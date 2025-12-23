PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de 3 imza bekleniyor!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, Veerman, Sörloth ve Musaba transferlerinde imza aşamasına geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de 3 imza bekleniyor!

Fenerbahçe'de 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer için görüşmeler hız kazanmış durumda.

PSV forması giyen orta saha Joey Veerman imzaya kaldı.



SÖRLOTH İLE MAAŞ PAZARLIĞI

Yönetim, forvet için Atletico Madrid forması giyen Sörloth ile görüşmelerini sürdürüyor. Norveçli golcü ile maaş pazarlığı devam ediyor.


MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı bir diğer isimse Samsunspor'un sol kanadı Anthony Musaba. Teknik direktör Tedesco, oyuncuyu bizzat istemişti. Musaba'nın menajeri, sarı-lacivertli yönetimle görüşmeleri ilerletmek için İstanbul'a geldi.

Kongo asıllı Hollandalı oyuncu bu sezon 22 maçta 1703 dakika süre alırken 6 gol-3 asistlik katkı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun 2029'a kadar sözleşmesi var. Serbest kalma bedeli 6 milyon Euro.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmralı Heyeti önce Adalet Bakanlığı'na sonra TBMM'ye gidiyor! Masada yasal ve hukuki düzenlemeler var
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
Vakıf Katılım
Terörsüz Türkiye Komisyonu "müşterek rapor" gündemiyle toplanıyor!
Fenerbahçe'de 3 imza bekleniyor!
İsrail, Yunanistan ve GKRY zirvesinde Türkiye paniği! Soruyu cevaplamadılar
D&R
Kadıköy'de kupa derbisi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11'ler
Ünsal Bahçeci suikastında 7 tutuklama: Saldırı anı ortaya çıktı
Terörsüz Türkiye hedefinde saha temizliği! SDG'ye İmralı mesajı: "En kısa süre içinde bu işlem gerçekleştirilmeli"
CHP'li Şile Belediyesi'ne ikinci dalga rüşvet operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı
Asgari ücrette son viraj! Hangi formüller masada? İşte zam senaryoları
Takvim aylardır yazıyor! Kıblesini İsrail'e çeviren SDG devirdiği masanın altında kalacak: Halep'te şiddetli çatışmalar
DR kulaklık
Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay torbacıların isimlerini verdi! Kod adı Cio
Üniversiteli öğrencilere af yolu açıldı! Yeni kanun teklifi ile birlikte başkası adına tez yazanlara verilen cezalar değişiyor...
Altında yükseliş hız kesmiyor: Gram ve ons için 2026 tahminleri nasıl? Uzmanlardan temkinli mesaj
Son dakika! Uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz gözaltına alındı
1 Ocak'ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan'dan "Galata" çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den destek