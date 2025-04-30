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Fenerbahçe'den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 5 puan gerisinde bulunduğu Galatasaray'ı sezon sonunda geçerek kupayı müzesine götürmek istiyor. Sarı lacivertliler bir yandan da transfere odaklanmış durumda. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onayından geçen yıldız için temaslar hızlandırıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 17:51 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 18:04
Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Kanarya, rakibini 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve Galatasaray'ı takibine devam etti.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

Jose Mourinho ve öğrencilerinin şimdiki hedefi ise Beşiktaş derbisi. Sezonun ilk yarısında TÜPRAŞ Stadyumu'ndan mağlup ayrılan Fenerbahçe bu kez derbinin rövanşını almak amacında.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

TALISCA BİR AÇILDI PİR AÇILDI

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, performansıyla parmak ısırtıyor. İlk haftalarda beklenen katkıyı veremediği için eleştirilere maruz kalan Brezilyalı yıldız, son haftalarda adeta yeniden doğdu.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

33. haftada deplasmanda oynanan Gaziantep FK maçında penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri olan Talisca, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti. 11 maçta sadece 630 dakika sahada kalan 31 yaşındaki yıldız, her 70 dakikada bir gol atarak muazzam bir skor ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'i gol ortalaması bazında geride bırakan Talisca, Fenerbahçe'nin hücum gücüne büyük katkı sağladı. Takım arkadaşları Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'yi de geride bırakan sambacı, kısa sürede takımın en skorer oyuncularından biri haline geldi.

Talisca'nın bu çıkışı, sarı-lacivertli taraftarlar arasında da büyük heyecan yaratırken, teknik heyetin elini güçlendirdi.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı dönemde Fenerbahçe'ye altın değerinde puanlar kazandıran Anderson Talisca, teknik direktör Jose Mourinho'nun oyun planında da merkez oyunculardan biri haline geldi. Hem duran toplarda hem de açık oyunda etkili olan sambacının, kalan haftalarda da takımın skor yükünü sırtlaması bekleniyor.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

DERBİDE ÖZEL GÖREV

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da gözü kulağı Beşiktaş derbisinde... Portekizli teknik adamın, hafta başında Anderson Talisca ile özel bir toplantı yaptığı ve oyuncusundan bu karşılaşmaya "mental olarak hazır olmasını" istediği öğrenildi.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e damga vuran Talisca, 80 maçta görev almış ve Fenerbahçe'ye karşı 5 derbiye çıkmıştı. Bu kez sarı-lacivertli formayla eski kulübüne rakip olacak yıldız isim, ilk kez Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

REKORA HAZIRLANIYOR

Anderson Talisca, Beşiktaş filelerini havalandırması halinde Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor. Eğer derbide gol atarsa, 2022-2023 sezonunda Enner Valencia'nın ulaştığı "üst üste 6 lig maçında gol atan" oyuncu unvanını paylaşacak.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

TEK DÜŞÜNCE BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe kalan 5 haftada elinden geleni yaparak tüm maçları kazanmak ve rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Bunun için de ilk hedef Beşiktaş derbisi.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

Siyah beyazlılarla oynanacak derbi çok büyük önem taşıyor. Eğer bu eşik kayıpsız atlanırsa son 4 maça daha umutlu girilecek.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

RAFA'YA ÖZEL ÖNLEM

Fenerbahçe teknik heyeti, son haftalarda formunu yükselten Rafa Silva'ya karşı özel önlemler aldı. İlk yarıdaki maçta Beşiktaş'ın geçiş hücumlarına çözüm üretemeyen Fenerbahçe, bu kez benzer bir senaryonun yaşanmasını istemiyor.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

MESAİ DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, Süper Lig'deki kritik Beşiktaş derbisinin haırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, yoğun bir tempoyla tamamlandı.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

Günün ilk bölümü, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Oyuncuların fiziksel gücünü artırmaya yönelik bu bölümde, kondisyon odaklı antrenman programları uygulandı.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

İdman daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların gerçekleştirdiği pas çalışmaları ile sürdü. Teknik heyet, topa sahip olma ve pas ritmini geliştirmek adına çeşitli oyun formatlarını devreye soktu. Antrenmanın en dikkat çeken bölümü ise dar alanda oynanan çift kale maçlar oldu. Yüksek tempoda geçen bu bölümde oyuncular, hem fiziksel hem de taktik açıdan sınandı. Bazı futbolcular ekstra şut, duran top ya da özel fiziksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

Özellikle Rafa Silva'nın hızlı çıkışları ve son vuruşlardaki etkili performansı, Mourinho ve ekibinin detaylı analizlerle ele aldığı ana başlıklar arasında yer aldı

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

Fenerbahçe, bu derbide top kayıplarını azaltmak, orta sahada bloklar arası dengeyi korumak ve savunma çizgisini kontrollü şekilde yönetmek istiyor. Bu nedenle orta saha oyuncularına alan daraltma ve geçişleri erken kesme noktasında önemli sorumluluklar yüklendi.

Top kaybı sonrası konumlanma, bu haftaki antrenmanlarda sık sık tekrar edilen çalışmalardan biri oldu.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

DOLMABAHÇE'DEKİ MAÇTAN DERS ALINDI

İlk yarıdaki derbide Fenerbahçe, net fırsatlar bulmasına rağmen gol atamamış, savunmada ise Beşiktaş'ın ani ataklarına karşı etkisiz kalmıştı. Bu karşılaşmadan ders çıkaran Jose Mourinho, daha temkinli ve kontrollü bir oyun planı ile derbiye çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

DÖRT KOLDAN TRANSFER

Sarı lacivertli ekipte transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Sonuç ne olursa olsun Portekizli çalıştırıcı ile yola devam etmek isteyen Kanarya'nın hedefinde birçok isim var. Sofyan Amrabat'ın durumu bu konuda büyük önem taşıyor. Yıldız futbolcuya Mourinho'dan da onay çıktı.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

NDIDI BOMBASI

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, orta sahaya yıldız bir takviye yapmak üzere harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin radarına bu kez Premier Lig'den Championship'e düşen Leicester City'nin yıldız ismi Wilfred Ndidi girdi.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

KULÜBÜNDEN AYRILABİLİR

Fransız basınından aktarılan bilgilere göre, Leicester City'nin küme düşmesinin ardından takımdaki birçok önemli isimle yolların ayrılması bekleniyor. 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi'nin de bu oyuncular arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

MOU'DAN ONAY

Ndidi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak başarılı futbolcunun sözleşmesinde 9 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Mourinho'nun onayladığı ve Fenerbahçe'nin bu rakamı karşılamaya hazır olduğu ve transferi sonuçlandırmak için resmi adımları atmaya yakın olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

BU SEZON NDIDI

Bu sezon Leicester City formasıyla 27 maça çıkan Wilfred Ndidi, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 3 kupa şampiyonluğu bulunan deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

WILFRIED NDIDI KİMDİR?

Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, 16 Aralık 1996'da Lagos'ta doğdu. 1,83 metre boyundaki Ndidi, kariyerine 2006 yılında Nath Boys FC'de başladı. 2015 yılında Belçika'nın KRC Genk takımına transfer olarak Avrupa kariyerine adım attı.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

Ocak 2017'de Premier League ekiplerinden Leicester City'ye transfer olan Ndidi, o tarihten bu yana kulüpte forma giymektedir. Leicester City ile 2021 FA Cup ve 2022 Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi

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