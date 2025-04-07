Kadraj Galeri Kadraj İkon Af yasası gelişmeleri 2025: İnfaz düzenlemesi, 10. yargı paketi ve genel af beklentilerinde son durum ne?

Af yasası gelişmeleri 2025: İnfaz düzenlemesi, 10. yargı paketi ve genel af beklentilerinde son durum ne?

Kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri genel af ve ceza infaz sisteminde yapılacak olası düzenlemeler oldu. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamalar ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in ifadeleri bu konuda yeni gelişmelere ışık tuttu. Her iki isim de genel af konusunda net açıklamalarda bulunarak vatandaşların beklentilerini önemli ölçüde şekillendirdi.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 14:28 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 14:28
Af yasası gelişmeleri 2025: İnfaz düzenlemesi ve genel af beklentilerinde son durum ne?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği gazetecilerle sohbet toplantısında, gündemdeki "genel af" iddialarına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Covid izni ile ilgili düzenleme dışında bir af veya genel af söz konusu değil" ifadelerini kullanarak, genel af beklentilerini net bir şekilde yalanladı.

Af yasası gelişmeleri 2025: İnfaz düzenlemesi ve genel af beklentilerinde son durum ne?

Hasta Hükümlüler ve İnsan Hakları Vurgusu

Bakan Tunç, açıklamalarında hasta hükümlülere yönelik yapılan düzenlemeleri de ele aldı. Cezaevlerinde sağlık sorunları yaşayan mahkumların durumunun, insan hakları bağlamında önem taşıdığına değinen Tunç, "Cezaevinde ölmesin hükümlü diyoruz. Bu insan haklarına aykırı" diyerek bu tür durumların genel af şeklinde yorumlanmasının yanlış olduğunu belirtti.

Af yasası gelişmeleri 2025: İnfaz düzenlemesi ve genel af beklentilerinde son durum ne?

Covid İzni Düzenlemesi ve Geriye Dönük Talepler

Tunç'un açıklamalarına göre, Covid-19 nedeniyle çıkarılan düzenlemeyle, 2020 yılında açık cezaevlerinde bulunan hükümlüler, denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilmişti. Bu uygulama 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmıştı. Ancak bu düzenlemeden faydalanamayanlar, yani cezası kesinleşmemiş suçlular, yeni düzenlemeler talep ediyor.

Tunç, bu talepler doğrultusunda bir düzenleme yapılabileceğini ancak bunun bir af olarak değerlendirilmesinin yanlış olacağını ifade etti.

Af yasası gelişmeleri 2025: İnfaz düzenlemesi ve genel af beklentilerinde son durum ne?

Mükerrir Suçlar ve Koşullu Salıverme

Bakan Tunç, mükerrir suçlar konusunda da açıklamalar yaptı. Ceza infaz mevzuatına göre, terör, cinsel suçlar ve uyuşturucu suçları dışında kalan basit suçları işleyenlerin cezaevinde kalma sürelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca cezaevlerinde olan basit suçluların 4/4 ceza sürelerini doldurduklarında, dışarı çıkma ümidiyle ıslah olmalarının daha kolay olacağına dair taleplerin arttığını söyledi.

Af yasası gelişmeleri 2025: İnfaz düzenlemesi ve genel af beklentilerinde son durum ne?

Yeni Yargı Paketi Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor

Adalet Bakanı Tunç, yeni yargı paketi üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve bu paketle birlikte 14 farklı kanunda değişiklik yapılacağını açıkladı.