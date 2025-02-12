5 soruda CHP’deki şaibeli kurultay! Delege borsasının tanığı Takvim.com.tr’ye konuştu: Birebir şahidim

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı mahkemelik oldu.
Hukukçular, mahkemenin usulsüzlükleri tespit etmesi durumunda CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptal edilebileceğini vurguluyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı mahkemelik oldu.
Hukukçular, mahkemenin usulsüzlükleri tespit etmesi durumunda CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptal edilebileceğini vurguluyor.
Avukat Zafer İşeri, kurultaya yönelik başlatılan soruşturmanın ilerleyen süreçteki olası senaryolarını TAKVİM'E anlattı. İşte 5 soruda kurultay meselesi...
ÖZEL'İ ETKİLER Mİ?
Siyasi Partiler Kanunu'na göre, bir siyasi partinin genel başkanının görevden alınması veya düşürülmesi, genellikle parti tüzüğünde belirtilen iç prosedürlere bağlıdır. Ancak, eğer genel başkan hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı ve siyasi yasak kararı verilirse, genel başkanlık görevini etkileyecektir.
İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
Usulsüzlük veya kanuna aykırı işlemler tespit edilirse, bu durum yargıya taşınabilir. Mahkeme, usulsüzlüklerin seçim sonuçlarına etki ettiğine karar verirse, kurultayın iptali veya yenilenmesi gibi kararlar alabilir.
SİYASİ YASAK GELİR Mİ?
'Para karşılığı oy kullandırma' gibi fiiller, belirli haklardan yoksun bırakılma (siyasi yasak) sonucunu doğurabilir. Bu yasakların süresi, mahkemenin takdirine ve işlenen suçun niteliğine bağlıdır.
NELER DELİL OLUR?
Şaibeli olduğunu kanıtlamak için tanık ifadeleri önemli bir delil türüdür. Ancak daha güçlü bir hukuki dayanak oluşturmak için yazılı belgeler, ses ve görüntü kayıtları gibi diğer delillerle desteklenmesi gerekir.
KILIÇDAROĞLU GELİR Mİ?
Mahkeme karar verirse genel başkanlık seçimi yeniden yapılır. Genel başkanlığın doğrudan bir önceki genel başkana iadesi, parti tüzüğünde böyle bir hüküm yoksa mümkün değildir.
İŞTE TANIK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şaibelerle anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'den sonra CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Takvim.com. tr'den Ahmet Zeren'e konuşan Çakır, "Bu haklı bir soruşturma. Rüşvetin belgesi olmaz ama şahidi olur. Ben olaylara birebir şahidim. Kurultayın iptali için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.