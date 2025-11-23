Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, Antalyaspor deplasmanının ardından bir galibiyet daha alarak yola devam etmek amacında. Sergen Yalçın kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, TÜPRAŞ Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Tammy Abraham
Samsunspor:
BEŞİKTAŞ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Samsunspor'u ağırlıyor. Saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Ligde 20 puanla mücadele eden siyah-beyazlılar, milli ara öncesi aldıkları Antalyaspor galibiyetini devam ettirmek amacında.
SAMSUNSPOR MORALLİ GELİYOR
Sezona iyi başlayan Samsunspor, 12 maçta sadece 1 yenilgi alarak 23 puana ulaştı. Karadeniz ekibi, son maçında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek İstanbul deplasmanına moralli şekilde geldi.
İKİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER
Samsunspor'da Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ve bahis cezası bulunan Celil Yüksel forma giyemeyecek. Beşiktaş cephesinde ise kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal yok. Rafa Silva'nın da kadroda olması beklenmiyor.
SERGEN YALÇIN KULÜBEYE DÖNÜYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart cezasını tamamlayarak yeniden kulübeye dönecek. Emirhan Topçu da sarı kart cezasını tamamladı ve teknik direktörün görev vermesi halinde takıma katkı sağlayabilecek.
İSTATİSTİKLER MAÇA DAMGA VURUYOR
Beşiktaş, Samsunspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamadı. Ancak siyah-beyazlılar lig tarihinde aynı teknik direktör yönetiminde üst üste üç iç saha yenilgisi yaşamadı. Samsunspor ise deplasmanda yedi maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek kulüp tarihindeki en uzun seriyi yakaladı.
TAKIMLARIN HÜCUM PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Beşiktaş, bu sezon maçların ilk 15 dakikasında en fazla gol atan takım konumunda. Samsunspor ise aynı bölümde kalesini gole kapatan ekiplerden biri. Son haftalarda formda olan El Bilal Toure ve Cherif Ndiaye'nin performansları maçın gidişatında belirleyici olabilir.