Fenerbahçe'ye forvetin kralı! Transferde kritik tarih

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe 'de bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Yaz aylarında yaptığı takviyelere yenilerini eklemeyi hedefleyen Kanarya'nın listesi bir hayli geniş. Adayların her geçen gün arttığı sürece bomba etkisi yaratacak futbolcu eklendi.

TORUNOĞULLARI'NDAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, transfer hakkında açıklamalarda bulunarak; "Transfer dönemine daha çok var. Bizim hafta sonu Rizespor ve perşembe günü Avrupa maçımız var. Fenerbahçe büyük bir camia, transfer döneminde çalışmalar olur, menajerlerden önerilen futbolcular olur. Çalışmalarımız devam ediyor ama önceliğimiz Rizespor ve oynayacağımız Avrupa maçı. Transfer dönemi geldiğinde konuşuruz. Zaten sizler yazıyorsunuz sağ olun. 3-4 futbolcu alıyoruz. Şu an Avrupa'daki bütün futbolcuları almış olduk. Fenerbahçe tabii ki transfer çalışmalarını yapıyor" ifadelerini kullandı.