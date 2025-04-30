Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

Günün ilk bölümü, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Oyuncuların fiziksel gücünü artırmaya yönelik bu bölümde, kondisyon odaklı antrenman programları uygulandı.

İdman daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların gerçekleştirdiği pas çalışmaları ile sürdü. Teknik heyet, topa sahip olma ve pas ritmini geliştirmek adına çeşitli oyun formatlarını devreye soktu. Antrenmanın en dikkat çeken bölümü ise dar alanda oynanan çift kale maçlar oldu. Yüksek tempoda geçen bu bölümde oyuncular, hem fiziksel hem de taktik açıdan sınandı. Bazı futbolcular ekstra şut, duran top ya da özel fiziksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Özellikle Rafa Silva'nın hızlı çıkışları ve son vuruşlardaki etkili performansı, Mourinho ve ekibinin detaylı analizlerle ele aldığı ana başlıklar arasında yer aldı

Fenerbahçe, bu derbide top kayıplarını azaltmak, orta sahada bloklar arası dengeyi korumak ve savunma çizgisini kontrollü şekilde yönetmek istiyor. Bu nedenle orta saha oyuncularına alan daraltma ve geçişleri erken kesme noktasında önemli sorumluluklar yüklendi. Top kaybı sonrası konumlanma, bu haftaki antrenmanlarda sık sık tekrar edilen çalışmalardan biri oldu.