Eko"sistem" hala canlı! İBB'yi Silivri'deki gizli komuta masası yönetiyor: Özgür Özel her perşembe İmamoğlu'ndan talimat alıyor
Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu vurgun "Eko"sistemi İstanbul'u ahtapot gibi sardı. 3806 sayfalık iddianame yolsuzluğun boyutunu gözler önüne sererken her sabah saat 05.00'te Silivri'ye giden avukatların İmamoğlu'ndan aldıkları talimatı İBB'deki ilgili birimlere ulaştırdığı öğrenildi. Bu da rant, vurgun ve yolsuzlukla işleyen organize suç örgütünün hülleli yollarla hala işlerini yürüttüğünü, "SİSTEM"in canlı olduğu gösteriyor. Dahası Özgür Özel, her perşembe İmamoğlu'ndan talimat alıyor.
İBB iddianamesi, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütünün İstanbul'u ahtapot gibi saran organize suç ve yolsuzluk ağını deşifre etti.
3806 sayfalık iddianamede İmamoğlu'nun asıl ve ilk amacı maddi zenginleşme, ikinci amacı CHP'yi ele geçirme üçüncü amacının ise devleti ele geçirip rüşvet düzenini memleket geneline yaymak olduğu belirtildi.
CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet parasıyla dizayn edilip ele geçirilmesine dair bulgular yer aldı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MANİFESTO: CHP'Yİ YOLSUZLUKLARDAN ARINDIRIN
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB iddianamesi sonrası sessizliğini bozdu.
CHP'nin yolsuzluktan arındırılması için manifesto niteliğinde bir çağrı yapan Kılıçdaroğlu 3 dakikalık bir video çekip "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" ifadelerini kullandı.
"SİSTEM" HALA CANLI... KOMUTA MERKEZİ SİLİVRİ CEZAEVİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu vurgun çarkının "SİSTEM'in avukatları aracılığıyla hala işlediği ortaya çıktı.
HER SABAH SAAT 05.00 - 10.00 ARASI
İBB'nin tüm birimlerinin her sabat saat 05.00 ve 10.00 arasında Silivri Cezaevi'nde kurulan komuta masasından yönetildiği söyleniyor.
Buna göre; Silivri'ye giden avukatlar aracılığıyla SİSTEM elebaşısı Ekrem İmamoğlu'na belediyenin şirketlerinden, iştiraklerinden, birimlerinden bilgiler toplanıyor, dosyalar hazırlanıyor.
Hücre toplantılarından avukatlar topladığı notları İBB iştiraklerine iletiyor. Bu da rant, vurgun ve yolsuzlukla işleyen organize suç örgütünün hülleli yollarla hala işlerini yürüttüğünü, "SİSTEM"in canlı olduğu gösteriyor.
ÖZGÜR ÖZEL HER PERŞEMBE TALİMAT ALIYOR
Dahası Özgür Özel, her perşembe Ekrem İmamoğlu'nun ayağına gidiyor. Görüşmeler bir vefa ziyaretinden ziyade "talimat alma" ziyaretleri olarak biliniyor.
'İSTANBUL'U YÖNETEN GÖLGE MASANIN ŞİFRELERİ'
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, 'İstanbul'u yöneten gölge masanın şifreleri' başlıklı yazısında konuyu detaylıca ele aldı.
Övür, Bugün İstanbul'un geleceğini belirleyen masa Saraçhane'de değil; kulislerin ortak iddiasına göre Silivri'deki sabah masasında. Bu tabloya "şehir efsanesi" diyenlere ise bürokratların verdiği cevap net: "Efsane falan değil, rutin." dedi.
İşte Mahmut Övür'ün 'İstanbul'u yöneten gölge masanın şifreleri' başlıklı yazısından öne çıkanlar:
Türkiye siyaseti inişli çıkışlı bir tarih gördü ama bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içine yerleştirildiği iddia edilen "gölge yönetim modeli", bu tarihte bambaşka bir fasıl açmış durumda. Artık kimse fısıltıyla konuşmuyor; belediye koridorlarından kahvehane sohbetlerine kadar herkes aynı soruyu dillendiriyor: "İstanbul'un asıl yönetim merkezi neresi?"
Cevap, kulağa komplo teorisi gibi gelse de birçok gazetecinin, bürokratın ve belediye çalışanının anlattığı tablo aynı yere çıkıyor: Silivri Cezaevi'nde sabah kurulan bir komuta masasına.
