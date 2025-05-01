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Ofis çalışanı Lauren 18 ayda egzersiz yapmadan 36 kilo verdi! Sırrı günde 6 defa bunu yapmak

Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde yaşayan ofis çalışanı Lauren Tukuafu, egzersiz yapmadan sadece beslenme düzenini değiştirerek 18 ayda tam 36,6 kilo verdi. 22 bedenden 12-14 bedene düşen 38 yaşındaki Lauren, "Artık aynaya güvenle bakabiliyorum" diyor.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 20:45 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 20:45
Ofis çalışanı Lauren 18 ayda egzersiz yapmadan 36 kilo verdi! Sırrı günde 6 defa bunu yapmak

Gluten intoleransı nedeniyle yıllarca sağlıksız yiyeceklere yönelen Lauren Tukuafu, aç kalmadan kilo vermenin mümkün olduğunu kanıtladı. Bilimsel bir diyet programıyla 114 kilodan 77 kiloya düşen kadın, "Artık yemekleri suçlulukla değil keyifle yiyorum" diyor.

Ofis çalışanı Lauren 18 ayda egzersiz yapmadan 36 kilo verdi! Sırrı günde 6 defa bunu yapmak

🥪 GÜNDE 6 ÖĞÜNLE GELEN MUCİZE

Lauren'in kilo verme süreci, klasik aç kalma diyetlerinden çok farklıydı. Günde üç ana ve üç ara öğün ile beslendi, yüksek protein ve düşük glisemik indeks (GI) içeren gıdaları tercih etti. Üstelik beslenme programında tatlılar bile vardı. Haftada bir "çikolatalı ödül" kendine motivasyon kaynağı oldu.

"Hiçbir zaman aç kalmadım. Aksine daha çok yedim ama doğru yiyecekleri seçtim." — Lauren Tukuafu

Ofis çalışanı Lauren 18 ayda egzersiz yapmadan 36 kilo verdi! Sırrı günde 6 defa bunu yapmak

🍳 ÖRNEK GÜNLÜK MENÜ:

  • Kahvaltı: Tam tahıllı ekmek üzerinde yumurta ve mantar

  • Sabah atıştırmalığı: Yoğurt ve birkaç badem

Ofis çalışanı Lauren 18 ayda egzersiz yapmadan 36 kilo verdi! Sırrı günde 6 defa bunu yapmak

  • Öğle: Izgara tavuklu salata

  • İkindi: Havuç, kereviz, az yağlı peynir

  • Akşam: Sebze eşliğinde balık/tavuk/kırmızı et ve az miktarda karbonhidrat

  • Tatlı: Az yağlı dondurma

Ofis çalışanı Lauren 18 ayda egzersiz yapmadan 36 kilo verdi! Sırrı günde 6 defa bunu yapmak

🧠 DÖNÜM NOKTASI: AYNADA TANIYAMADIĞI KENDİ FOTOĞRAFI OLDU

Kilo verme kararını, İrlanda seyahati sonrası çekilen bir fotoğrafı tetikledi. Fotoğraftaki kişiyi tanıyamayan Lauren, "Bu ben olamam!" diyerek değişim sürecine adım attı.

Ofis çalışanı Lauren 18 ayda egzersiz yapmadan 36 kilo verdi! Sırrı günde 6 defa bunu yapmak

🔬 CSIRO DİYETİYLE TANIŞTI: BİLİMSEL DESTEKLİ KİLO VERME

Lauren'in zayıflama serüveninde en büyük yardımcı, Avustralya Bilim Ajansı CSIRO tarafından geliştirilen "Total Wellbeing Diet" oldu. Bu diyet, glisemik yükü düşük, doyurucu ve sürdürülebilir beslenme modeli sunuyor. Gluten intoleransı olan Lauren için de uygun yapısı, süreci kolaylaştırdı.

Ofis çalışanı Lauren 18 ayda egzersiz yapmadan 36 kilo verdi! Sırrı günde 6 defa bunu yapmak

🚶‍♀️ İLK 12 AYDA HİÇ EGZERSİZ YAPMADI!

Lauren'in verdiği kiloların büyük bölümü yalnızca beslenme düzeniyle gerçekleşti. İlk 12 ay boyunca spor yapmayan Lauren, kilo vermeye başladıktan sonra günlük yürüyüşler ekledi ve son dönemde güç antrenmanlarına başladı.

Ofis çalışanı Lauren 18 ayda egzersiz yapmadan 36 kilo verdi! Sırrı günde 6 defa bunu yapmak

🧘‍♀️ 5 YILDIR KİLOSUNU KORUYOR

Kilo verdikten sonra en büyük başarısı, bunu sürdürebilmesi oldu. Her pazar günü haftalık yemek planını yaparak, hazır sağlıklı öğünler oluşturuyor. En önemlisi ise, artık abur cuburu gerçekten canı istemiyor.

"Tatlıyı hala seviyorum ama artık onu bir ödül gibi görüyorum. Beni mutlu eden şeyin aslında sağlıklı olmak olduğunu fark ettim." — Lauren

Ofis çalışanı Lauren 18 ayda egzersiz yapmadan 36 kilo verdi! Sırrı günde 6 defa bunu yapmak

Fotoğraflar: Takvim Fotoğüraf Arşivi, Instagram