Meksika'da ABD işgali alarmı! Sahile asılan tabela kriz yarattı

ABD'nin Meksika sahiline “ABD Savunma Bakanlığı mülkü” tabelaları dikmesi gündem oldu. Olayın bir “yanlışlık” mı yoksa ABD’nin sınır boyunca kurmak istediği güvenlik koridorunun erken adımı mı olduğu tartışılırken Meksika Donanması ise levhaları anında söktü.

Meksika'da ABD işgali alarmı! Sahile asılan tabela kriz yarattı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), Meksika sınırına yakın Playa Bagdad sahiline "Burası Savunma Bakanlığı mülküdür, yasak bölgedir" yazılı tabelalar yerleştirince iki ülke arasında kısa süreli bir diplomatik gerilim yaşandı. Hem İngilizce hem İspanyolca olarak hazırlanan tabelalarda bölgede bulunanlara "komutan talimatıyla" girişin yasak olduğunu bildirildi.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada durum "ABD Meksika'yı yanlışlıkla işgal etti!" yorumlarıyla hızla gündem oldu.

MEKSİKA DONANMASI TABELALARI KALDIRDI

Meksika Dışişleri Bakanlığı ve Donanma Bakanlığı ortak açıklama yaparak sahile yerleştirilen altı tabelanın Meksika Donanması tarafından tespit edilip söküldüğünü bildirdi. Yetkililer tabelaların doğru olmayan bir şekilde yerleştirildiğini belirledi ancak hangi kişi veya kurum tarafından konulduğunun tespit edilemediğini açıkladı.

ABD'nin "yasak bölge" tabelası Meksika sahiline dikildi; Donanma anında söküp kaldırdı

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ: YANLIŞLIKLA KAPATMIŞIZ

Yaşananlar tartışılırken, Pentagon'dan gelen açıklama ise kafa karıştırdı. Yapılan açıklamada tabelaların "yüklenici firma çalışanları tarafından yanlışlıkla yerleştirildiğini" söyledi.

ABD askeri yetkilileri, su seviyesindeki ve topografideki değişimlerin uluslararası sınır çizgisine dair algıyı değiştirdiğini, bu nedenle yüklenicilerin yanlış noktayı yasak bölge olarak işaretlediğini öne sürdü. Bununla beraber benzer hataların tekrar yaşanmaması için kurumlar arası koordinasyonun da sağlanacağı belirtildi.

Pentagon, levhaların "yükleniciler tarafından yanlış yere konulduğunu" açıkladı

TABELALARIN ARKASINDA YENİ BİR SAVUNMA KORİDORU MU VAR?

Bu levhaların ABD ordusunun Meksika sınırına yakın Hidalgo ve Cameron bölgelerinde kurmak istediği özel bir askeri güvenlik hattı (Ulusal Savunma Alanı NDA) ile ilişkisi olduğu düşünülüyor.

Bu hat, Trump'ın güney sınırını tamamen kapatma / mühürleme projesinin bir parçası.

Nisan ayında yeni bir NDA'ya yaptığı ziyarette Savunma Bakanı Pete Hegseth, askerlere şu uyarıyı yapmıştı:

"Burası Savunma Bakanlığı mülkü. Bu alana yasa dışı giriş yapmak, federal koruma altındaki bir askeri üsse girmek demektir. Gözaltına alınacaksınız."

Trump'ın sert sınır politikası, Meksika kıyılarında bile askerî alan tartışmalarını tetikledi (Fotoğraf:AA)

TABELANIN YERLEŞTİRİLDİĞİ SAHİLİN ÖNEMİ

Tabelaların yerleştirildiği Playa Bagdad, Matamoros yakınlarında bulunan ve SpaceX fırlatmalarını izlemek için popüler bir nokta olarak bilinen Meksika sahili. ABD sınırına yaklaşık 12 mil uzaklıkta bulunuyor.

