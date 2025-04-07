Af yasası gelişmeleri 2025: İnfaz düzenlemesi, 10. yargı paketi ve genel af beklentilerinde son durum ne?

Covid İzni Düzenlemesi ve Geriye Dönük Talepler

Tunç'un açıklamalarına göre, Covid-19 nedeniyle çıkarılan düzenlemeyle, 2020 yılında açık cezaevlerinde bulunan hükümlüler, denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilmişti. Bu uygulama 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmıştı. Ancak bu düzenlemeden faydalanamayanlar, yani cezası kesinleşmemiş suçlular, yeni düzenlemeler talep ediyor.

Tunç, bu talepler doğrultusunda bir düzenleme yapılabileceğini ancak bunun bir af olarak değerlendirilmesinin yanlış olacağını ifade etti.