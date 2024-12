Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı A Haber’e konuştu: Esad’ın yargılanması için kanıt toplanıyor

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Dima Musa, A Haber'e yaptığı açıklamada, ülkenin acilen bir geçiş hükümetine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Dima, "Kısa vadede ihtiyacımız olan şey güvenliğin sağlanması. Suriye için en iyi model çoğunluk olmalı". ifadelerini kullandı.

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Dima Musa, A Haber'e yaptığı açıklamada, rejimin devrilmesiyle Suriyeliler için yeni bir dönemin başladığını belirterek önemli mesajlar verdi. Musa, "Öncelikle bu fırsat içim teşekkür ediyorum. Bütün Suriyelileri kutluyorum. Bu kara sayfaları, 50 yıldır baskın olan bu kara sayfaları kapattıkları için ve adalete ulaşabildikleri için. İnanıyoruz ki şuanda hala uluslararası alanda ilgili olarak güvenlik konseylerinin çözümleri, politik çözümler tekrardan dönüşümlü bir sürece girmemiz gerekiyor. Bütün Suriyeliler olarak katkı sağlayabileceğimiz bir dönem olması gerekiyor, hepimizin temsilci olabileceği bir süreç olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni bir anayasa ve seçimlerin önemine dikkat çeken Musa, "Yeni anayasa kurulması ve buna göre seçimlerin olması ve bununda durumumuzla bağlantılı ve ilgili olması gerekiyor. Esad rejimi yıllarca herhangi bir politik sürece dahil olmak istemedi ama bizim şuan fırsatımız var Suriyeliler olarak. Daha öncesinde bulundukları yerde şuanda yeni bir Suriye görülmekte, hepsinin umutları da çok yüksek ve herkes çok mutlu." dedi

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı A Haber'e konuştu (Fotoğraf: A Haber)

DAHA ÖNCE HER ŞEY BİR PARTİNİN KONTROLÜNDEYDİ

Musa, geçmişte her şeyin tek bir partinin kontrolünde olduğunu ve farklı siyasi görüşlerin yok sayıldığını hatırlatarak, yeni bir yönetim modeline geçilmesi gerektiğini söyleyen Musa, "En iyi model politik çoğunluk olması, partilerin olması ve kendilerini orada temsil edebilecekleri bir alan oluşturulabilmesi, yeni bir yönetim modeline ulaşabilme ve problemler politik partiler tarafından konuşulabilecek bir ortam olması gerekiyor. Daha öncesinde bir ana parti vardı, her şey onun kontrolündeydi ve her şeyi o yapıyordu ve hepimizi bu partinin altına topladı ancak şuanda insanlar farklı siyasi partiler ile birlikte olabilmeli. Bu seçimlerle liderlik olarak mı parlamento olarak mı hepsinin Suriye'deki insanların karar vermesi gerektiği konular." açıklamasında bulundu.

TEMEL HİZMETLERE ERİŞİM YENİDEN KURULMALI

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Dima Musa, kısa vadede ülkenin en acil ihtiyaçlarının güvenliğin sağlanması ve temel hizmetlere erişimin yeniden kurulması olduğunu vurguladı. Musa, herkesin, nerede yaşıyor olursa olsun, su, doğal gaz, elektrik, gıda, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara ulaşabilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Musa, "devlet kurumlarında çalışmışlar, ve bu geçtiğimiz yıllarda birçok deneyim de elde ettiler, o yüzden acil şekilde başlanması gerekiyor bir devlet kurulması gerekiyor. İnsanların hepsinin toplanması ve milli anayasa yapılması gerekiyor. Çünkü bir önceki yeterli değili ve liderin eline çok büyük güçler veriyordu ve bu da gücün kötüye kullanılması sonucunu veriyor Suriye'de. Eski anayasanın değiştirilmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Altyapının bir kısmı kötü bir durumda olduğunu söyleyen Musa, "ana olarak rejimin kontrol ettiği alanların dışarısında olan yerler. Rejimin kontrol etmeye çalıştığı yerler bombalandı ve birçok tahribat oluştu. Ancak bazı altyapılar elektrik ve su sağlayabilecek seviyede kalabildi, tamamına erişemeseler de uzun vadede bunu çözmek için beraber çalışacağız. Bazı altyapılar şuan sağlam bir şekilde durabiliyor ve hizmet verebiliyor. Suriyeli insanlarla da daha önce problem varken bazı alandaki yapılar elektrik veya su sağlayamıyordu, rejimin kontrolü dışındaki. Ancak bu sorunu aşmaya yönelik ilerliyoruz." dedi

Suriye'de en önemli başlıklardan birinin esir konusu olduğunu söyleyen Musa, "geçtiğimiz 13 yılda bunun ne kadar yüksek olduğunu gördük, ancak bazı esirlerin çıktığını görüyoruz rejimin devrilmesinden sonra. Bazı insanlar 80'ler veya 90'larda esir alındığını söylüyor. Geçtiğimiz 13 yılda daha da büyük bir probleme sebep oldu, ,insanlar ailelerini kaybettiler, başlarına ne geldikleri halkında bir fikirleri yoktu. Onlara aile bireylerinin öldükleri söylendi, ancak ölmedikleri ortaya çıktı." ifadelerini kullandı

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı A Haber'e konuştu (Fotoğraf: A Haber)

İNSAN HAKLARININ ÜSTÜNDEN GEÇİLDİ

Esad rejiminin işlediği insan hakları ihlallerine ilişkin konuşan Dima Musa, "bunların üzerine çalışılması gerekiyor, birçok insan haklarının üzerinden geçildi ve bunların hepsi de büyük bir kanıt aslında Esad rejiminin bütünün eforlara rağmen bu alanda hiçbir şey yapmadıkları. Çünkü onlar biliyor ki bu insan haklarındaki ihlallerin hepsi kendi düşüncelerinin tersine düşeceği için bir şey yapmadı. İnsan haklarının üstünden geçildi ve bu konuya baktığımızda Avrupa mahkemeleri olduğunu gördük ve yargı yetkisi olan insanlar gördük. Çoğunlukla Almanya tarafından yapıldı." şeklinde konuştu.

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı A Haber'e konuştu (Fotoğraf: A Haber)

ESAD'IN YARGILANMASI İÇİN KANIT TOPLANMAYA BAŞLANDI

Suriye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak, özellikle suç işleyen kişilerin uluslararası mahkemelerde yargılanacağı vurgulandı. Dima Musa, bu tür davaların, özellikle insan hakları ihlalleri konusunda öncü ülkeler tarafından desteklendiğini belirtti. Musa, Suriye'deki suçların ve adalet sistemindeki eksikliklerin düzeltilmesiyle, bağımsız bir yargı sisteminin kurulmasıyla birlikte, bazı davaların uluslararası düzeyde gerçekleşebileceğini ifade etti.

Ancak bu sürecin zaman alacağını söyleyen Musa, çeşitli insan hakları gruplarının, mahkemelerde kullanılmak üzere kanıt toplama çalışmalarına başladığını da sözlerine ekledi. Bu adımlar, uluslararası adaletin sağlanması için kritik bir öneme sahip olacak.