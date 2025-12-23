Adana Amerikan Adası’nda yıkım işlemlerine başlandı: Bazı kişiler kendilerine zarar verip iş yerlerini yaktı

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 11:56

Adana'da, kentin cazibe merkezlerinden Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan ve 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası'ndaki kaçak yapıların yıkımı için polis eşliğinde işlemler başladı. Yıkıma karşı çıkan bazı kişiler polise direnerek kendilerine zarar verip, iş yerlerini yaktı. Esnafın adadan çıkartılmasıyla yıkım başladı.

ONLARCA KAÇAK YAPI İNŞA EDİLDİ

Kentin cazibe merkezlerinden Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'na kıyısı bulunan Seyhan Baraj Gölü'ndeki Menderes Adası'nda yıllar içinde onlarca kaçak yapı inşa edildi. Genellikle kente özgü bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı kaçak iş yerlerine ahşaptan yapılan eklentiler ve oturma alanları, gölün üzerine kadar yayıldı. Çeşitli dönemlerde bu işletmeler belediye tarafından yıkılmak istendi ancak bazı kişilerin silahla direnmesi ve protesto gösterileri yapması nedeniyle bu gerçekleşmedi.