Diyarbakır’da zehir tacirlerine ağır darbe: 555 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen geniş kapsamlı jandarma operasyonunda 470 kilogram skunk ve 85 kilogram esrar ele geçirildi. Aralarında uyuşturucu trafiğinin yöneticilerinin de bulunduğu 25 şüpheli yakalanırken, operasyona helikopter, TB-2 İHA ve 190 personel destek verdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Jandarma tarafından düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda 470 kilogram skunk ve 85 kilogram esrar ele geçirildi. Toplam 555 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirilmesiyle, büyük miktarda zehrin toplum sağlığına ulaşması engellendi.

Operasyon kapsamında aralarında uyuşturucu trafiğinin yönetici konumunda olduğu belirlenen 14 kişinin de bulunduğu toplam 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatıyla, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyona Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.

Operasyonda 1 helikopter, 190 personel ve 1 TB-2 İHA görev aldı.

Yetkililer, başarılı operasyon için görev alan tüm personele teşekkür ederken, uyuşturucunun "insanlığın en büyük düşmanı" olduğuna dikkat çekti. Güvenlik birimlerinin, zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı belirtildi.

