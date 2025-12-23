Adana Amerikan Adası'nda yıkım işlemlerine başlandı: Bazı kişiler kendilerine zarar verip iş yerlerini yaktı
Adana Amerikan Adası bir diğer adıyla Menderes Adası'nda kaçak yapılar, uyuşturucu ve asayiş olayları gibi sebeplerden yıkım kararı alındı. 50'yi aşan iş yeri sahiplerine 23 Aralık'a kadar adayı boşaltmaları için zaman verildi. Sabah saatlerinde iş makineleri polis eşliğinde adaya girdi. Yıkıma karşı çıkan esnaflar engel olmaya çalıştı. Bazı kişiler polise direnenerek kendine bıçakla zarar vermeye çalıştı. İşletme sahipleri iş yerlerini yaktı.
ONLARCA KAÇAK YAPI İNŞA EDİLDİ
Kentin cazibe merkezlerinden Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'na kıyısı bulunan Seyhan Baraj Gölü'ndeki Menderes Adası'nda yıllar içinde onlarca kaçak yapı inşa edildi. Genellikle kente özgü bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı kaçak iş yerlerine ahşaptan yapılan eklentiler ve oturma alanları, gölün üzerine kadar yayıldı. Çeşitli dönemlerde bu işletmeler belediye tarafından yıkılmak istendi ancak bazı kişilerin silahla direnmesi ve protesto gösterileri yapması nedeniyle bu gerçekleşmedi.
UYUŞTURUCU VE ASAYİŞ OLAYLARI TEPKİ TOPLADI
Aradan geçen yıllarda gölün çevresindeki bulvarlar yenilendi, yeni yollar açıldı ve çevreye lüks binalar yapıldı ancak adadaki görüntü aynı kaldı. Adadaki uyuşturucu ve asayiş olayları da tepkilere neden oldu. Emlak değeri yüksek bölgedeki ruhsatsız iş yeri sahiplerinin adaya girenleri hanutçuluk yaparak mekanlarına davet etmekte ısrarcı olmaları da şikayetleri artırdı.
YIKIM KARARI ALINDI
Adana Valiliği'nin girişimleriyle İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek bu defa kesin yıkım kararı aldı. Sayısı 50'yi aşan iş yeri sahiplerine 23 Aralık'a kadar adayı boşaltmaları için zaman verildi. Adanın boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetinin gözetiminde yıkım yapılacağı esnafa bildirildi. Karar, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.