Her sabah 05.00-10.00 arasında, adına ister "sessiz kafile" deyin ister "avukatlar konvoyu", özel bir bilgilendirme akışı başlıyor. Belediyenin şirketlerinden, iştiraklerinden, birimlerinden bilgiler toplanıyor, dosyalar hazırlanıyor, notlar birleştiriliyor ve ardından "özel görevliler" harekete geçiyor. Avukatlar, gün uyanmadan yollara düşüyor. Görüş odasında "liderlik" pozisyonu tek kişide, gelen bilgiler tek bir noktada toplanıyor. Sonra, talimat paketi aynı yoldan İstanbul'a geri dönüyor.
Bugün İstanbul'un geleceğini belirleyen masa Saraçhane'de değil; kulislerin ortak iddiasına göre Silivri'deki sabah masasında. Bu tabloya "şehir efsanesi" diyenlere ise bürokratların verdiği cevap net: "Efsane falan değil, rutin."
HÜCRE TOPLANTILARI
Belediyecilikte yazılı işleyiş bellidir. Ama aylardır bu düzen işlemiyor. Kimse bir üstünden gelen resmi talimatı değil, "gölge merkez"den çıkacak kararı bekliyor. Telefonlar sessize alınmış, herkes kulak kesilmiş durumda: "Cezaevinden haber geldi mi?"
İstanbul'un son bir yılına damgasını vuran modeli bir gazeteci özetliyor: "Bu şehir belediyecilikle değil, sabah hücre toplantılarıyla yönetiliyor."
İroni değil; trajik gerçeklik. Örgütsel şema iddiasına tıpatıp benziyor: Lider içeride, avukatlar köprü görevi görüyor, talimatlar dışarı taşınıyor ve dışarıdaki ekip, hiyerarşik bağlılıkla örgüt işleyişini sürdürüyor. Herhalde bu sessiz sabah trafiğinin neden yaşandığını savcılar da biliyor.
KİPTAŞ'TA NE DOLAPLAR DÖNÜYOR?
Bu yönetim modeli içinde özerk bir kurum da var: KİPTAŞ... İstanbul kulislerinin ortak kanaati şu: KİPTAŞ'ta hâlâ Ali Kurt'un gölgesi ağır basıyor. İhale süreçlerinde son dakika geri çekilmeleri, projelerde "Yukarıdan onay bekliyoruz" fısıltıları, anlık yön değişimleri... Herkes aynı soruyu soruyor: "KİPTAŞ'ı gerçekten kim yönetiyor?" Cevap ise kulağa tanıdık geliyor: Sabah saatleri, cezaevi görüşmeleri, sır yüklü avukat çantalarının gidip geldiği alacakaranlık koridorlar...
Kulislerde bu yüzden alaycı bir söz dolaşıyor: "Gölgelerin gücüyle yönetilen kurum."
'SİSTEM' HÂLÂ CANLI
İstanbul bir şehir değil, bir kıta. Böyle bir dünya merkezinin yönetimi görüş odalarından, talimatlardan, sabah seanslarından çıkmamalı. Fakat bugün herkes şu sorulara kilitlenmiş durumda: Kararlar nerede alınıyor? Bürokratlar neden resmi hiyerarşiye değil, "merkeze" kulak veriyor?
Bu soruların cevabı verilemediği sürece İstanbul'un yönetimi, siyaset bilimi öğrencilerinin tez konusu olacak kadar karanlık bir vaka çalışması olmaya devam edecek.
Bu ilişkinin siyaset boyutu da var: Perşembe trafiği... O da başka bir vahim durum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in her perşembe Silivri ziyaretleri, kulislerde artık "vefa" başlığıyla açıklanmıyor. Daha çok bir komuta zincirinin siyasete yansıması olarak görülüyor. Daha açıkçası siyasi talimat merkezi. Tıpkı önceki gün İmralı örneğinde olduğu gibi...
Son söz: Örgüt mü, değil mi?
Cevap sır değil... İstanbul'da ve siyasi kulislerde konuşulan bu tablo, "Örgüt var mı yok mu?" tartışmasının cevabını dolaylı olarak veriyor. Çünkü iddia edilen yapı hâlâ canlı, hâlâ sistemli, hâlâ gizliliğe özen gösteren bir işleyiş içinde yoluna devam ediyor. Bu da Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin, yeni bir mimarinin adı olabilir: "Gölge yönetim dönemi."