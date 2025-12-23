Gün gün katliam belge belge suç! Gazze’deki büyük utanç dijital hafızaya kazındı
8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik aralıksız saldırıları, çocuk–kadın–yaşlı demeden gece gündüz yağan bombalarla bir halkı yok oluşa sürükledi. Bu zulmü inkâr edilemez belge ve kanıtlarla ortaya koyan “Gazze – Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu”, yaşananları gün gün kayıt altına alırken; sitede Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere dünya liderlerinin, siyasetçilerin ve uluslararası aktörlerin tepkileri de tek çatı altında toplandı.
İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü saldırılar, geride yalnızca yıkılmış şehirler ve binlerce masum can değil, aynı zamanda tarihe kara bir leke bıraktı. Paylaşılan verilere göre 2025 itibarıyla Gazze'deki bina ve altyapının yüzde 90'ından fazlası İsrail saldırılarında tamamen ya da kısmen hedef alındı. Sivil yerleşimlerin, hastanelerin, okulların ve mülteci kamplarının hedef alındığı bu süreçte yaşananlar, artık dijital bir hafıza platformunda kayıt altına alındı.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla hayata geçirilen "Gazze – Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu", İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını resmî kaynaklara dayalı belgelerle gün gün ortaya koyuyor. Platform, yalnızca bir internet sitesi olmanın ötesinde, insanlığa karşı işlenen suçların arşivi niteliğini taşıyor.
GÜN GÜN KATLİAM, BELGE BELGE SUÇ!
Platformda, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirilen saldırılar kronolojik olarak aktarılıyor. Bombardımanlar, toplu sivil ölümleri, altyapının sistematik biçimde yok edilmesi ve yaşam alanlarının hedef alınması; fotoğraf ve video kayıtlarıyla desteklenerek sunuluyor. Bu yönüyle platform, İsrail'in uyguladığı şiddetin inkâr edilemeyecek kanıtlarını bir araya getiriyor.
Gazze'de yaşananların "çatışma" ya da "savaş" olarak geçiştirilemeyeceğini vurgulanarak, yaşananlar açıkça soykırım ve savaş suçu olarak tanımlıyor. Sivillerin bilinçli şekilde hedef alınması, insani yardımların engellenmesi ve Gazze'nin yaşanamaz hâle getirilmesi, belgelerle gözler önüne seriliyor.
"UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!"
Platformun ana mesajı ise net: "Unutmayacağız. Unutturmayacağız."
Bu kapsamda yalnızca saldırı görüntüleri değil, dünyanın dört bir yanından yükselen tepkiler de arşivleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; farklı ülkelerin cumhurbaşkanları, devlet başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve gazetecilerin İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara ilişkin açıklamaları video kayıtlarıyla platformda yer alıyor.
Bu bölüm, Gazze'de yaşananların yalnızca Filistin halkının değil, insanlığın meselesi olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.
ÜÇ TEMEL VERİ SETİYLE BELGELENİYOR
Gazze'deki yıkım; günlük sivil kayıplar, altyapı ve üstyapı yıkımları ile saldırı türleri olmak üzere üç ana veri seti üzerinden izleniyor. Veriler, kronolojik ve karşılaştırılabilir biçimde kamuoyuna sunuluyor.
RESMİ KAYNAKLAR ESAS ALINIYOR
Platformda yer alan can kaybı ve yaralı sayıları, Gazze Sağlık Bakanlığı ve Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından paylaşılan resmî bilgilere dayanıyor. Platformda veri gelmeyen günler için tahmin yürütülmediği, bu günlerin açıkça "0" olarak işaretlendiği belirtiliyor. Bu yaklaşımın, verilerin güvenilirliğini korumayı amaçladığı vurgulanıyor.
ULUSLARARASI KAYNAKLARLA DOĞRULAMA
İşgalci İsrail'in bölgedeki saldırılara ilişkin bilgiler; Anadolu Ajansı, Al Jazeera, Wafa ve Quds News gibi kaynaklardan alınan fotoğraf, video ve tanık anlatımlarıyla çapraz doğrulamadan geçirilerek platforma ekleniyor.
DÜNYAYA AÇIK DİJİTAL HAFIZA
Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Arapça dillerinde de hizmet veren platform, uluslararası kamuoyunun Gazze'de yaşananları doğrudan ve filtresiz şekilde görmesini amaçlıyor. Böylece İsrail'in saldırılarının üzerinin örtülmesi ve zamanla unutturulması girişimlerine karşı kalıcı bir dijital kayıt oluşturuluyor.
Sivil toplum kuruluşları, bu platformun ileride uluslararası yargı süreçlerinde delil niteliği taşıyabilecek bir arşiv olarak da önemli bir rol oynayabileceğini vurguluyor.
TARİHE NOT DÜŞEN BİR ARŞİV
"Gazze – Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu", yalnızca bugünün değil, yarının dünyası için de bir uyarı niteliğinde. Platform, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü insanlık dışı uygulamaların ve bitmek bilmeyen saldırıların hesapsız kalmaması gerektiğini güçlü biçimde hatırlatıyor.
Söz konusu platforma gazagreatshame.com adresi üzerinden erişilebiliyor.