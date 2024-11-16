MOSSAD aparatları Türkiye karşıtı panelde buluştu: PKK ile Siyonist ittifakı ağzındaki baklayı çıkardı

Başkan Erdoğan, katil İsrail'in "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket ederek Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" mesajını vermişti. Başkan Erdoğan'ın kritik uyarısından sonra İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Gideon Saar göreve başlar başlamaz terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparak Kürtlerin "İran ve Türkiye'nin baskı ve saldırganlığının kurbanı" olduğu yalanını attı.

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşan Başkan Erdoğan, katil İsrail 'in Filistin ve Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü terör ve soykırımın şimdi de Lübnan'a yayıldığını söyleyerek bir sonraki hedefin Türkiye olacağı uyarısında bulunmuştu.

İsrail’in yeni Dışişleri Bakanı Gideon Saar (Fotoğraf: AA)

İSRAİLLİ BAKANDAN PKK/YPG İLE İTTİFAK ÇIKIŞI

Türkiye'nin, işgalci İsrail'in katliamlarına karşı en sert şekilde sesini yükseltmesi ve ticari ilişkileri askıya alması, İsrail'i ciddi bir baskı altına alırken, Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğini daha açıktan göstermeye başladı.

Özellikle Katil Netanyahu'nun yeni bakan Saar'ın PKK/YPG'den "doğal müttefikimiz" diye bahsetmesinden günler sonra İsrail ve PKK yandaşlarının sosyal medya üzerinden Türkiye karşıtı panel düzenlemesi dikkatlerden kaçmadı. Düzenlenen panelde katil İsrail'in güvenliği için terör devletine ihtiyaç olduğu öne sürülürken bölücü bir hain sözde "Kürt Milleti olarak İsrail ile büyük bir ittifak yapmaya hazırız" mesajını verdi. Panelde Mossad aparatları Ofra Bengio, Yehuda Ben Yosef ve Jonathan Spyer'in konuşmacı olarak yer aldı.