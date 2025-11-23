KIZILELMA F-16'ya İsrail Türkiye'ye kilitlendi! "Oyunun kurallarını değiştiren an"
Türkiye’nin milli savaş uçağı KIZILELMA’nın F-16’ya kilitlenip tam isabet kaydettiği tarihi test dünya basınının gündeminde. Geçtiğimiz gün Yunan basınında yer alan "Acilen F-35 almalıyız" ifadelerinin ardından şimdi ise KIZILELMA İsrail basınında üst sıralara çıktı. İsrailli Maariv gazetesi tarihi teste ilişkin “Oyunun kurallarını değiştiren an! Hava muharebesinde yeni dönem” manşetini attı.
Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında attığı millileşme ve yüksek teknoloji adımları yalnızca bölge ülkelerinin değil, dünyanın önde gelen askeri güçlerinin de yakın takibinde. Yerli mühimmat, radar, füze ve insansız platformlarda elde edilen her yeni gelişme, uluslararası basında geniş yankı buluyor. Özellikle gökyüzünde yeni bir dönemi başlatan Bayraktar KIZILELMA'nın F-16'ya kilitlenip tam isabet sağlayan tarihi denemesi önce Yunanistan'da şimdi ise İsrail basınında manşetlerde kendisine geniş yer buldu.
YUNAN BASINI "HEMEN F-35 ALMALIYIZ" İFADELERİNİ KULLANMIŞTI
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Pentapostagma, test üzerine "Türkler KIZILELMA'dan bir F-16'ya simüle edilmiş füze fırlattı. İsrail'den ilave Rafael ve kullanılmış F-35'leri hemen satın almamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak, Ankara'nın hızla artan hava gücünün Atina'daki endişeleri büyüttüğünü yazmıştı.
İSRAİL'DE DE ŞAŞKINLIK: KIZILELMA'NIN BAŞARISINI MANŞETLERE TAŞIDILAR
Şimdi ise İsrail basınından Maariv, Bayraktar KIZILELMA'nın F-16'ya kilitlenip simüle vuruş gerçekleştirdiği denemeyi, "hava muharebesinde yeni dönem" sözleriyle manşetine taşıdı. Gazete, test uçuşunu "oyunun kurallarını değiştiren an" olarak tanımladı.
30 MİL UZAKTAN TESPİT: TARİHİ KİLİTLENME!
Maariv; KIZILELMA'nın F-16'yı 30 mil (55 km) mesafeden tespit ettiğini, MURAD AESA radarıyla kilitlenme sağladığını, kanadı altındaki GÖKDOĞAN hava-hava füzesiyle elektronik atış simülasyonu yaptığını ve simüle edilen vuruşun tam isabetle sonuçlandığını yazdı.
"KIZILELMA DOKTRİN DEĞİŞTİRDİ"
Bu deneme yalnızca bir test başarısı olarak değil, Türkiye'nin hava muharebe doktrininde yeni bir standart oluşturması açısından da değerlendirdi.
GERÇEK ZAMANLI VERİ TRANSFERİYLE KRİTİK SIÇRAMA
Haberde öne çıkarılan en kritik detaylardan biri, KIZILELMA'nın hedefe kilitlendikten sonra konum, hız ve yön bilgilerini gerçek zamanlı olarak doğrudan füzeye iletmesi oldu. Bu teknik başarı, İsrail basınında şu ifadelerle yer aldı:
"Gerçek zamanlı veri bağlantısının doğrulanması, uçağın bağımsız ve etkili bir şekilde hedef vurabileceğini kanıtladı."
Bu yapı, ABD'nin ve İsrail'in yıllardır üzerinde çalıştığı network-centric warfare (ağ merkezli savaş) kabiliyetinin Türkiye tarafından yerli radar ve füze ile sağlandığı anlamına geliyor.
Test uçuşunda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16, KIZILELMA ile sıkı formasyonda yakın uçuş gerçekleştirdiğine de haberde vurgu yapıldı. İsrail basını bu bölümü özellikle vurgulayarak, KIZILELMA'nın pilotlu uçaklarla güvenli, uyumlu ve istikrarlı görev yapabildiğini belirtti.
MURAD RADARININ PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU
Yerli MURAD AESA radarına da haberin detaylarında geniş yer verildi. Zorlu koşullar altında test edildiğini ve başarılı bulunduğu söylenerek radarın yüksek menzil, hedef takip hassasiyeti ve elektronik karıştırmaya dayanıklılık alanlarında üst düzey performans gösterdiği ifade edildi.
55 SAATLİK UÇUŞ PROGRAMIYLA ARTIK OLGUN BİR AŞAMADA
KIZILELMA'nın test programının toplam 55 uçuş saatini geçtiği bilgisi de haberde dikkat çekti. Bununla da artık "deneysel aşama"dan çıkıp, operasyonel olgunluk aşamasına yaklaştığına işaret edildi.