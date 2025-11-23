İsrail’den kirli provokasyon: Kıbrıs’ı Askeri üsse çevirmeyi hedefliyor
İsrail basını, Tel Aviv’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artan etkisine karşı GKRY’ye hava savunma sistemleri konuşlandırmaya hazırlandığını yazdı. Hamlenin, Kıbrıs’taki gelişmeler ile Suriye’nin kuzeyindeki gerilim arasında “stratejik bir bağ” kurduğu değerlendirilirken, katil İsrail’in Türkiye’ye sözde bölgesel güç mesajı verdiği öne sürüldü.
İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin artan stratejik hamlelerine karşı yeni bir adım atarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) hava savunma sistemleri yerleştirmeye hazırlanıyor. Söz konusu planın, Suriye sahasında yükselen gerilimle bağlantılı olduğu da ileri sürüldü.
"SURİYE VE KIBRIS'TA NÜFUZ MÜCADELESİ"
İsrail merkezli Bhol haber sitesi, Tel Aviv'in bölgedeki etkisini artırmak ve sözde Türkiye karşısında yeni bir güç dengesi kurmak için GKRY'ye hava savunma sistemleri konuşlandırmayı hedeflediğini bildirdi. Haberde, atılan bu adımın İsrail'i doğrudan Türkiye'nin bölgesel çıkarlarıyla karşı karşıya getirdiği; Kıbrıs'taki gelişmeler ile Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar arasında stratejik bir bağ kurulduğu aktarıldı.
TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN GÜCÜ RAHATSIZ ETTİ
Bhol, katil İsrail'in Suriye sahasını Ankara'nın nüfuz oluşturma girişimlerine karşı koymak açısından kritik bir alan olarak gördüğünü belirtti. Bu kapsamda "GKRY'de yaşananların, Suriye'nin kuzeyinde yaşananlarla bağlantılı olduğu" ve "iki cephenin toplamda bölgesel nüfuz mücadelesini yansıttığı" değerlendirmesine yer verildi.
KİRLİ İŞ BİRLİĞİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Haberde ayrıca Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğal gaz sahalarının bölgedeki dengeleri köklü biçimde etkilediği vurgulandı. Bhol'un analizine göre, bu keşifler İsrail-GKRY-Yunanistan üçlüsünü daha da yakınlaştırırken Kıbrıs'ı bölgesel rekabetin merkezine yerleştirdi. "Gaz yalnızca İsrail–GKRY ilişkilerini değiştirmedi; bölgedeki güç dengesinin tamamını etkiledi" ifadesi dikkat çekti.
"DOĞU AKDENİZ'DE REKABET KIZIŞIYOR"
Haberde, İsrail'in bu hamleyle Türkiye'ye açık bir mesaj verdiği iddia edildi. Aktarılan değerlendirmeye göre rekabet artık yalnızca Ada üzerindeki kontrol ile sınırlı değil; bölgesel etki alanlarının yeniden şekillendirilmesine uzanıyor. Bhol'un haberinin sonunda, Kıbrıs çevresindeki hava ve deniz üstünlüğünün gelecek yıllarda Doğu Akdeniz'deki güç dağılımında belirleyici rol oynayabileceği kaydedildi.