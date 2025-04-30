Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Kanarya, rakibini 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve Galatasaray'ı takibine devam etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Kanarya, rakibini 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve Galatasaray'ı takibine devam etti.
Jose Mourinho ve öğrencilerinin şimdiki hedefi ise Beşiktaş derbisi. Sezonun ilk yarısında TÜPRAŞ Stadyumu'ndan mağlup ayrılan Fenerbahçe bu kez derbinin rövanşını almak amacında.
TALISCA BİR AÇILDI PİR AÇILDI
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, performansıyla parmak ısırtıyor. İlk haftalarda beklenen katkıyı veremediği için eleştirilere maruz kalan Brezilyalı yıldız, son haftalarda adeta yeniden doğdu.
33. haftada deplasmanda oynanan Gaziantep FK maçında penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri olan Talisca, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti. 11 maçta sadece 630 dakika sahada kalan 31 yaşındaki yıldız, her 70 dakikada bir gol atarak muazzam bir skor ortalaması yakaladı.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'i gol ortalaması bazında geride bırakan Talisca, Fenerbahçe'nin hücum gücüne büyük katkı sağladı. Takım arkadaşları Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'yi de geride bırakan sambacı, kısa sürede takımın en skorer oyuncularından biri haline geldi.
Talisca'nın bu çıkışı, sarı-lacivertli taraftarlar arasında da büyük heyecan yaratırken, teknik heyetin elini güçlendirdi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı dönemde Fenerbahçe'ye altın değerinde puanlar kazandıran Anderson Talisca, teknik direktör Jose Mourinho'nun oyun planında da merkez oyunculardan biri haline geldi. Hem duran toplarda hem de açık oyunda etkili olan sambacının, kalan haftalarda da takımın skor yükünü sırtlaması bekleniyor.
DERBİDE ÖZEL GÖREV
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da gözü kulağı Beşiktaş derbisinde... Portekizli teknik adamın, hafta başında Anderson Talisca ile özel bir toplantı yaptığı ve oyuncusundan bu karşılaşmaya "mental olarak hazır olmasını" istediği öğrenildi.
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e damga vuran Talisca, 80 maçta görev almış ve Fenerbahçe'ye karşı 5 derbiye çıkmıştı. Bu kez sarı-lacivertli formayla eski kulübüne rakip olacak yıldız isim, ilk kez Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.
REKORA HAZIRLANIYOR
Anderson Talisca, Beşiktaş filelerini havalandırması halinde Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor. Eğer derbide gol atarsa, 2022-2023 sezonunda Enner Valencia'nın ulaştığı "üst üste 6 lig maçında gol atan" oyuncu unvanını paylaşacak.
TEK DÜŞÜNCE BEŞİKTAŞ
Fenerbahçe kalan 5 haftada elinden geleni yaparak tüm maçları kazanmak ve rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Bunun için de ilk hedef Beşiktaş derbisi.
Siyah beyazlılarla oynanacak derbi çok büyük önem taşıyor. Eğer bu eşik kayıpsız atlanırsa son 4 maça daha umutlu girilecek.
RAFA'YA ÖZEL ÖNLEM
Fenerbahçe teknik heyeti, son haftalarda formunu yükselten Rafa Silva'ya karşı özel önlemler aldı. İlk yarıdaki maçta Beşiktaş'ın geçiş hücumlarına çözüm üretemeyen Fenerbahçe, bu kez benzer bir senaryonun yaşanmasını istemiyor.
MESAİ DEVAM ETTİ
Fenerbahçe, Süper Lig'deki kritik Beşiktaş derbisinin haırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, yoğun bir tempoyla tamamlandı.
Günün ilk bölümü, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Oyuncuların fiziksel gücünü artırmaya yönelik bu bölümde, kondisyon odaklı antrenman programları uygulandı.
İdman daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların gerçekleştirdiği pas çalışmaları ile sürdü. Teknik heyet, topa sahip olma ve pas ritmini geliştirmek adına çeşitli oyun formatlarını devreye soktu. Antrenmanın en dikkat çeken bölümü ise dar alanda oynanan çift kale maçlar oldu. Yüksek tempoda geçen bu bölümde oyuncular, hem fiziksel hem de taktik açıdan sınandı. Bazı futbolcular ekstra şut, duran top ya da özel fiziksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Özellikle Rafa Silva'nın hızlı çıkışları ve son vuruşlardaki etkili performansı, Mourinho ve ekibinin detaylı analizlerle ele aldığı ana başlıklar arasında yer aldı
Fenerbahçe, bu derbide top kayıplarını azaltmak, orta sahada bloklar arası dengeyi korumak ve savunma çizgisini kontrollü şekilde yönetmek istiyor. Bu nedenle orta saha oyuncularına alan daraltma ve geçişleri erken kesme noktasında önemli sorumluluklar yüklendi.
Top kaybı sonrası konumlanma, bu haftaki antrenmanlarda sık sık tekrar edilen çalışmalardan biri oldu.
DOLMABAHÇE'DEKİ MAÇTAN DERS ALINDI
İlk yarıdaki derbide Fenerbahçe, net fırsatlar bulmasına rağmen gol atamamış, savunmada ise Beşiktaş'ın ani ataklarına karşı etkisiz kalmıştı. Bu karşılaşmadan ders çıkaran Jose Mourinho, daha temkinli ve kontrollü bir oyun planı ile derbiye çıkmaya hazırlanıyor.
DÖRT KOLDAN TRANSFER
Sarı lacivertli ekipte transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Sonuç ne olursa olsun Portekizli çalıştırıcı ile yola devam etmek isteyen Kanarya'nın hedefinde birçok isim var. Sofyan Amrabat'ın durumu bu konuda büyük önem taşıyor. Yıldız futbolcuya Mourinho'dan da onay çıktı.
NDIDI BOMBASI
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, orta sahaya yıldız bir takviye yapmak üzere harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin radarına bu kez Premier Lig'den Championship'e düşen Leicester City'nin yıldız ismi Wilfred Ndidi girdi.
KULÜBÜNDEN AYRILABİLİR
Fransız basınından aktarılan bilgilere göre, Leicester City'nin küme düşmesinin ardından takımdaki birçok önemli isimle yolların ayrılması bekleniyor. 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi'nin de bu oyuncular arasında yer aldığı ifade ediliyor.
MOU'DAN ONAY
Ndidi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak başarılı futbolcunun sözleşmesinde 9 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Mourinho'nun onayladığı ve Fenerbahçe'nin bu rakamı karşılamaya hazır olduğu ve transferi sonuçlandırmak için resmi adımları atmaya yakın olduğu iddia edildi.
BU SEZON NDIDI
Bu sezon Leicester City formasıyla 27 maça çıkan Wilfred Ndidi, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 3 kupa şampiyonluğu bulunan deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.
WILFRIED NDIDI KİMDİR?
Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, 16 Aralık 1996'da Lagos'ta doğdu. 1,83 metre boyundaki Ndidi, kariyerine 2006 yılında Nath Boys FC'de başladı. 2015 yılında Belçika'nın KRC Genk takımına transfer olarak Avrupa kariyerine adım attı.
Ocak 2017'de Premier League ekiplerinden Leicester City'ye transfer olan Ndidi, o tarihten bu yana kulüpte forma giymektedir. Leicester City ile 2021 FA Cup ve 2022 Community Shield şampiyonlukları yaşadı.