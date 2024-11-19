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Para için bebekleri katleden Yenidoğan Çetesi hakim karşısına geçti! Çete avukatından utanmaz savunma

Yeni doğan çetesi para için bebekleri öldürdü. Dün sanıklar için hesap günüydü. Çete lideri Fırat Sarı, peruğunu çıkarıp adliye salonuna gelirken soğukkanlı tavırları dehşete düşürdü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Para için bebekleri katleden Yenidoğan Çetesi hakim karşısına geçti! Çete avukatından utanmaz savunma

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Yenidoğan çetesi olarak bilinen, 10 bebeğin ölümüne yol açan 47 şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı. Saat 10.00'da başlaması planlanan duruşma bir türlü başlayamadı. 19 özel hastanenin iddianamede yer aldığı davada sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis cezası isteniyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu, 8'i kadın 22 tutuklu sanık, 19 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu.

DURUŞMAYA KİMLER KATILDI?
Duruşmada, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM Adalet Komisyon Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ile bazı siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda avukat yer aldı. Duruşma başladıktan sonra çetenin bir avukatı skandal sözler sarf etti. Avukat, "Türkiye'de böyle bir yargısız infaz görülmemiştir. Müvekillerimiz hem psikolojik hem fiziksel şiddet görüyor.Toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor" dedi.

'SENİN ÇOCUĞUN ÖLECEK'
Bebeğini Bağcılar Şafak Hastanesi'nde dünyaya getirdiğini söyleyen acılı anne Ahsen Açıkyürek, adliye önünde şu açıklamaları yaptı, "Doktora soruyordum, doktor ters dünyaya gelecek. Normal doğum yapamazsın' cümlelerini kuruyordu. Ben sezeryan olmak istemiyordum. Tabii bu isteğimi kimse kabul etmedi. Çok ısrar etti doktor. Sonra ben orada doğum yaptım. 'Hiçbir sağlık sorunu yok' dendi. Sonra çocuğum küvöze alındı. Hastaneden çıktım, her gittiğimde süt götürüyordum. Her gidişimde sürekli 'ölecek, senin çocuğun yaşamayacak' diyorlardı."

ÇEK FİŞİ GİTSİN
Sanık hemşire Hakan Doğukan Taşçı, Fırat Sarı'nın hastalara fazla ücret söylediğini ve aradaki komisyonu kendisine aldığını dile getirdi. Yoğun bakım boşalınca Sarı'nın sitem ettiğini ve "Hemen doldur" dediğini belirten Taşçı, özel hastanenin Sarı'ya oraya sevk edilen her bebek başına 10 bin TL verdiğini ifade etti. "Hasta 3 günlük entübe ise SGK daha fazla para öder. O yüzden SGK'dan para almak için daha fazla entübe yazıyorduk" diyen zanlı, durumu kritik bir bebek için yardım istenen bir doktorun "Çek fişi gitsin" dediğini söyledi.

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