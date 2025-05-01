Ofis çalışanı Lauren 18 ayda egzersiz yapmadan 36 kilo verdi! Sırrı günde 6 defa bunu yapmak

Gluten intoleransı nedeniyle yıllarca sağlıksız yiyeceklere yönelen Lauren Tukuafu, aç kalmadan kilo vermenin mümkün olduğunu kanıtladı. Bilimsel bir diyet programıyla 114 kilodan 77 kiloya düşen kadın, "Artık yemekleri suçlulukla değil keyifle yiyorum" diyor.
🥪 GÜNDE 6 ÖĞÜNLE GELEN MUCİZE
Lauren'in kilo verme süreci, klasik aç kalma diyetlerinden çok farklıydı. Günde üç ana ve üç ara öğün ile beslendi, yüksek protein ve düşük glisemik indeks (GI) içeren gıdaları tercih etti. Üstelik beslenme programında tatlılar bile vardı. Haftada bir "çikolatalı ödül" kendine motivasyon kaynağı oldu.
"Hiçbir zaman aç kalmadım. Aksine daha çok yedim ama doğru yiyecekleri seçtim." — Lauren Tukuafu
🍳 ÖRNEK GÜNLÜK MENÜ:
Kahvaltı: Tam tahıllı ekmek üzerinde yumurta ve mantar
Sabah atıştırmalığı: Yoğurt ve birkaç badem
Öğle: Izgara tavuklu salata
İkindi: Havuç, kereviz, az yağlı peynir
Akşam: Sebze eşliğinde balık/tavuk/kırmızı et ve az miktarda karbonhidrat
Tatlı: Az yağlı dondurma
🔬 CSIRO DİYETİYLE TANIŞTI: BİLİMSEL DESTEKLİ KİLO VERME
Lauren'in zayıflama serüveninde en büyük yardımcı, Avustralya Bilim Ajansı CSIRO tarafından geliştirilen "Total Wellbeing Diet" oldu. Bu diyet, glisemik yükü düşük, doyurucu ve sürdürülebilir beslenme modeli sunuyor. Gluten intoleransı olan Lauren için de uygun yapısı, süreci kolaylaştırdı.
🚶♀️ İLK 12 AYDA HİÇ EGZERSİZ YAPMADI!
Lauren'in verdiği kiloların büyük bölümü yalnızca beslenme düzeniyle gerçekleşti. İlk 12 ay boyunca spor yapmayan Lauren, kilo vermeye başladıktan sonra günlük yürüyüşler ekledi ve son dönemde güç antrenmanlarına başladı.
🧘♀️ 5 YILDIR KİLOSUNU KORUYOR
Kilo verdikten sonra en büyük başarısı, bunu sürdürebilmesi oldu. Her pazar günü haftalık yemek planını yaparak, hazır sağlıklı öğünler oluşturuyor. En önemlisi ise, artık abur cuburu gerçekten canı istemiyor.
"Tatlıyı hala seviyorum ama artık onu bir ödül gibi görüyorum. Beni mutlu eden şeyin aslında sağlıklı olmak olduğunu fark ettim." — Lauren