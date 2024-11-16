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MOSSAD aparatları Türkiye karşıtı panelde buluştu: PKK ile Siyonist ittifakı ağzındaki baklayı çıkardı

Başkan Erdoğan'ın, İsrail'in hedefinin Türkiye olduğunu belirtmesinin ardından Netanyahu'nun yeni bakanının PKK/YPG'yi "doğal müttefik" ilan etmesi dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından, İsrail ve PKK yandaşları Türkiye karşıtı bir panel düzenledi. Panelde, İsrail'in güvenliğini sağlamak adına bir terör devletine ihtiyaç duyulduğu savunulurken, Filistin'e destek veren Kürtler hedef alındı.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 19:39 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 20:10
MOSSAD aparatları Türkiye karşıtı panelde buluştu: PKK ile Siyonist ittifakı ağzındaki baklayı çıkardı

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TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşan Başkan Erdoğan, katil İsrail'in Filistin ve Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü terör ve soykırımın şimdi de Lübnan'a yayıldığını söyleyerek bir sonraki hedefin Türkiye olacağı uyarısında bulunmuştu.

Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)

SIRADAKİ HEDEF TÜRKİYE

Başkan Erdoğan, katil İsrail'in "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket ederek Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" mesajını vermişti. Başkan Erdoğan'ın kritik uyarısından sonra İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Gideon Saar göreve başlar başlamaz terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparak Kürtlerin "İran ve Türkiye'nin baskı ve saldırganlığının kurbanı" olduğu yalanını attı.

 İsrail’in yeni Dışişleri Bakanı Gideon Saar (Fotoğraf: AA) İsrail’in yeni Dışişleri Bakanı Gideon Saar (Fotoğraf: AA)

İSRAİLLİ BAKANDAN PKK/YPG İLE İTTİFAK ÇIKIŞI

Türkiye'nin, işgalci İsrail'in katliamlarına karşı en sert şekilde sesini yükseltmesi ve ticari ilişkileri askıya alması, İsrail'i ciddi bir baskı altına alırken, Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğini daha açıktan göstermeye başladı.

Özellikle Katil Netanyahu'nun yeni bakan Saar'ın PKK/YPG'den "doğal müttefikimiz" diye bahsetmesinden günler sonra İsrail ve PKK yandaşlarının sosyal medya üzerinden Türkiye karşıtı panel düzenlemesi dikkatlerden kaçmadı. Düzenlenen panelde katil İsrail'in güvenliği için terör devletine ihtiyaç olduğu öne sürülürken bölücü bir hain sözde "Kürt Milleti olarak İsrail ile büyük bir ittifak yapmaya hazırız" mesajını verdi. Panelde Mossad aparatları Ofra Bengio, Yehuda Ben Yosef ve Jonathan Spyer'in konuşmacı olarak yer aldı.

Bölücü hainlerden Yeni Ortadoğu için İsrail-Kürt İttifakı paneliBölücü hainlerden Yeni Ortadoğu için İsrail-Kürt İttifakı paneli

PKK'LI HALİİL BARAN HAMAS'I HEDEF ALDI

Toplantıyı düzenleyen isimlerden PKK'lı İbahim Halil Baran, konuşmasında sık sık Türkiye'yi hedef alırken kürtlerin zulüm gördüğü yalanını ortaya attı. Katil İsrail ile mücadele eden Hamas'ın terör örgütü olduğunu da söyleyen Baran, "nihayet Kürtlerin ve yahudiler ortak payda konulabileceği bir yerdeyiz. Bence İsrail'in Hamas'ın terör saldırılarına karşı duruşu mecburi idi çünkü Hamas ve Hizbulllahın ardında İran ve diğer ülkeler duruyor bu ülkelerin amacı İsrail'i zayıf düşürmek ve Kürtlerin bölgede olması onları işin bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

Firari İbrahim Halil BaranFirari İbrahim Halil Baran

KÜRTLERİN FİLİSTİN'E DESTEK VERMESİNDEN RAHATSIZ OLDU

Türkiye'de yaşan Kürtleri de hedef alan Baran, Filistin yanlısı gösterilerin en çok kürtlerin yaşadığı doğu illerinde olduğunu söyleyerek "bizim daha hızlı davranıp oradaki halka asıl dost kimin olduğunu göstermemiz gerek" dedi.

