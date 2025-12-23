Fenerbahçe'de 3 imza bekleniyor!

Fenerbahçe 'de 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer için görüşmeler hız kazanmış durumda.

Yönetim, forvet için Atletico Madrid forması giyen Sörloth ile görüşmelerini sürdürüyor. Norveçli golcü ile maaş pazarlığı devam ediyor.



MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ



Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı bir diğer isimse Samsunspor'un sol kanadı Anthony Musaba. Teknik direktör Tedesco, oyuncuyu bizzat istemişti. Musaba'nın menajeri, sarı-lacivertli yönetimle görüşmeleri ilerletmek için İstanbul'a geldi.

Kongo asıllı Hollandalı oyuncu bu sezon 22 maçta 1703 dakika süre alırken 6 gol-3 asistlik katkı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun 2029'a kadar sözleşmesi var. Serbest kalma bedeli 6 milyon Euro.