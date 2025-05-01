76’ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününde son halini paylaştı! Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı bakın şimdi ne halde

1966 yılında Çıtkırıldım adlı sinema film ile kariyerine başlayan Ayben Erman; Güngörmüşler, Şaban Oğlu Şaban, Gazino Bülbülü ve Şendul Şaban gibi pek çok Yeşilçam filminde rol aldı.

Aynı zamanda Kaygısızlar, Bizim Mahalle, Gerçek Kesit, Aile Bağları, Arka Sokaklar, Binbir Gece ve Akasya Durağı gibi televizyon dizilerinde de rol alan oyuncu, kariyeri kadar ailesiyle de dikkat çekti.

76'ncı yaşını kutlayan Ayben Erman doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Erman, paylaşımına "Bu Gün Benim Doğum Günüm" notunu ekledi.