Türkiye karşıtı konuşmalarına devam eden Baran, İsrail ile bölücü bir ittifak yapılması gerektiğini söyleyerek, katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarına övgüler dizdi. 7 Ekim olaylarına atıfta bulunan Baran, "Orta Doğu'nun asıl sahibi İsrail'dir ve onun ABD'ye nasıl etki ettiğini gördük. İsrail, Kürtleri tüm bölgelerde güçlendirebilir, bizi bağımsız kılabilir. İran'dan korunmamızı sağlayabilir; bize silah, ekonomik bağımsızlık sunabilir ve Türklere karşı politik ve ekonomik destek verebilir ki Rojava, Türk şiddetinden kurtulsun. Rojava bizim kırmızı çizgimizdir ve Kürdistan için çok önemlidir. Kürdistan olmadan Orta Doğu'da barış olmaz," açıklamasını yaptı.

Kürt Çalışmaları Programı’nın başkanlığını yürüten Ofra Bengio Kürt Çalışmaları Programı’nın başkanlığını yürüten Ofra Bengio

OFRA BENGİO: "BİZİM KÜRTLERLE ORTAK DÜŞMANLARIMIZ VAR"

Panelde konuşan Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Moshe Dayan Merkezi'nde bulunan "MOSSAD Enstitüsü" olarak bilinen Kürt Çalışmaları Programı'nın başkanlığını yürüten Ofra Bengio ise, "Bizim Kürtlerle ortak düşmanlarımız var. Dört bölgede yaşayan Kürtler farklı; Türkiye'deki Kürtler, Irak'taki Kürtler, İran'dakiler vs. Bunlar ortak düşmanlarımız. Üzgünüm ama ilişkilerimizin geleceğinden bahsederken gerçekçi olmamız gerekiyor ve ilişkilerimizden çok büyük beklentiler içine girmemeliyiz. Çünkü rejimler varken (Türkiye, İran, Irak vs.) Kürtlerle Yahudilerin bir araya gelmesi zor. Örneğin, Irak'ta kanun bile var; Yahudilerle ilişkiler kanun dışıdır. Türkiye'de yaşayan Kürtler için bu daha zor tabii, Irak'taki gibi bir kanun yok ama yazılı olmayan kanunlar var; herhangi bir harekette insanlara hain vs. ilan edilebilirler. Fakat diasporalarımızın birlikte hareket etmesi, bu Müslüman ve Arap radikallere karşı durmaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

14 Kasım'da düzenlenen panele Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Moshe Dayan Merkezi'nde Kürt Çalışmaları programının başkanlığını yürüten Ofra Bengio, MOSSAD uzantısı İsrail Kürt-Yahudi Topluluğu Başkanı Yehuda Ben Yosef ve Middle East Forum araştırmacısı olan Rus Yahudisi Jonathan Spyer yer aldı.

Ofra Bengio ve Osman Kavala aynı karedeOfra Bengio ve Osman Kavala aynı karede

OFRA BENGİO İLE KIZIL SOROS" AYNI KAREDE

PKK yanlısı PAKURD'un Yeni Ortadoğu için İsrail-Kürt İttifakı panelinde konuşan isimlerden Ofra Bengio karanlık ilişikleri ile öne çıkıyor. Bengio'nun Daha önce terör örgütü YPG/PYD elebaşı Salih Müslim ve "kızıl soros" olarak bilinen Osman Kavala ile yurt dışında bir araya geldiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Ofra Bengio, Salih Müslim, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş aynı karedeOfra Bengio, Salih Müslim, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş aynı karede

2014 yılında Avrupa Parlamentosu'ndaki Kürt Konferansı'nda bir araya gelen bu karanlık isimlere, Başkan Erdoğan'a suikast tehdidi yönelten Amerikan Kuruluş Enstitüsü üyesi Michael Rubin de eşlik etmişti. Toplantıda eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da yer almıştı.

Ofra Bengio, Salih Müslim, Osman Kavala ve aynı karedeOfra Bengio, Salih Müslim, Osman Kavala ve aynı karede

DEVLET İÇİNDE DEVLET KURMAK KİTABINI YAZDI

"Irak Kürtleri: Devlet İçinde Devlet Kurmak" adlı kitabın yazarı olan Ofra Bengio'nun, 2009 yılında yayımlanan "Türkiye-İsrail Hayalet İttifaktan Stratejik İşbirliğine" adlı bir başka kitabı da bulunuyor. Bengio, bu eserinde Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin evrimini ele alıyor.

