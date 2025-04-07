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"Ekrem ağrısı"ndan kurtuldu "Özgür'lüğe koşuyor! CHP'de "Özel" hesaplar: "Genel Başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır" formülü

CHP'de olağanüstü kurultay sonrası kartlar yeniden dağıtılıyor. Özgür Özel "En büyük Ekremci benim" imajı çizse de günün sonunda "Ekrem ağrısı"ndan kurtulan kendisi oldu. İmamoğlu'nun Silivri'de oluşunu, diploma iptali ve devam eden yargı sürecini kendine avantaj olarak gören Özel, Mansur Yavaş faktörünü de devre dışı bırakma hesapları yapıyor. Peki, Özel'in olağanüstü kurultay sonrası yol haritası ne olacak? Güç tazeleyen Özel'in adaylık yürüyüşünü "Eğer İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamıyorsa CHP’nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır’ diyerek başlatacağı söyleniyor.

Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 12:53 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 12:53
Ekrem ağrısından kurtuldu Özgür’lüğe koşuyor! CHP’de Özel hesaplar: Genel Başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır formülü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "şaibe"li 38. Olağan Kurultay'da elde ettiği koltuğu korumak için "partiye kayyum atanabilir" söylemine sığınıp olağanüstü kurultay kararı aldı.

Ankara Yenimahalle'de yapılan kurultay Ümit Uysal ve Berhan Şimşek gibi tavşan adaylarla demokratikmiş gibi gösterilmeye çalışılsa da tek adam faşizanlığına sahne oldu.

Özgür Özel tek başına girdiği sandıktan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan olarak çıktı.

"EKREM AĞRISI"NDAN KURTULDU

Bu süreçte parti tabanının gazını almak için "En büyük Ekremci benim" imajı çizse de günün sonunda "Ekrem ağrısı"ndan kurtulan kendisi oldu.

Özel, İmamoğlu'nun Silivri'de oluşunu, diploma iptali ve devam eden yargı sürecini kendine avantaj olarak görüyor.

Şimdiden Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için kamuoyu çalışmalarına başlandı. Bir dönem Ekrem İmamoğlu ile birlikte "forvet" olarak lanse edilen Mansur Yavaş da oyun dışına itildi.

SARAÇHANE BÜLBÜLÜ BİLE KABULLENDİ: ÖZEL ADAY OLACAK

Saraçhane Bülbülü olarak anılan Şaban Sevinç bile "Ekrem İmamoğlu aday olamazsa, Özgür Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacaktır" der oldu.


YILMAZ ÖZDİL: MANSUR YAVAŞ'I DA UZAKLAŞTIRACAKLAR

"Ekrem İmamoğlu'nun tasfiye edileceğini zaten biliyorlardı. Mansur Yavaş'ı da partiden uzaklaştıracaklar" diyen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Mesir macununu (Özgür Özel'i) cumhurbaşkanı adayı yapacaklar" şeklinde konuştu.


"İMAMOĞLU'NUN İŞİ ZOR... ÖZEL ADAYLIĞA YÜRÜYOR"

Peki, "Ekrem ağrısı"ndan kurtulan Özgür Özel'in olağanüstü kurultay sonrası yol haritası ne olacak?

Sabah Gazetesi'nin duayen kalemlerinden Yavuz Donat, Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığına yürüdüğünü söyledi.

Donat şu ifadeleri kullandı:

Kurultay salonunda Ekrem İmamoğlu'nun sandalyesi vardı.
"Gölgesinin... Ruhunun" kurultayda olacağı belliydi... Normal.
Özgür Özel, İmamoğlu için övücü sözler söyledi... Onu alkışlattı... Bu da normal... Genel Başkan, kendisine yakışanı yaptı.
Ama... Fakat... Lakin;
İmamoğlu'nun işi zor...
Bagajı ile ilgili ağır iddialar var.
Son sözü bağımsız yargı söyleyecek.
Dün... Kurultayın verdiği görüntü... Ve gözlem:
Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yürüyor gibi.

"İMAMOĞLU CEZAEVİNDE KONJONKTÜR ÖZGÜR ÖZEL'İN LEHİNE"

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kurultaydan sonra artık "Özgür Özel nereye koşuyor?" sorusunu daha rahat bir şekilde sorabiliriz. Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Şu anki konjonktürün Özgür Özel'in lehine olduğunu belirten Selvi, "Bir süre sonra, 'eğer İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamıyorsa CHP'nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır' seslerini duyabiliriz. Böylece Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığına alıştırılacağız. Bu da önemli bir siyasi iletişim stratejisidir. Şu andaki konjonktür Özgür Özel'in lehine. İmamoğlu cezaevinde. Diploması iptal. Yargılandığı davalardan ceza alırsa cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Bu kurultay da gösterdi ki Mansur Yavaş'ın CHP'de karşılığı yok. CHP'nin alternatif adayı olarak gözükmüyor. Geriye sadece Özgür Özel kalıyor" diye konuştu.


SABAH yazarı Nebi Miş ise CHP'de esas kavganın şimdi başladığını belirtip şöyle konuştu:

CHP'nın sık sık kongreye gitmesinin diğer önemli bir nedeni, seçim yenilgilerinin sorumlusunu sürekli liderde görerek yeni bir kurtarıcı arayışıdır. CHP, uzun soluklu iç tartışmalarının ardından bulduğu her yeni kurtarıcıyı sert eleştirilerle ve yuhalayarak göndermiştir. Deniz Baykal'ın yerine kurtarıcı olarak bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'un yeniden aday olma ihtimali bile kendisine yönelik yine partisinden çok sert hakaretleri beraberinde getirmiştir.

Dolayısıyla, son kongrede tek aday olarak delegelerin büyük kısmının oyunu alarak Özgür Özel tekrar seçilse de, parti içi tartışmalar ve hesaplaşma arayışları devam edecektir. Özellikle parti yönetiminin, CHP'nin tüm siyasetini, gündemini ve kadrolarını İmamoğlu'nun siyasi geleceğine ipotek etmesi durumunda en önemli tartışma başlıklarından biri bu olacaktır.

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