Bebek katili Yenidoğan Çetesi bugün hakim karşısına çıkıyor! Ne kadar ceza isteniyor?

DOSYADA 47 ŞÜPHELİ VAR Bebek katilleriyle ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlananan iddianame sonrası ölen 10 bebek maktul, 5 kişi müşteki, SGK İstanbul İl Müdürlüğü suçtan zarar gören, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu, 47 kişi ise şüpheli olarak dosyada yer almıştı.

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi bugün hakim karşısına çıkacak.

Yenidoğan çetesi lideri bebek katili Fırat Sarı (Takvim.com.tr arşiv)



589 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



İddianamede Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "ihmali davranışla kasten öldürme", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Dosyada bulunan diğer sanıklar için de benzer suçlardan hapis cezaları talep edildi.