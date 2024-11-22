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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor. Çete nasıl çökertildi, süreçte neler yaşandı? Hastanelerde hangi önlemler alınacak?

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 21:00 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 21:35
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor

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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İnsanlara yardım etmek bizim mesleğin ve sağlığın en önemli işi bu makamlara erişiyorsak insanlara yardım etmek için çabalamaya devam edeceğim. Bir insana yardım etmek bize mutluluk veriyor. Her zaman insana fayda odaklı hareket ettik, bu devam edecek. Herkes doktor olabilir ama herkes hekim olamaz. Biz sağlıkçılar bir sanat gerçekleştiriyoruz. Çok mutlu olsakta üzgün dahi olsak karşındaki hastayı anlamak zorundasın her zaman. Empati ve erişilebilirlik her zaman bizim önceliğimizdir.

İçimizden kötüler çıkabilir ama biz yöneticiler olarak bunları ayılamak zorundayız.

Biz bu çeteye "yenidoğan çetesi" demiyoruz biz bunlara "insanlıktan nasibi alamamışlar" diyoruz. Biz bu işin peşinden koşmasak, uğraşmasak bu süreçleri konuşmuyor olurduk.

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