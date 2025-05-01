Kylie Jenner’a 27 kilo verdiren diyet planı! Doğum sonrası zayıflama formülünü açıkladı

ABD'li reality şov yıldızı ve iş insanı Kylie Jenner , geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir sosyal medya programında doğum sonrası yaşadığı fiziksel değişim sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İkinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra yaklaşık 27 kilo verdiğini söyleyen Jenner, sosyal medyada sıkça dile getirilen ilaç ve estetik müdahale iddialarını reddetti.

📌 "60 POUND (27 KG) NASIL ERİDİ?"

Sosyal medya paylaşımları, antrenman videoları ve röportajlar incelendiğinde, Kylie'nin uyguladığı beslenme modeli sade ama istikrarlı bir plana dayanıyor. Özellikle doğum sonrası kilo vermek isteyen kadınlara ilham olacak bu detaylı diyet planı, bir yaşam tarzı önerisi sunuyor.