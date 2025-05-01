Ofis çalışanı Lauren 18 ayda egzersiz yapmadan 36 kilo verdi! Sırrı günde 6 defa bunu yapmak

Gluten intoleransı nedeniyle yıllarca sağlıksız yiyeceklere yönelen Lauren Tukuafu, aç kalmadan kilo vermenin mümkün olduğunu kanıtladı. Bilimsel bir diyet programıyla 114 kilodan 77 kiloya düşen kadın, "Artık yemekleri suçlulukla değil keyifle yiyorum" diyor.

🥪 GÜNDE 6 ÖĞÜNLE GELEN MUCİZE

Lauren'in kilo verme süreci, klasik aç kalma diyetlerinden çok farklıydı. Günde üç ana ve üç ara öğün ile beslendi, yüksek protein ve düşük glisemik indeks (GI) içeren gıdaları tercih etti. Üstelik beslenme programında tatlılar bile vardı. Haftada bir "çikolatalı ödül" kendine motivasyon kaynağı oldu.