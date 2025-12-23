Gün gün katliam belge belge suç! Gazze’deki büyük utanç dijital hafızaya kazındı

İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü saldırılar, geride yalnızca yıkılmış şehirler ve binlerce masum can değil, aynı zamanda tarihe kara bir leke bıraktı. Paylaşılan verilere göre 2025 itibarıyla Gazze'deki bina ve altyapının yüzde 90'ından fazlası İsrail saldırılarında tamamen ya da kısmen hedef alındı. Sivil yerleşimlerin, hastanelerin, okulların ve mülteci kamplarının hedef alındığı bu süreçte yaşananlar, artık dijital bir hafıza platformunda kayıt altına alındı.

İnfografik: AA



Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla hayata geçirilen "Gazze – Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu", İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını resmî kaynaklara dayalı belgelerle gün gün ortaya koyuyor. Platform, yalnızca bir internet sitesi olmanın ötesinde, insanlığa karşı işlenen suçların arşivi niteliğini taşıyor.

GÜN GÜN KATLİAM, BELGE BELGE SUÇ!

Platformda, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirilen saldırılar kronolojik olarak aktarılıyor. Bombardımanlar, toplu sivil ölümleri, altyapının sistematik biçimde yok edilmesi ve yaşam alanlarının hedef alınması; fotoğraf ve video kayıtlarıyla desteklenerek sunuluyor. Bu yönüyle platform, İsrail'in uyguladığı şiddetin inkâr edilemeyecek kanıtlarını bir araya getiriyor.