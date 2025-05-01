SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

‘Otobüs şoförü’ benzetmesini affetmeyen Yonca Evcimik soluğu savcılıkta aldı!

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, geçen aylarda Ahmet San, Tarkan ve Sezen Aksu'unun önünü kestiğini yönündeki iddialarla gündem olmuştu. "Ekmeğinizle oynayan kişi kimdi?" sorusuna verdiği yanıtla çok konuşulan Evcimik’e bir magazin programında ‘otobüs şoförü’ benzetmesi yapılmıştı. O sözleri affetmeyen ünlü şarkıcı, soluğu savcılıkta aldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 16:41
‘Otobüs şoförü’ benzetmesini affetmeyen Yonca Evcimik soluğu savcılıkta aldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, geçen aylarda Ahmet San, Tarkan ve Sezen Aksu'unun önünü kestiğini yönündeki iddialarla gündem oldu. Evcimik, kendisinin yıllar önce dünyaya açılacağını ancak Menajer Ahmet San'ın buna engel olup Tarkan'ı tavsiye ettiğini iddia etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"Amerika mevzusu ile ilgili gerçekten önünüz kesildi mi?" sorusuna Evcimik, "İnsanın kaderiyle oynamak gibi bir şey bu. Gibi değil aslında, bayağı kaderle oynanmış. I'm Hot For You diye bir single yaptık, Hollanda'da çıktı, müzik chartlarında bir numara oldu, İngiltere'de bir numara oldu. Sonra İngiltere'den bize bir teklif geldi. İki gün kala birdenbire iş durdu. Biz adamın öldüğünü düşündük." cevabını verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcının bu açıklamaları magazin manşetlerinde yer aldı. Bir televizyon kanalındaki magazin programında yorum yapan Mehmet Üstündağ da ise Evcimik'in açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi: "Hamle yapacaksan zekice yap. Sanatçının da akıllısı olmalı. Onlar pilot, sen otobüs şoförüsün"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sabah'ta yer alan habere göre; Evcimik, Mehmet Üstündağ'ı affetmedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Evcimik, kendisine yönelik hakaret edildiğini belirterek şüpheli hakkında dava açılmasını talep etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Yonca Evcimik, yaptığı suç duyurusunda kendisine yönelik yapılan bu benzetme ve yorumların "hakaret" suçunu içerdiğini belirterek şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Savcılığa verilen şikâyet dilekçesinde, söz konusu yorumların ağır eleştiri değil hakaret suçunu içerdiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Evcimik hakkında küçültücü sözlerin kullanıldığı ifade edilen dilekçede, Üstündağ hakkında soruşturma açılarak "hakaret" suçundan dava açılması istendi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Takvim’e konuştu! Başkan Erdoğan’ı hedef alan Rum lider Nikos Hristodulidis’e ayar: O defter kapandı
Ne kongre var ne fesih! PKK elebaşı Zübeyir Aydar İngiliz BBC’de sabotaja girişti: PKK gider başkası gelir
Kıbrıs’ta TEKNOFEST rüzgarı: KKTC, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir
KKTC’deki TEKNOFEST için skandal çağrı! Kıbrıslı sözde öğretmenlerde CHP esintisi! Laiklikten dem vurdular
Takvim.com.tr TEKNOFEST KKTC’de! İlgi büyük heyecan dorukta... Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan mesaj var
Zamanlama manidar... Tutuklu İBB müdürü Elçin Karaoğlu’nun annesi Leyla Karaoğlu dolandırıldı: 700 bin dolar ve yarım kilo altın!
Başkan Erdoğan 1 Mayıs’ta emekçileri Külliye’de kabul etti: Türkiye Yüzyılı’nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapacağız
İsrail alev alev yanıyor! Ben Gvir hedefte: Helikopter alımını engelledi yangınla mücadeleyi baltaladı
İslam Memiş’ten ’48 saat’ uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek
Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi bu akşam ilk kez ATV ekranlarında! Müzikle geçen 58 yıllık bir ömür...
Avrupa’daki kesintiler sonrası Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin elektrik iletim hatlarında sorun yok!
Fesih kongresinin arifesinde İngiliz fitnesi! BBC’den skandal belgesel: Türk üslerini görüntüleyip PKK’ya hedef gösterdiler
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...
Ekrem’in Özel rahatsızlığı… Özgür Özel’in adaylık operasyonu: Hem Mansur Yavaş’ı hem Ekrem İmamoğlu’nu yıprattı
Dilan Bakır’ı Müge Anlı buldu! 16 yaşındaki kıza tecavüz etti! Sapkın açıklamaları herkesi çileden çıkardı
Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Birçok ile sağanak, yıldırım, dolu ve fırtına geliyor! İstanbul, Ankara, Kocaeli...
Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim: Yenileri sırada
Elon Musk’a Tesla darbesi! Kurul toplandı: Yeni CEO aranıyor
İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek’in mesajları ortaya çıktı! Dönen dolaplar gözler önüne serildi
Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...