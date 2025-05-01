‘Otobüs şoförü’ benzetmesini affetmeyen Yonca Evcimik soluğu savcılıkta aldı!

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik , geçen aylarda Ahmet San , Tarkan ve Sezen Aksu 'unun önünü kestiğini yönündeki iddialarla gündem oldu. Evcimik, kendisinin yıllar önce dünyaya açılacağını ancak Menajer Ahmet San'ın buna engel olup Tarkan'ı tavsiye ettiğini iddia etti.

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"Amerika mevzusu ile ilgili gerçekten önünüz kesildi mi?" sorusuna Evcimik, "İnsanın kaderiyle oynamak gibi bir şey bu. Gibi değil aslında, bayağı kaderle oynanmış. I'm Hot For You diye bir single yaptık, Hollanda'da çıktı, müzik chartlarında bir numara oldu, İngiltere'de bir numara oldu. Sonra İngiltere'den bize bir teklif geldi. İki gün kala birdenbire iş durdu. Biz adamın öldüğünü düşündük." cevabını verdi.