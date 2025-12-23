Asgari ücrette son viraj! Hangi formüller masada? İşte zam senaryoları

2025 yılı için aylık asgari ücret net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak uygulanıyor. 2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yılsonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı.

İşveren temsilcilerine yönelik piyasa ölçümleri ise yüzde 25'i işaret ediyor. Bu durumda 5 bin 526 TL'lik zamla 22 bin 104 TL olan net asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA) 27-30 BİN ARASINDA ŞEKİLLENECEK Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İşverenler de elini taşın altına koymalı" çıkışıyla birlikte kulislerde asgari ücretin 27 bin TL ila 30 bin TL arasında şekilleneceği dile getiriliyor.

Açıklanan senaryolara göre artış oranına bağlı olarak asgari ücrette ortaya çıkacak net tutarlar şu şekilde hesaplanıyor:

TBMM'de yapılan kanun değişikliği ile Askerlik ve doğum gibi borçlanmalara yönelik prim miktarı yüzde 45 olarak belirlendi. Halen yürürlükte olan borçlanma düzenlemeleri doğrultusunda yapılan hesaplamada en düşük günlük borçlanma 277 TL en yüksek günlük borçlanma ise 2 bin 77 TL. Aylık en düşük borçlanma 8 bin 321 TL, en yüksek borçlanması ise 62 bin 411 TL'yi buluyor. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde net ücret 27 bin 630, brüt ücret 32.506 TL'ye çıkacak. 2026 yılında yüzde 45 olarak uygulanacak borçlanma prim miktarı dikkate alındığında, en düşük borçlanma miktarı 487 TL, en yüksek 3 bin 652'ye çıkacak. Aylık en düşük borçlanması ise, 14 bin 607, en yüksek de 109 bin 707 olarak şekillenecek. Bu durumda borçlanma yapacak kişiler, 31 Aralık 2025'e kadar borçlanmaları halinde önemli miktarda kâr elde etmiş olacaklar.

Türk Lirası (AA)

GSS PRİMİ NE KADAR OLACAK?

Son yasal değişiklikle Genel Sağlık Sigortası pirimleri de yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde ödenecek en düşük GSS prim oranı da aylık 1.950 TL'ye yükselecek.

DİĞER KALEMLER NASIL ŞEKİLLENECEK?

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 32 bin 506 TL olacak. En düşük işsizlik maaşı 13.002 TL, en yüksek 26.005 TL'ye yükselecek. En düşük isteğe bağlı sigorta pirimi en düşük aylık 14 bin 607 TL, en yüksek 109 bin 707 olacak.

% 25 ZAM OLURSA BORÇLANMA RAKAMLARI NE OLACAK?

En düşük prim borçlanması 487, en yüksek prim borçlanması 3 bin 652 lira olacak.

En düşük isteğe bağlı sigorta primi aylık 14 bin 607 TL, en yüksek 109 bin 707'ye çıkacak.

En düşük GSS primi bin 950 liraya yükselecek.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 32.506 TL olacak.

En düşük işsizlik maaşı 13 bin 2 TL, en yüksek işsizlik maaşı 26 bin 5 TL'ye çıkacak.

BES kesintisi 975 TL olacak.

Stajyer maaşı 8 bin 289 liraya çıkacak.