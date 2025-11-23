Kerem Aktürkoğlu (AA) HEDEF UNVANI KORUMAK

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadelede düdük Çağdaş Altay'da. Ligde üst üste dört maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın ardından ikinci sırada girerken namağlup unvanını korumak istiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, derbi öncesi moral kaybı yaşanmamasını hedefliyor.

Kerem Aktürkoğlu (İHA) FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VE EKSENİ BELİRLEYEN DETAYLAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş kadroya dahil edilirken, milli takımdan geç dönen Edson Alvarez ile sakatlıkları bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Nelson Semedo da kart cezası nedeniyle kadroda yok. Kart sınırındaki Jayden Oosterwolde'nin sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olamayacağı belirtildi.

Nelson Semedo (İHA) ÇAYKUR RİZESPOR'DA DURUM

Karadeniz temsilcisinde Loide Augusto'nun sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Attila Mocsi ve Papanikolau sarı kart sınırında bulunuyor. Ligde son dört maçta yenilmeyen Çaykur Rizespor, elde ettiği üç beraberlik ve bir galibiyetle 14 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Dorgeles Nene (İHA) REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 46 lig maçında Fenerbahçe 31 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Çaykur Rizespor'un 7 galibiyeti bulunurken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 105 gol atarken kalesinde 45 gol gördü. İki takım arasında oynanan son 15 lig maçında da beraberlik çıkmadı. Bu seride Fenerbahçe 14 kez kazandı, Çaykur Rizespor ise 2018'deki 3-0'lık galibiyetiyle tek üstünlüğünü elde etti.