Başkan Erdoğan liderliğinde zaferlerle dolu yolculuk! 22 yılda asırlık projeler

Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti, e-muhtıra'ya, kapatma davasına, 17-25 Aralık yargı emniyet kumpaslarına ve 15 Temmuz'daki hain darbe planına meydan okudu. Karanlık lobilerin oyununu bozdu.

Halkın güçlü desteği ile her seçimden zaferle çıkıp birinci parti oldu. 22 yılı doldurdu. Türkiye'de pek çok alanda köklü değişikliklerin mimarı oldu. İcraatları ve projeleri ile tarihe damga vurdu.

- Şehir hastaneleri vatandaşa kapılarını açtı.

- İHA ve SİHA'lar düşmana korku saldı.

- Milli ve yerli uçak KAAN havalandı.

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprüleri ulaşıma açıldı.

- Deniz altındaki Avrasya Tüneli açıldı.

- Okullarda ücretsiz ders kitapları dağıtıldı.

- Yargıda önemli düzenlemeler yapıldı.

- İlk Kürtçe TV kanalı yayına başladı.

- Karadeniz'de doğalgaz, Gabar'da petrol bulundu.

- Dünyanın en iyi havalimanı açıldı.

- Yerli otomobil TOGG yola çıktı.