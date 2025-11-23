PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, bütçe uygun olursa 1000 otobüs alıp ulaşımı bedava yapacağını açıkladı. Ancak Ankaralılar, su ve ulaşımda son 6 yılda yaşanan rekor zamların ardından isyan etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı 14. birleşiminde bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş, başkentlileri şaşırtan bir vaatte bulundu. 6 yıllık görev süresinde Ankara'yı, ulaşım ve su bedelleri açısından Türkiye'nin en pahalı illeri arasına sokan Yavaş, bütçenin uygun olması halinde halkı bedava taşıyacağını iddia etti.

SÖZLER TUTULMADI

Ankaralılar, 6 yıllık Yavaş döneminde suda yüzde 3 bin 24, ulaşımda ise yüzde 940 zam gördü. Bedava aktarmalar paralı olurken, 'asgari ücretliye 52 ücretsiz bilet' sözü de tutulmadı. Verilen sözler rafa kalkarken Yavaş'ın yeni "bedava ulaşım" vaadi tartışma yarattı.

VATANDAŞA ŞARTLI VAAT
Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre Meclis konuşmasında 1000 adet yeni otobüs alma planı olduğunu belirten Yavaş, "Allah nasip ederse, bunu yapabilirsek, bütçemize uygun hale gelirse Ankara halkını bedava taşıyacağım haberiniz olsun" ifadelerini kullandı. Bu vaat üzerine meclis üyeleri, Yavaş'ın 2019 seçimleri öncesinde verdiği ve gerçekleşmeyen sözlerini hatırlattı.

SUYU DA BEDAVA VERECEKTİ

Üyelerin, Yavaş'ın "Suyu da bedava vereceğim demiştiniz, nefes almak parayla mı demiştiniz" şeklindeki tepkisine Yavaş, "Siz yeni meclis üyesisiniz, bilmiyorsunuz. Biz sözümüzü tutarız, hiç merak etmeyin" şeklinde yanıt verdi. Ancak istatistikler ve faturalar, tutulan sözlerin aksine rekor zamları işaret ediyor. Ankaralılar, su ve ulaşımda yaşanan bu rekor artışların ardından Yavaş'ın bütçe şartıyla sunduğu yeni vaadinin gerçekçi olup olmadığını sorguluyor.

