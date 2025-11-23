İKİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER Samsunspor 'da Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ve bahis cezası bulunan Celil Yüksel forma giyemeyecek. Beşiktaş cephesinde ise kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal yok. Rafa Silva'nın da kadroda olması beklenmiyor.

Vaclav Cerny (AA)

İSTATİSTİKLER MAÇA DAMGA VURUYOR

Beşiktaş, Samsunspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamadı. Ancak siyah-beyazlılar lig tarihinde aynı teknik direktör yönetiminde üst üste üç iç saha yenilgisi yaşamadı. Samsunspor ise deplasmanda yedi maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek kulüp tarihindeki en uzun seriyi yakaladı.