İmralı Heyeti önce Adalet Bakanlığı'na sonra TBMM'ye gidiyor! Masada yasal ve hukuki düzenlemeler var

DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanlığı'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bir araya geldi. Heyet daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek. Görüşmelerde Terörsüz Türkiye sürecindeki ikinci aşama, yasal ve hukuki düzenlemelerin ele alınacağı değerlendiriliyor. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un Başkan Erdoğan'dan da randevu istediği öğrenildi. İmralı Heyeti Ankara temaslarının ardından İmralı'ya gidecek.

DEM Parti İmralı Heyeti, Terörsüz Türkiye sürecinin ikinci aşamasındaki siyasi parti turlarını tamamladı.

AK Parti MHP, DEM, CHP ve Yeni Yol Grubu ile bir araya gelen Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Adalet Bakanlığı'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşüyor.
Adalet Bakanı Tunç DEM heyetini kabul etti



Bakan Tunç ile yapılan görüşmenin ardından İmralı Heyeti saat 12.30 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya gelecek.

HANGİ KONULAR MASADA?

Kritik görüşmede Terörsüz Türkiye sürecindeki ikinci aşama, yasal ve hukuki düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.



ÖNCE BEŞTEPE SONRA İMRALI

İmralı Heyeti'nin TBMM ve Adalet Bakanlığı temaslarına müteakip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Buldan konuya ilişkin "Süreç sonunda Sayın Cumhurbaşkanı ile de görüşmeyi planlıyoruz.Daha sonra bir ada ziyaretimiz olacak. Ayda bir gidilen İmralı Adası ziyaretinde gelinen aşamayı kendisiyle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

GÖZLER KOMİSYON RAPORUNDA

Öte yandan TBMM çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı raporun eli kulağında. AK Parti, MHP, DEM, CHP ve Yeni Yol Grubu komisyona raporlarını sundu.

MHP'NİN RAPORUNDA NELER VAR?

MHP'nin Meclis'e sunduğu 120 sayfalık Terörsüz Türkiye raporunda terörün tasfiyesi için silah bırakma, adli teslim ve rehabilitasyon önerildi. Sadece PKK değil, YPG-PYD vb. tüm bileşenlerinin de sürece katılımının şart olduğu vurgulandı.

Etkin pişmanlık hükümlerine yer verildi. Yasal düzenlemeler için önce örgüt bileşenlerinin sahada attığı adımlara bakılacağı vurgulandı.

ÖNCE YPG-PYD DAĞILSIN SONRA RAPOR YAZILSIN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YPG/PYD dahil örgütlerin tamamen dağıtılmasının ardından infaz düzenlemelerinin yapılabileceğini belirterek, ceza indiriminin af anlamına gelmediğini ve infaz ile siyasi partiler kanunu başta olmak üzere birçok yasanın sil baştan yenilenmesi gerektiğini söyledi.

AK PARTİ'NİN RAPORUNDA NE VAR?

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci için hazırladığı raporda üç aşamalı yasal düzenleme öngörülüyor. Eve dönüşten infaz indirimi ve örgüt yöneticilerine yönelik adımlara kadar kapsamlı planın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulması bekleniyor.

