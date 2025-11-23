İsrail’den kirli provokasyon: Kıbrıs’ı Askeri üsse çevirmeyi hedefliyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin artan stratejik hamlelerine karşı yeni bir adım atarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) hava savunma sistemleri yerleştirmeye hazırlanıyor. Söz konusu planın, Suriye sahasında yükselen gerilimle bağlantılı olduğu da ileri sürüldü.

Takvim, fotoğraf "SURİYE VE KIBRIS'TA NÜFUZ MÜCADELESİ" İsrail merkezli Bhol haber sitesi, Tel Aviv'in bölgedeki etkisini artırmak ve sözde Türkiye karşısında yeni bir güç dengesi kurmak için GKRY'ye hava savunma sistemleri konuşlandırmayı hedeflediğini bildirdi. Haberde, atılan bu adımın İsrail'i doğrudan Türkiye'nin bölgesel çıkarlarıyla karşı karşıya getirdiği; Kıbrıs'taki gelişmeler ile Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar arasında stratejik bir bağ kurulduğu aktarıldı.