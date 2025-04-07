Af yasası gelişmeleri 2025: İnfaz düzenlemesi, 10. yargı paketi ve genel af beklentilerinde son durum ne?
Kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri genel af ve ceza infaz sisteminde yapılacak olası düzenlemeler oldu. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamalar ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in ifadeleri bu konuda yeni gelişmelere ışık tuttu. Her iki isim de genel af konusunda net açıklamalarda bulunarak vatandaşların beklentilerini önemli ölçüde şekillendirdi.
Giriş Tarihi: 07.04.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 14:28