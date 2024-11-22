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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalar yaptı
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalar yaptı

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 22:35 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 22:35

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Çetenin nasıl çökertildiğine ilişkin süreci belgelerle tek tek anlatan Bakan Memişoğlu, "Biz bu bebeklerin öldürüldüğü 28 Haziran 2024'te öğreniyoruz. Biz gece bir anda sahaya çıkıp olağanüstü denetleme yapıyorduk. Tapelerin alındığı o delilleri biz anlık baskınlarla elde ettik" dedi. Öte yandan Yenidoğan komisyonun kurulduğunu söyleyen Memişoğlu, "13 Profesör ülkenin dört bir yanında yapacağı taramalar sonucunda bir rapor hazırlayacak" dedi.

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