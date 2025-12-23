PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Şile Belediyesi'ne ikinci dalga rüşvet operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı

CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler neticesinde ikinci dalga rüşvet operasyonu düzenlendi. 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Şile Belediyesi'ne ikinci dalga rüşvet operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile Belediyesi'ne yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler sonucunda bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Haraç Partisi! Manavgattan sonra Şile Belediyesinde de rüşvete suçüstü | Özgür Kabadayı ve 4 kişi tutuklandıCumhuriyet Haraç Partisi! Manavgattan sonra Şile Belediyesinde de rüşvete suçüstü | Özgür Kabadayı ve 4 kişi tutuklandı


Operasyonda 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KABADAYI VE 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma'", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Şile Belediyesi'ne geçtiğimiz temmuz ayında operasyon yapılmıştı.

Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı da gözaltına alınıp tutuklamıştı.

Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvet görüntüleri ortaya çıktı

RÜŞVETE SUÇÜSTÜ!

Şile Belediyesi'nin hukuk danışmanı olan bir şahıs, bir iş adamından yapı ruhsatı karşılığında belediye görevlileri adına 20 bin € para ile suçüstü yakalanmıştı.

Rüşvetin belediye başkanı, başkan yardımcısı, belediye imar müdürü, belediye ruhsat müdürü, belediye saha şefi sorumlusu adına alındığına yönelik deliller elde edilmişti.

CHP'li Şile Belediyesi'nde rüşvete suçüstüCHP'li Şile Belediyesi'nde rüşvete suçüstü


Yapılan aramalarda piyasa değeri 7-8 Milyon ₺ olan Dolar, Euro, Sterlin, Altın vb. ziynet eşyası ele geçirilmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
Terörsüz Türkiye hedefinde saha temizliği! SDG'ye İmralı mesajı: "En kısa süre içinde bu işlem gerçekleştirilmeli"
Vakıf Katılım
CHP'li Şile Belediyesi'ne ikinci dalga rüşvet operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı
Kadıköy'de kupa derbisi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11'ler
Asgari ücrette son viraj! Hangi formüller masada? İşte zam senaryoları
D&R
Takvim aylardır yazıyor! Kıblesini İsrail'e çeviren SDG devirdiği masanın altında kalacak: Halep'te şiddetli çatışmalar
Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay torbacıların isimlerini verdi! Kod adı Cio
Üniversiteli öğrencilere af yolu açıldı! Yeni kanun teklifi ile birlikte başkası adına tez yazanlara verilen cezalar değişiyor...
Ankara’ya kar sürprizi: Yeni sistem haritaya yansıdı! Meteoroloji'den 29 ile yağış alarmı
Savunmada tam bağımsızlığın kilometre taşları döşendi! Yüzde 80'e çıkan yerli ürünleri TAKVİM tek tek inceledi...
Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan MKYK'da Terörsüz Türkiye başlığı! Temel hedef: PKK'nın tümüyle feshi
Hesaplı emeklilikte son hafta! Kısmi ihya ve borçlanma nasıl olur?
Altında yükseliş hız kesmiyor: Gram ve ons için 2026 tahminleri nasıl? Uzmanlardan temkinli mesaj
Son dakika! Uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı
Tuğyan sevgilisini silahla böyle tehdit etmiş! Güllü'nün ölümünde flaş gelişme: 4 kişi ifade verecek
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz gözaltına alındı
FETÖ-Epsteinvari narko-casusluk ağı! Cebeci, Kenan Tekdağ'ın talimatıyla kimleri kayda aldı? Kaset skandalı ve Epözdemir'in CIA-MOSSAD bağı
1 Ocak'ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan'dan "Galata" çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den destek