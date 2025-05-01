Kylie Jenner’a 27 kilo verdiren diyet planı! Doğum sonrası zayıflama formülünü açıkladı

ABD'li reality şov yıldızı ve iş insanı Kylie Jenner, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir sosyal medya programında doğum sonrası yaşadığı fiziksel değişim sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İkinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra yaklaşık 27 kilo verdiğini söyleyen Jenner, sosyal medyada sıkça dile getirilen ilaç ve estetik müdahale iddialarını reddetti.
📌 "60 POUND (27 KG) NASIL ERİDİ?"
Sosyal medya paylaşımları, antrenman videoları ve röportajlar incelendiğinde, Kylie'nin uyguladığı beslenme modeli sade ama istikrarlı bir plana dayanıyor. Özellikle doğum sonrası kilo vermek isteyen kadınlara ilham olacak bu detaylı diyet planı, bir yaşam tarzı önerisi sunuyor.
🥗 KYLİE JENNER'IN 5 ÖĞÜNLÜK DETAYLI GÜNLÜK DİYET LİSTESİ:
🌿 Güne Başlangıç:
1 bardak taze sıkılmış kereviz suyu
(Boş mideyle içiliyor, sindirimi uyarıcı etkisi nedeniyle)
🍳 Kahvaltı (07:30-08:30):
2 adet baharatlı yumurta
½ avokado püresi
2 dilim kıtır hindi pastırma
1 dilim glütensiz ekmek
1 fincan yeşil çay
🍵 Ara Öğün (15:30):
1 kupa detoks bitki çayı
10 adet çiğ badem veya 1 dilim elma üzerine fındık ezmesi
1 dilim hindistancevizli protein bar (ev yapımı)
🍤 Akşam Yemeği (19:00 civarı):
Izgara somon veya karides (120 gr)
Buharda pişmiş brokoli ve karnabahar
4 yemek kaşığı yulaflı pirinç pilavı
Yanında maden suyu (sade, limonlu)
🥛 Laktoz yok: Süt ürünleri yerine badem, yulaf ve fındık sütü kullanıyor.
❌ İşlenmiş gıda yasak: Cips, şekerleme ve hazır soslar diyet dışı.
🍫 Kaçamak serbest ama kontrollü: Ayda 1-2 kez sushi, makarna ya da bitter çikolata tüketiyor.
💧 Bol su: Günde 2,5-3 litre su içiyor.
☕ Kafein sınırda: Kahve sabah 1 fincanla sınırlı.
🏋️♀️ DİYET + ANTRENMAN = ETKİLİ SONUÇ
Kylie, bu diyeti haftada 5-6 gün süren HIIT ve direnç egzersizleriyle destekliyor. Özellikle core bölgesini hedefleyen plank, mountain climber ve dumbbell row gibi hareketlerle vücut hatlarını belirginleştirdiği biliniyor.