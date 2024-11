MOSSAD aparatları Türkiye karşıtı panelde buluştu: PKK ile Siyonist ittifakı ağzındaki baklayı çıkardı

Kürt Çalışmaları Programı’nın başkanlığını yürüten Ofra Bengio

OFRA BENGİO: "BİZİM KÜRTLERLE ORTAK DÜŞMANLARIMIZ VAR"

Panelde konuşan Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Moshe Dayan Merkezi'nde bulunan "MOSSAD Enstitüsü" olarak bilinen Kürt Çalışmaları Programı'nın başkanlığını yürüten Ofra Bengio ise, "Bizim Kürtlerle ortak düşmanlarımız var. Dört bölgede yaşayan Kürtler farklı; Türkiye'deki Kürtler, Irak'taki Kürtler, İran'dakiler vs. Bunlar ortak düşmanlarımız. Üzgünüm ama ilişkilerimizin geleceğinden bahsederken gerçekçi olmamız gerekiyor ve ilişkilerimizden çok büyük beklentiler içine girmemeliyiz. Çünkü rejimler varken (Türkiye, İran, Irak vs.) Kürtlerle Yahudilerin bir araya gelmesi zor. Örneğin, Irak'ta kanun bile var; Yahudilerle ilişkiler kanun dışıdır. Türkiye'de yaşayan Kürtler için bu daha zor tabii, Irak'taki gibi bir kanun yok ama yazılı olmayan kanunlar var; herhangi bir harekette insanlara hain vs. ilan edilebilirler. Fakat diasporalarımızın birlikte hareket etmesi, bu Müslüman ve Arap radikallere karşı durmaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

14 Kasım'da düzenlenen panele Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Moshe Dayan Merkezi'nde Kürt Çalışmaları programının başkanlığını yürüten Ofra Bengio, MOSSAD uzantısı İsrail Kürt-Yahudi Topluluğu Başkanı Yehuda Ben Yosef ve Middle East Forum araştırmacısı olan Rus Yahudisi Jonathan Spyer yer aldı.