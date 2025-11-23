PODCAST CANLI YAYIN

Şampiyonluk mücadelesini Galatasaray'ın ardından ikinci sırada sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Rizespor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertliler, zorlu randevudan 3 puanla ayrılıp derbi öncesi farkın açılmasını engellemek amacında. Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Rizespor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Rize'de Rizespor ile kozlarını paylaşıyor.

Rizespor:

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Duran

HEDEF UNVANI KORUMAK
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadelede düdük Çağdaş Altay'da. Ligde üst üste dört maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın ardından ikinci sırada girerken namağlup unvanını korumak istiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, derbi öncesi moral kaybı yaşanmamasını hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VE EKSENİ BELİRLEYEN DETAYLAR
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş kadroya dahil edilirken, milli takımdan geç dönen Edson Alvarez ile sakatlıkları bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Nelson Semedo da kart cezası nedeniyle kadroda yok. Kart sınırındaki Jayden Oosterwolde'nin sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olamayacağı belirtildi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA DURUM
Karadeniz temsilcisinde Loide Augusto'nun sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Attila Mocsi ve Papanikolau sarı kart sınırında bulunuyor. Ligde son dört maçta yenilmeyen Çaykur Rizespor, elde ettiği üç beraberlik ve bir galibiyetle 14 puanla haftaya 10. sırada girdi.

REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 46 lig maçında Fenerbahçe 31 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Çaykur Rizespor'un 7 galibiyeti bulunurken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 105 gol atarken kalesinde 45 gol gördü. İki takım arasında oynanan son 15 lig maçında da beraberlik çıkmadı. Bu seride Fenerbahçe 14 kez kazandı, Çaykur Rizespor ise 2018'deki 3-0'lık galibiyetiyle tek üstünlüğünü elde etti.

DEPLASMAN VE İÇ SAHA PERFORMANSLARI
Rize'de oynanan 13 müsabakanın 5'ini Fenerbahçe, 3'ünü Çaykur Rizespor kazandı. Beş maç ise berabere tamamlandı. Bu sezon deplasmandaki altı maçında üç galibiyet ve üç beraberlik alan Fenerbahçe, kazandığı karşılaşmalarda sahadan en az üç golle ayrıldı.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynadığı son 22 lig maçının yalnızca birinde mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında üst üste 11 maçtır kazanarak tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Çaykur Rizespor ise İstanbul ekiplerine karşı sahasında oynadığı son iki maçta gol yemedi. Öte yandan sarı-lacivertli takımın yeni yıldızı Marco Asensio, ligde çıktığı son dört maçın tamamında gol katkısı vererek kariyerinin en uzun serisine ulaştı.

