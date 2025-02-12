SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

5 soruda CHP'deki şaibeli kurultay! Delege borsasının tanığı Takvim.com.tr'ye konuştu: Birebir şahidim

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı hakkında "şaibe" iddiası nedeniyle mahkemelik oldu. "Şaibeli kurultay" iddialarını uzun süredir dile getiren Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, ses getirecek itiraflarda bulundu. İşte kurultaya yönelik başlatılan soruşturmanın ilerleyen süreçteki olası senaryoları...

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
5 soruda CHP’deki şaibeli kurultay! Delege borsasının tanığı Takvim.com.tr’ye konuştu: Birebir şahidim

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı mahkemelik oldu.

    Hukukçular, mahkemenin usulsüzlükleri tespit etmesi durumunda CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptal edilebileceğini vurguluyor.

    Avukat Zafer İşeri, kurultaya yönelik başlatılan soruşturmanın ilerleyen süreçteki olası senaryolarını TAKVİM'E anlattı (Takvim Gazetesi)Avukat Zafer İşeri, kurultaya yönelik başlatılan soruşturmanın ilerleyen süreçteki olası senaryolarını TAKVİM'E anlattı (Takvim Gazetesi)

    Avukat Zafer İşeri, kurultaya yönelik başlatılan soruşturmanın ilerleyen süreçteki olası senaryolarını TAKVİM'E anlattı. İşte 5 soruda kurultay meselesi...

    5 soruda CHP'deki şaibeli kurultay (AA)5 soruda CHP'deki şaibeli kurultay (AA)

    ÖZEL'İ ETKİLER Mİ?
    Siyasi Partiler Kanunu'na göre, bir siyasi partinin genel başkanının görevden alınması veya düşürülmesi, genellikle parti tüzüğünde belirtilen iç prosedürlere bağlıdır. Ancak, eğer genel başkan hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı ve siyasi yasak kararı verilirse, genel başkanlık görevini etkileyecektir.

    5 soruda CHP'deki şaibeli kurultay (AA)5 soruda CHP'deki şaibeli kurultay (AA)

    İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
    Usulsüzlük veya kanuna aykırı işlemler tespit edilirse, bu durum yargıya taşınabilir. Mahkeme, usulsüzlüklerin seçim sonuçlarına etki ettiğine karar verirse, kurultayın iptali veya yenilenmesi gibi kararlar alabilir.

    5 soruda CHP'deki şaibeli kurultay (AA)5 soruda CHP'deki şaibeli kurultay (AA)

    SİYASİ YASAK GELİR Mİ?
    'Para karşılığı oy kullandırma' gibi fiiller, belirli haklardan yoksun bırakılma (siyasi yasak) sonucunu doğurabilir. Bu yasakların süresi, mahkemenin takdirine ve işlenen suçun niteliğine bağlıdır.

    NELER DELİL OLUR?
    Şaibeli olduğunu kanıtlamak için tanık ifadeleri önemli bir delil türüdür. Ancak daha güçlü bir hukuki dayanak oluşturmak için yazılı belgeler, ses ve görüntü kayıtları gibi diğer delillerle desteklenmesi gerekir.

    5 soruda CHP'deki şaibeli kurultay (AA)5 soruda CHP'deki şaibeli kurultay (AA)

    KILIÇDAROĞLU GELİR Mİ?
    Mahkeme karar verirse genel başkanlık seçimi yeniden yapılır. Genel başkanlığın doğrudan bir önceki genel başkana iadesi, parti tüzüğünde böyle bir hüküm yoksa mümkün değildir.

    CHPli Erkan Çakırdan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabatın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattıCHPli Erkan Çakırdan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabatın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı

    CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na düşen ʺşaibeʺ gölgesinin bir numaralığı tanığı Erkan Çakır, Takvim.com.tr'ye konuştuCHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na düşen ʺşaibeʺ gölgesinin bir numaralığı tanığı Erkan Çakır, Takvim.com.tr'ye konuştu

    İŞTE TANIK
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şaibelerle anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'den sonra CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

    CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na düşen ʺşaibeʺ gölgesinin bir numaralığı tanığı Erkan Çakır, Takvim.com.tr'ye konuştuCHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na düşen ʺşaibeʺ gölgesinin bir numaralığı tanığı Erkan Çakır, Takvim.com.tr'ye konuştu

    Takvim.com. tr'den Ahmet Zeren'e konuşan Çakır, "Bu haklı bir soruşturma. Rüşvetin belgesi olmaz ama şahidi olur. Ben olaylara birebir şahidim. Kurultayın iptali için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyelere terör operasyonu! Gözaltına alınan isimler belli oldu! Evlerinden neler çıktı?
    CANLI TAKİP | Asya turunun 2. durağı! Başkan Erdoğan Endonezya’da resmi törenle karşılandı
    Türk Telekom
    CANLI TAKİP | İstanbul buz kesecek! Meteoroloji’den 3 ile saatli uyarı: Bugün kar yağışı hangi ilçelerde etkili olacak?
    Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak?
    CHP yandaşlarından delege borsası itirafı: Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz
    Takas Bank
    ABD yargısı kararını verdi: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek
    Özcan Deniz’in ailesi birbirine girdi! Şoke eden iddialar: Annemi evden attı kardeşimi dövdü
    CHP’li Erkan Çakır’dan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabat’ın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı
    Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit Londra’da hastane köşelerinde kabusu yaşadı! Gözleri Türkiye’deki sağlık sistemini aradı
    CANLI | İsrail ateşkesi ihlal etti Hamas takası durdurdu! Trump ve Netanyahu’dan tehdit
    İstanbul’da eğitime ara: Okullar bugün tatil edildi | Uyarılar peş peşe geldi saat verildi
    Şaibe var diyen CHP’li Erkan Çakır TAKVİM’e konuştu! İfadeye çağrıldım diyerek anlattı: Kurultayın iptali için her şeyi yapacağız
    Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transfer tamam
    Emeklilere bayram ikramiyesi artışı geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma yapılacak | 3 formül masada
    CHP’de prematüre ön seçimin tarihi belli oldu! İmamoğlu’na Aday Özgür Özel olsun sürprizi... İşte Mansur Yavaş’ın yol haritası
    Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor
    Rus hava sahasında gizemli uçak! Trump’ın elçisi Steve Witkoff Moskova’ya mı indi?
    3’lü masada birbirlerini yediler! Ekrem İmamoğlu salonu terk etti... Mansur Yavaş Trollerini üzerimden çek Ekrem resti çekti