Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı

Ahmet Sarı’nın itiraflarına göre İBB iştiraklerinden alacaklarını tahsil edebilmek için danışmanlar ve yakın çevreye toplam 232 milyon TL rüşvet verildi, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü ise milletvekili adayı eşi için 10 araç istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan rüşvet ve menfaat ağına ilişkin dosyada, Sarılar Grup yöneticisi Ahmet Sarı'nın itirafları, örgütün işleyişini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. İBB'nin çeşitli birimleri ve iştiraklerinde hakedişleri ödenmeyen şirket, alacaklarını tahsil edebilmek için İmamoğlu'nun danışmanları ve yakınındaki isimlere toplam 232 milyon 500 bin TL vermek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı eşi Berna Sukas için seçim çalışmalarında kullanılacak 10 araç istedi. Savcılık, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını incelediğinde karşısına CHP logolarıyla giydirilmiş seçimde çalışan rüşvet araçları çıktı.

Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu (takvim.com.tr)Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu (takvim.com.tr)

'PARA VERMEDEN ALAMAZSIN'
Takvim'den Halit Turan'ın haberine göre İBB'nin uzun yıllardır iştiraklerinden ihaleler alan Ahmet Sarı'nın yaklaşık 3 milyar liralık hakedişleri ödenmemeye başladı. 2022 yılı sonunda Bakırköy'deki İBB Ek Hizmet Binası'na çağrılan Sarı'ya İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız ile yakınındaki Fatih Keleş, "Para vermeden alacaklarını tahsil edemezsin" dedi. Tahsilatı yapabilmek için Sarı "sistem"e rüşvet vermeye başladı. Sarı ifadesinde Yıldız ve Keleş'e ayrı ayrı yaptığı ödemeleri tarih tarih anlattı. Ertan Yıldız'a 9 farklı tarihte 63 milyon lira, Fatih Keleş'e ise 17 farklı tarihte 169 milyon 500 bin lira ödediğini söyledi.

İBB'nin rüşvet araçları (takvim.com.tr)İBB'nin rüşvet araçları (takvim.com.tr)

KONUTUNDA VERİLDİ
Ödemelerin bir kısmı Bakırköy'deki ek hizmet binasında, büyük kısmı ise Florya'daki başkanlık konutunda elden teslim edildi. Paraların büyük bölümü, Keleş'in abisi Zafer Keleş veya yakınındaki isimler tarafından alındı. Şüphelinin iddiaları, dosyaya giren teknik incelemelerle desteklendi. Araçların para teslimi günlerindeki Plaka Takip Sistemi (PTS) geçiş görüntüleri, sanıkların aynı bölgelerde bulunduklarını gösteren HTS (telefon takip) verileri, Ahmet Sarı'nın ifadelerini doğrulayan deliller arasında yer aldı.Sarı, şirketinin İBB ve iştiraklerinden 3 milyar TL'nin üzerinde alacağı için rüşvete zorlandığını, 2024'ün haziran ayından sonra ödeme yapmayı reddettiği için hiçbir alacağının ödenmediğini de ifade etti.

İBB bürokratı Ali Sukas (takvim.com.tr)İBB bürokratı Ali Sukas (takvim.com.tr)

VEKİL ADAYINA 10 ARAÇ

Dosyanın en çarpıcı bölümlerinden biri, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü olan Ali Sukas ile ilgili oldu. Ahmet Sarı, Sukas'ın kendisini arayarak eşi Berna Sukas'ın CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adaylığı sürecinde seçim çalışmalarında kullanmak üzere 10 araç talep ettiğini kaydederek "Devam eden işlerimiz ve alacaklarımız nedeniyle teklifi reddedemedim" dedi.

