Fenerbahçe’de Mourinho yerine 2 aday!

Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de, Mourinho'ya yönelik eleştiriler giderek artıyor.
Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de, Mourinho'ya yönelik eleştiriler giderek artıyor.
Hem derbilerdeki başarısızlık hem de Avrupa'da Rangers karşısında yaşanan elenme sonrası taraftarlar, Mourinho'ya olan inançlarını büyük ölçüde kaybetmiş durumda.
Tribünlerde hem yönetime hem de teknik heyete yönelik istifa çağrıları yükselirken yönetim içinde de Portekizli teknik adama desteğin azaldığı iddia ediliyor.
Mourinho'nun sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin iki alternatif ismi gündemine aldığı belirtiliyor.
Bu isimlerden biri yabancı, diğeri ise yerli bir teknik adam.
Yabancı adayın A Milli Takım'ı çalıştıran Vincenzo Montella olduğu belirtildi.
Yerli seçenek olarak da Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın'ın isminin konuşulduğu ifade edildi.
Öte yandan, Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı konuşulan Jose Mourinho'nun kendi isteğiyle takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'den herhangi bir tazminat talep etmeyeceği öğrenildi.