SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban'ın Nigar'ı bakın şimdi ne halde

Ayten Erman ve Ayşen Gruda'nın kardeşi olan Ayben Erman, Şaban Oğlu Şaban, Gazino Bülbülü ve Şendul Şaban gibi pek çok Yeşilçam filminde rol aldı. Kariyeri kadar güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 76'ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı. Yeşilçam yıldızı bir kez daha kendine hayran bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 17:22 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 17:22
76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

1966 yılında Çıtkırıldım adlı sinema film ile kariyerine başlayan Ayben Erman; Güngörmüşler, Şaban Oğlu Şaban, Gazino Bülbülü ve Şendul Şaban gibi pek çok Yeşilçam filminde rol aldı.

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Aynı zamanda Kaygısızlar, Bizim Mahalle, Gerçek Kesit, Aile Bağları, Arka Sokaklar, Binbir Gece ve Akasya Durağı gibi televizyon dizilerinde de rol alan oyuncu, kariyeri kadar ailesiyle de dikkat çekti.

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Ayten Erman ve Ayşen Gruda'nın kardeşi olan Ayben Erman, bu kez son haliyle gündeme geldi.

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

76'ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Erman, paylaşımına "Bu Gün Benim Doğum Günüm" notunu ekledi.

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçileri Erman'ın doğum gününü kutlarken Yeşilçam yıldızı son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

İşte Ayben Erman başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Müjde Ar

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Müjde Ar

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Banu Alkan

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Banu Alkan

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Lale Belkıs

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Lale Belkıs

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Yaprak Özdemiroğlu

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Yaprak Özdemiroğlu

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Perihan Savaş

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Perihan Savaş

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

AYBEN ERMAN

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

AYBEN ERMAN

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Perran Kutman

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Perran Kutman

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Şener Şen

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Şener Şen

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Türkan Şoray

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Türkan Şoray

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Şevket Altuğ

76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

Şevket Altuğ