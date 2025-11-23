KIZILELMA F-16'ya İsrail Türkiye'ye kilitlendi! "Oyunun kurallarını değiştiren an"

Şimdi ise İsrail basınından Maariv, Bayraktar KIZILELMA'nın F-16'ya kilitlenip simüle vuruş gerçekleştirdiği denemeyi, "hava muharebesinde yeni dönem" sözleriyle manşetine taşıdı. Gazete, test uçuşunu "oyunun kurallarını değiştiren an" olarak tanımladı.

YUNAN BASINI "HEMEN F-35 ALMALIYIZ" İFADELERİNİ KULLANMIŞTI Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Pentapostagma, test üzerine " Türkler KIZILELMA'dan bir F-16'ya simüle edilmiş füze fırlattı. İsrail'den ilave Rafael ve kullanılmış F-35'leri hemen satın almamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak, Ankara'nın hızla artan hava gücünün Atina'daki endişeleri büyüttüğünü yazmıştı.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında attığı millileşme ve yüksek teknoloji adımları yalnızca bölge ülkelerinin değil, dünyanın önde gelen askeri güçlerinin de yakın takibinde. Yerli mühimmat, radar, füze ve insansız platformlarda elde edilen her yeni gelişme, uluslararası basında geniş yankı buluyor. Özellikle gökyüzünde yeni bir dönemi başlatan Bayraktar KIZILELMA 'nın F-16'ya kilitlenip tam isabet sağlayan tarihi denemesi önce Yunanistan'da şimdi ise İsrail basınında manşetlerde kendisine geniş yer buldu.

Maariv; KIZILELMA 'nın F-16'yı 30 mil (55 km) mesafeden tespit ettiğini, MURAD AESA radarıyla kilitlenme sağladığını, kanadı altındaki GÖKDOĞAN hava-hava füzesiyle elektronik atış simülasyonu yaptığını ve simüle edilen vuruşun tam isabetle sonuçlandığını yazdı.

İsrailli Maariv gazetesi, KIZILELMA’nın F-16’ya kilitlenmesini “hava muharebesinde yeni dönem” sözleriyle manşetine taşıdı

"KIZILELMA DOKTRİN DEĞİŞTİRDİ"

Bu deneme yalnızca bir test başarısı olarak değil, Türkiye'nin hava muharebe doktrininde yeni bir standart oluşturması açısından da değerlendirdi.

GERÇEK ZAMANLI VERİ TRANSFERİYLE KRİTİK SIÇRAMA

Haberde öne çıkarılan en kritik detaylardan biri, KIZILELMA'nın hedefe kilitlendikten sonra konum, hız ve yön bilgilerini gerçek zamanlı olarak doğrudan füzeye iletmesi oldu. Bu teknik başarı, İsrail basınında şu ifadelerle yer aldı:

"Gerçek zamanlı veri bağlantısının doğrulanması, uçağın bağımsız ve etkili bir şekilde hedef vurabileceğini kanıtladı."

Bu yapı, ABD'nin ve İsrail'in yıllardır üzerinde çalıştığı network-centric warfare (ağ merkezli savaş) kabiliyetinin Türkiye tarafından yerli radar ve füze ile sağlandığı anlamına geliyor.

Test uçuşunda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16, KIZILELMA ile sıkı formasyonda yakın uçuş gerçekleştirdiğine de haberde vurgu yapıldı. İsrail basını bu bölümü özellikle vurgulayarak, KIZILELMA'nın pilotlu uçaklarla güvenli, uyumlu ve istikrarlı görev yapabildiğini belirtti.