PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’den kirli provokasyon: Kıbrıs’ı Askeri üsse çevirmeyi hedefliyor

İsrail basını, Tel Aviv’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artan etkisine karşı GKRY’ye hava savunma sistemleri konuşlandırmaya hazırlandığını yazdı. Hamlenin, Kıbrıs’taki gelişmeler ile Suriye’nin kuzeyindeki gerilim arasında “stratejik bir bağ” kurduğu değerlendirilirken, katil İsrail’in Türkiye’ye sözde bölgesel güç mesajı verdiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail’den kirli provokasyon: Kıbrıs’ı Askeri üsse çevirmeyi hedefliyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin artan stratejik hamlelerine karşı yeni bir adım atarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) hava savunma sistemleri yerleştirmeye hazırlanıyor. Söz konusu planın, Suriye sahasında yükselen gerilimle bağlantılı olduğu da ileri sürüldü.

Takvim, fotoğrafTakvim, fotoğraf

"SURİYE VE KIBRIS'TA NÜFUZ MÜCADELESİ"

İsrail merkezli Bhol haber sitesi, Tel Aviv'in bölgedeki etkisini artırmak ve sözde Türkiye karşısında yeni bir güç dengesi kurmak için GKRY'ye hava savunma sistemleri konuşlandırmayı hedeflediğini bildirdi. Haberde, atılan bu adımın İsrail'i doğrudan Türkiye'nin bölgesel çıkarlarıyla karşı karşıya getirdiği; Kıbrıs'taki gelişmeler ile Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar arasında stratejik bir bağ kurulduğu aktarıldı.

Ekran görüntüsüEkran görüntüsü

TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN GÜCÜ RAHATSIZ ETTİ

Bhol, katil İsrail'in Suriye sahasını Ankara'nın nüfuz oluşturma girişimlerine karşı koymak açısından kritik bir alan olarak gördüğünü belirtti. Bu kapsamda "GKRY'de yaşananların, Suriye'nin kuzeyinde yaşananlarla bağlantılı olduğu" ve "iki cephenin toplamda bölgesel nüfuz mücadelesini yansıttığı" değerlendirmesine yer verildi.

AA, fotoğrafAA, fotoğraf

KİRLİ İŞ BİRLİĞİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Haberde ayrıca Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğal gaz sahalarının bölgedeki dengeleri köklü biçimde etkilediği vurgulandı. Bhol'un analizine göre, bu keşifler İsrail-GKRY-Yunanistan üçlüsünü daha da yakınlaştırırken Kıbrıs'ı bölgesel rekabetin merkezine yerleştirdi. "Gaz yalnızca İsrail–GKRY ilişkilerini değiştirmedi; bölgedeki güç dengesinin tamamını etkiledi" ifadesi dikkat çekti.

AA, fotoğrafAA, fotoğraf

"DOĞU AKDENİZ'DE REKABET KIZIŞIYOR"

Haberde, İsrail'in bu hamleyle Türkiye'ye açık bir mesaj verdiği iddia edildi. Aktarılan değerlendirmeye göre rekabet artık yalnızca Ada üzerindeki kontrol ile sınırlı değil; bölgesel etki alanlarının yeniden şekillendirilmesine uzanıyor. Bhol'un haberinin sonunda, Kıbrıs çevresindeki hava ve deniz üstünlüğünün gelecek yıllarda Doğu Akdeniz'deki güç dağılımında belirleyici rol oynayabileceği kaydedildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde peş peşe kritik temaslar! Macron ve Meloni ile gündem Gazze... Sonuç bildirisi kabul edildi
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Eko"sistem" hala canlı! İBB'yi Silivri'deki gizli komuta masası yönetiyor: Özgür Özel her perşembe İmamoğlu'ndan talimat alıyor
İsrail’den kirli provokasyon: Kıbrıs’ı Askeri üsse çevirmeyi hedefliyor
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı
Meksika'da ABD işgali alarmı! Sahile asılan tabela kriz yarattı
Öğretmeni Başkan Erdoğan'ı anlattı: "O lider doğmuş bir evlattı"
Fenerbahçe'ye forvetin kralı! Transferde kritik tarih
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
İBB yolsuzluk soruşturmasında tanık avukattan sarsıcı itiraflar! Seçilmiş avukatlara binlerce dolar: “Ağzı sıkı olsun”
Galatasaray'ın Gençlerbirliği zaferine rağmen eleştiri yağmuru! "Akıl tutulması"
CHP'li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri: “Hesap vermekten kaçmayın”
Türkiye diplomasisi kazandı: COP31 Türkiye’de
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih