılmıştı.

Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı da gözaltına alınıp tutuklamıştı.

Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvet görüntüleri ortaya çıktı

RÜŞVETE SUÇÜSTÜ!



Şile Belediyesi'nin hukuk danışmanı olan bir şahıs, bir iş adamından yapı ruhsatı karşılığında belediye görevlileri adına 20 bin € para ile suçüstü yakalanmıştı.



Rüşvetin belediye başkanı, başkan yardımcısı, belediye imar müdürü, belediye ruhsat müdürü, belediye saha şefi sorumlusu adına alındığına yönelik deliller elde edilmişti.