5 soruda CHP’deki şaibeli kurultay! Delege borsasının tanığı Takvim.com.tr’ye konuştu: Birebir şahidim

5 soruda CHP'deki şaibeli kurultay (AA)



İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Usulsüzlük veya kanuna aykırı işlemler tespit edilirse, bu durum yargıya taşınabilir. Mahkeme, usulsüzlüklerin seçim sonuçlarına etki ettiğine karar verirse, kurultayın iptali veya yenilenmesi gibi kararlar alabilir.

5 soruda CHP'deki şaibeli kurultay (AA)



SİYASİ YASAK GELİR Mİ?

'Para karşılığı oy kullandırma' gibi fiiller, belirli haklardan yoksun bırakılma (siyasi yasak) sonucunu doğurabilir. Bu yasakların süresi, mahkemenin takdirine ve işlenen suçun niteliğine bağlıdır.



NELER DELİL OLUR?

Şaibeli olduğunu kanıtlamak için tanık ifadeleri önemli bir delil türüdür. Ancak daha güçlü bir hukuki dayanak oluşturmak için yazılı belgeler, ses ve görüntü kayıtları gibi diğer delillerle desteklenmesi gerekir.

5 soruda CHP'deki şaibeli kurultay (AA)



KILIÇDAROĞLU GELİR Mİ?

Mahkeme karar verirse genel başkanlık seçimi yeniden yapılır. Genel başkanlığın doğrudan bir önceki genel başkana iadesi, parti tüzüğünde böyle bir hüküm yoksa mümkün değildir. CHPli Erkan Çakırdan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabatın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na düşen ʺşaibeʺ gölgesinin bir numaralığı tanığı Erkan Çakır, Takvim.com.tr'ye konuştu



İŞTE TANIK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şaibelerle anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'den sonra CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na düşen ʺşaibeʺ gölgesinin bir numaralığı tanığı Erkan Çakır, Takvim.com.tr'ye konuştu Takvim.com. tr'den Ahmet Zeren'e konuşan Çakır, "Bu haklı bir soruşturma. Rüşvetin belgesi olmaz ama şahidi olur. Ben olaylara birebir şahidim. Kurultayın iptali için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN