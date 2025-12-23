İsrail, Yunanistan ve GKRY zirvesinde Türkiye paniği! Soruyu cevaplamadılar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in düzenlediği üçlü zirvede "savunma" vurgusu öne çıktı. Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor Batı Kudüs'te bir araya gelen Netanyahu, Miçotakis ve Hristodulidis ortak basın toplantısı düzenledi. Üç lider, konuşmalarında savunma ve diğer alanlarda işbirliğini artırma vurgusu yaptı. "GÜVENLİK VE SAVUNMA İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRME KONUSUNDA ANLAŞTIK" İsrail Başbakanı Netanyahu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, zirvede güvenlik başta olmak üzere enerji, teknoloji ve diğer alanlarda işbirliğini ayrıntılı şekilde tartıştıklarını kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Netanyahu (Reuters) Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridorunun (IMEC) hayata geçirilmesi için birlikte çalışacaklarını belirten Netanyahu, deniz yolu, demiryolu ve enerji hattından oluşan bu fikrin gerçeğe dönüşmesi gerektiğini, bunun nasıl ilerletileceğini tartıştıklarını ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede bu konuyu da gündeme getireceğini ileri sürdü. Netanyahu, İsrail'in teknoloji lideri olduğunu iddia ederek Yunanistan ve GKRY ile birlikte bölgenin geleceğini en son teknolojilerle şekillendireceklerini savunarak yapay zeka, siber güvenlik ve ileri araştırma alanlarında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştıklarını açıkladı. Zirvede Abraham Anlaşmalarını genişletme isteklerini ve Lübnan'ın geleceğine destek verdiklerini iddia eden İsrail Başbakanı, Yunanistan ve GKRY ile "Güvenlik ve savunma işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştık." dedi. NETANYAHU'YU ANKARA KORKUSU SARDI



Türkiye'nin adını vermeden konuşan Netanyahu, Yunanistan, GKRY ve İsrail üzerinde tarihsel hakimiyeti yeniden kurmak isteyenler olduğunu iddia ederek "Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek gücümüz var." ifadesini kullandı.