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Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı A Haber'e konuştu: Esad'ın yargılanması için kanıt toplanıyor
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Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı A Haber'e konuştu: Esad'ın yargılanması için kanıt toplanıyor

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 01:48 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 01:52

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Dima Musa, A Haber’e yaptığı açıklamada, Suriye'nin acilen bir geçiş hükümetine ve yeni bir anayasa ile seçimlere ihtiyacı olduğunu vurguladı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından, güvenlik ve temel hizmetlere erişimin yeniden sağlanması gerektiğini belirten Musa, "Suriye için en iyi model çoğunluk olmalı ve herkesin temsil edilebileceği bir süreç başlatılmalı" dedi. Ayrıca, insan hakları ihlalleri konusunda uluslararası mahkemeler için kanıt toplama çalışmalarının başladığını ve Esad'ın yargılanması için adımlar atıldığını açıkladı.

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