Kemal Kılıçdaroğlu ve Mehmet Sevigen geçtiğimiz hafta Sevigen'in oğlunun düğününde bir araya gelmişti (Takvim.com.tr)



Peki böyle bir dönemde gelen bu hamle ne anlama geliyor?



KILIÇDAROĞLU İLE EN SON GÖRÜŞEN İSİM TAKVİM'E AÇIKLADI



Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim, Eski Devlet Bakanı ve Baykal CHP'sinin en etkili ismi Mehmet Sevigen Takvim.com.tr'ye açıkladı.

Mehmet Sevigen: ʺKemal Bey'in yaptığı açıklama geç kalınmış ama yerinde bir açıklamadırʺ (Takvim.com.tr)





"GEÇ KALINMIŞ AMA YERİNDE"



Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren'e konuşan Sevigen, "Kemal Bey'in yaptığı açıklama geç kalınmış ama yerinde bir açıklamadır" değerlendirmesinde bulundu.



DELEGELERE "PARTİYİ BUNLARDAN ARINDIRIN" MESAJI VERİYOR



39. Kurultay öncesi yapılan bu çağrıya ilişkin Sevigen, "Kılıçdaroğlu kurultay öncesi vekillere ve delegelere "Bu yolsuzlukları görün ona göre partiyi bunlardan arındırın" mesajı veriyor" dedi.