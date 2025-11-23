Özgür Özel, her perşembe İmamoğlu'ndan talimat alıyor





Dahası Özgür Özel, her perşembe Ekrem İmamoğlu'nun ayağına gidiyor. Görüşmeler bir vefa ziyaretinden ziyade "talimat alma" ziyaretleri olarak biliniyor.







'İSTANBUL'U YÖNETEN GÖLGE MASANIN ŞİFRELERİ'



SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, 'İstanbul'u yöneten gölge masanın şifreleri' başlıklı yazısında konuyu detaylıca ele aldı.



Övür, Bugün İstanbul'un geleceğini belirleyen masa Saraçhane'de değil; kulislerin ortak iddiasına göre Silivri'deki sabah masasında. Bu tabloya "şehir efsanesi" diyenlere ise bürokratların verdiği cevap net: "Efsane falan değil, rutin." dedi.



İşte Mahmut Övür'ün 'İstanbul'u yöneten gölge masanın şifreleri' başlıklı yazısından öne çıkanlar:

Türkiye siyaseti inişli çıkışlı bir tarih gördü ama bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içine yerleştirildiği iddia edilen "gölge yönetim modeli", bu tarihte bambaşka bir fasıl açmış durumda. Artık kimse fısıltıyla konuşmuyor; belediye koridorlarından kahvehane sohbetlerine kadar herkes aynı soruyu dillendiriyor: "İstanbul'un asıl yönetim merkezi neresi?"



Cevap, kulağa komplo teorisi gibi gelse de birçok gazetecinin, bürokratın ve belediye çalışanının anlattığı tablo aynı yere çıkıyor: Silivri Cezaevi'nde sabah kurulan bir komuta masasına.



Her sabah 05.00-10.00 arasında, adına ister "sessiz kafile" deyin ister "avukatlar konvoyu", özel bir bilgilendirme akışı başlıyor. Belediyenin şirketlerinden, iştiraklerinden, birimlerinden bilgiler toplanıyor, dosyalar hazırlanıyor, notlar birleştiriliyor ve ardından "özel görevliler" harekete geçiyor. Avukatlar, gün uyanmadan yollara düşüyor. Görüş odasında "liderlik" pozisyonu tek kişide, gelen bilgiler tek bir noktada toplanıyor. Sonra, talimat paketi aynı yoldan İstanbul'a geri dönüyor.



HÜCRE TOPLANTILARI

Belediyecilikte yazılı işleyiş bellidir. Ama aylardır bu düzen işlemiyor. Kimse bir üstünden gelen resmi talimatı değil, "gölge merkez"den çıkacak kararı bekliyor. Telefonlar sessize alınmış, herkes kulak kesilmiş durumda: "Cezaevinden haber geldi mi?"

İstanbul'un son bir yılına damgasını vuran modeli bir gazeteci özetliyor: "Bu şehir belediyecilikle değil, sabah hücre toplantılarıyla yönetiliyor."



İroni değil; trajik gerçeklik. Örgütsel şema iddiasına tıpatıp benziyor: Lider içeride, avukatlar köprü görevi görüyor, talimatlar dışarı taşınıyor ve dışarıdaki ekip, hiyerarşik bağlılıkla örgüt işleyişini sürdürüyor. Herhalde bu sessiz sabah trafiğinin neden yaşandığını savcılar da biliyor.