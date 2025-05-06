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Fenerbahçe'de Mourinho yerine 2 aday!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili kulislerde hareketlilik yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla yola devam edeceklerini açıklamış olsa da, sarı-lacivertli yönetim içinde farklı görüşlerin ortaya çıktığı öne sürülüyor. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 12:51 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 12:51
Fenerbahçe’de Mourinho yerine 2 aday!

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Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de, Mourinho'ya yönelik eleştiriler giderek artıyor.

Fenerbahçe’de Mourinho yerine 2 aday!

Hem derbilerdeki başarısızlık hem de Avrupa'da Rangers karşısında yaşanan elenme sonrası taraftarlar, Mourinho'ya olan inançlarını büyük ölçüde kaybetmiş durumda.

Fenerbahçe’de Mourinho yerine 2 aday!

Tribünlerde hem yönetime hem de teknik heyete yönelik istifa çağrıları yükselirken yönetim içinde de Portekizli teknik adama desteğin azaldığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe’de Mourinho yerine 2 aday!

Mourinho'nun sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin iki alternatif ismi gündemine aldığı belirtiliyor.

Bu isimlerden biri yabancı, diğeri ise yerli bir teknik adam.

Fenerbahçe’de Mourinho yerine 2 aday!

Yabancı adayın A Milli Takım'ı çalıştıran Vincenzo Montella olduğu belirtildi.

Yerli seçenek olarak da Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın'ın isminin konuşulduğu ifade edildi.

Fenerbahçe’de Mourinho yerine 2 aday!

Öte yandan, Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı konuşulan Jose Mourinho'nun kendi isteğiyle takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'den herhangi bir tazminat talep etmeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Mourinho yerine 2 aday!

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