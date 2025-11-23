PODCAST CANLI YAYIN

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve "SİSTEM"i hedef alan “CHP rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Derhal arınmalı” resti CHP'yi karıştırdı. Kılıçdaroğlu’nun İBB iddianamesini inceleyip analiz ettikten sonra yaptığı çağrı parti içindeki fay hatlarını canlandırdı. Peki kurultay öncesi yapılan "geç kalınmış" bu itiraf ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu ile en son görüşen, eski Devlet Bakanı ve Baykal CHP'sinin en etkili isimlerinden Mehmet Sevigen Takvim.com.tr'ye açıkladı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB iddianamesi sonrası sessizliğini bozdu.

CHP'nin yolsuzluktan arındırılması için manifesto niteliğinde bir çağrı yapan Kılıçdaroğlu 3 dakikalık bir video çekip "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

"CHP RÜŞVET ÇARKININ MÜTEAHHİTLERİNDEN ARINSIN"

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Silivri'ye gidip Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmemişti.

Son açıklamasındaki "CHP rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Derhal arınmalı" vurgusunun ana odağında ise İmamoğlu var.

KILIÇDAROĞLU'NUN BU HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kılıçdaroğlu'nun İBB iddianamesini inceleyip analiz ettikten sonra böylesi bir çağrı yapması sadece CHP değil Ankara kulislerini de hareketlendirdi.

Bilindiği üzere CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'na sadece günler kaldı. Parti içi muhalefetin Özgür Özel'in Anahtar Listesi'ni delip PM ve MYK'da güç elde etmek için hazırlıkları sürüyor.

Peki böyle bir dönemde gelen bu hamle ne anlama geliyor?

KILIÇDAROĞLU İLE EN SON GÖRÜŞEN İSİM TAKVİM'E AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim, Eski Devlet Bakanı ve Baykal CHP'sinin en etkili ismi Mehmet Sevigen Takvim.com.tr'ye açıkladı.

"GEÇ KALINMIŞ AMA YERİNDE"

Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren'e konuşan Sevigen, "Kemal Bey'in yaptığı açıklama geç kalınmış ama yerinde bir açıklamadır" değerlendirmesinde bulundu.

DELEGELERE "PARTİYİ BUNLARDAN ARINDIRIN" MESAJI VERİYOR

39. Kurultay öncesi yapılan bu çağrıya ilişkin Sevigen, "Kılıçdaroğlu kurultay öncesi vekillere ve delegelere "Bu yolsuzlukları görün ona göre partiyi bunlardan arındırın" mesajı veriyor" dedi.

DENİZ BAYKAL'I HATIRLATTI: "KILIÇDAROĞLU YOLSUZLUĞA İNANMIŞ DURUMDA"

CHP'nin rüşvet ve yolsuzluk iddialarından arındırılması gerektiğini savunan Sevigen, "Kemal Bey iddianameyi gördükten sonra yolsuzluk olduğuna inanmış durumda. "Partiyi müteahhitlerden arındırın" derken kimi kastediyor? Tabii ki Ekrem İmamoğlu'nu. Deniz Baykal'ın da Mustafa Sarıgül'e dönük aynı çağrısı vardı. Yolsuzlukların araştırılması, partinin arındırılması için. Şu an Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkış Baykal'dan sonra yapılmış ikinci bir çıkıştır" şeklinde konuştu.