Firari İbrahim Halil Baran Firari İbrahim Halil Baran

2022'DE TÜRKİYE'DEN KAÇTI

Sözde "Kürdistan Partisi"nin Genel Başkanlığını yapan ve kendisini yazar ve şair olarak tanıtırken İbrahim Halil Baran, Rudaw ve Kürdistan24 gibi sitelerde makaleleri yayımlandı. Baran'ın Türkiye'de basılmış çok sayıda kitabı da bulunuyor.

2017 yılında terör örgütü propagandası yaptığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 Ocak'ta gözaltına alınan Baran, 23 Ocak'ta tutuklanıp 11 Nisan'da serbest bırakıldı. Tutukluluğu sırasında kendisine ağır işkenceler yapıldığını ve "Kürdistan Partisi" ile bağlantılı 16 kişinin, ağabeyi dahil, cezaevinde olduğunu yalanını ortaya atmıştı.

2021 yılında, 30'a yakın sosyal medya mesajı ve yazısı gerekçe gösterilerek "Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne, kurum ve kuruluşlara ve devlet kurumuna tahrik" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baran, aldığı cezayı 2022'de öğrendikten sonra Türkiye'den kaçtı.

Jonathan Spyer The Jerusalem Post’ta köşe yazarıJonathan Spyer The Jerusalem Post’ta köşe yazarı

"ERDOĞAN'IN SURİYE'DEKİ GİZLİ HAPİSHANELERİ" YALANINI ORTAYA ATTI

Panelde konuşan isimlerde biri olan Jonathan Spyer, Jerusalem Institute for Strategy and Security ve Middle East Forum'daki görevlerinin yanı sıra The Jerusalem Post'ta köşe yazarlığı yapıyor. 2010'lu yıllarda Suriye ve Irak'ı sıkça ziyaret eden Spyer, terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelerde de bulundu.

2015 yılında, Iraklı direniş grubu Ketaib Hizbullah'ın DEAŞ karşıtı eylemlerini takip etmiş ve hareketin komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis ile röportaj gerçekleştiren Spyer, 2017'de ise İngiliz pasaportuyla Suriye'ye giderek, Şam Hükûmeti'nin İngiltere destekçisi gibi davrandığı iddialarıyla Suriyeli bakanlarla görüşmeler yaptı.

Ocak 2018'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Spyer'ın ülkesine girişine izin verdiği için Enformasyon Bakanı'nı görevden aldı.

2022 yılında yazdığı "Erdoğan'ın Suriye'deki gizli hapishaneleri" başlıklı makalede, Türkiye'nin müttefikleriyle birlikte 8 bini aşkın Suriyeliyi, PKK ve Şam Hükûmeti'nin destekçisi olma suçlamalarıyla hapsettiği ve işkenceye maruz bıraktığı yalanını ortaya atmıştı.

Yehuda Ben Yosef, İsrail Kürt Toplumu ve İsrail-Kürdistan Dostluk Derneği Başkanı Yehuda Ben Yosef, İsrail Kürt Toplumu ve İsrail-Kürdistan Dostluk Derneği Başkanı

7 EKİM SONRASI KÜRTLERE DEVLET VERİLMESİNİ İSTEDİ

Panelde konuşan bir diğer isim olan Yehuda Ben Yosef ise İsrail Kürt Toplumu ve İsrail-Kürdistan Dostluk Derneği Başkanı olarak tanınırken, aynı zamanda Kudüs Belediye Meclisi Üyesidir. Atalarının Cizreli Kürtler olduğunu belirten Ben Yosef, Kürt kültürünü tanıtma çabalarıyla da biliniyor. İsrail-Kürt ittifakının "en açık sözlü savunucusu" olarak tanımlanıyor.

13 Şubat 2024'te Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, Kürtler ve İsrail arasında güçlü bir benzerlik olduğunu söyleyen, Ben Yosef, sözde "Kürdistan ve İsrail'in ortak düşmanları var: Irak, İran, Suriye ve Türkiye. 75 yıl önce İsrail'in bağımsızlık için mücadele ettiği gibi, Kürtler de kendi bağımsızlıklarını istiyor" demişti. Ayrıca, 7 Ekim sonrası Kürtlere bir devlet verilmesi durumunda, "bu durumun İsrail'in Azerbaycan'la olan ilişkileri gibi olabileceğini" belirterek, Kürtlerin "Müslüman dünyasına elçiler" olabileceğini söylemişti.

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