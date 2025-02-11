"Şaibe var" diyen CHP'li Erkan Çakır TAKVİM'e konuştu! "İfadeye çağrıldım" diyerek anlattı: Kurultayın iptali için her şeyi yapacağız

"Şaibe" iddiaları ile anılan CHP
'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ve CHP'nin ağır toplarından Akif Hamzaçebi
ifadeye çağrıldı. DELEGELERE PARA İLE OY ATTIRILDI
Mahkemelik olan kurultay için "delegelere para ile oy attırıldı"
iddiası ortaya atıldı. İmamoğlu'nun Özgür Özel lehine "delege borsası" kurduğu, "Değişimciler" tarafından el altından dolarlar dağıtıldığı CHP'li isimler tarafından aylarca dillendirildi.
CHP 38. Olağan Kurultayı'nın 1 numaralı şahidi Erkan Çakır Takvim.com.tr'ye konuştu. ERKAN ÇAKIR TAKVİM'E KONUŞTU: İFADEYE ÇAĞRILDIM
O isimlerden biri de "Değişimcilerin" "Doğu Anadolu temsilcisi" olduğunu ve İmamoğlu'nun ekibi ile delegeler arasında temas kurduğunu söyleyen Erkan Çakır
.
Takvim.com.tr, CHP
38. Olağan Kurultayı'nda yaşananların 1 numaralı tanığı olan Çakır'a ulaştı.
Yaptığı itiraflar ve gündeme getirdiği iddialar nedeniyle tehditler aldığını dile getiren Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını söyledi.
Böylelikle Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi'den sonra Erkan Çakır da ifade vermek üzere çağrılan isimler arasında yerini aldı.
Ekrem İmamoğlu ve Erkan Çakır (Takvim.com.tr) "HAKLI BİR SORUŞTURMA, KURULTAYIN İPTALİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren
'e konuşan Çakır, CHP
38. Olağan Kurultayı'na başlatılan "şaibe" incelemesine ilişkin "Bu soruşturma biraz geç oldu ama haklı bir soruşturma oldu. Rüşvetin belgesi olmaz ama şahidi olur. Her zaman söylerim bunu. Ben bu olaylara birebir şahidim"
dedi.
Çakır, "Kurultayın iptali için elimizden geleni yapacağız"
ifadelerini kullandı. "İSMAİL SAYMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"
Eski CHP il başkanı, itirafları sonrası CHP medyası ve İmamoğlu'nun ekibi tarafından hedef gösterildiğini, tehditler aldığını belirtip "İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulundum. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılılığına... Kişisel verilerimi paylaşıyor, beni hedef gösteriyor" şeklinde konuştu.