PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumunda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Önceki günkü oturumda "Kimsenin geride bırakılmadığı, daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" mesajı veren Erdoğan bugünkü oturumda önemli mesajlar veriyor.

AHaber CANLI YAYIN



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Detaylar geliyor...



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Eko"sistem" hala canlı! İBB'yi Silivri'deki gizli komuta masası yönetiyor: Özgür Özel her perşembe İmamoğlu'ndan talimat alıyor
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Peş peşe kritik temaslar... Sonuç bildirisi kabul edildi
Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı
Meksika'da ABD işgali alarmı! Sahile asılan tabela kriz yarattı
Fenerbahçe'ye forvetin kralı! Transferde kritik tarih
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
İBB yolsuzluk soruşturmasında tanık avukattan sarsıcı itiraflar! Seçilmiş avukatlara binlerce dolar: “Ağzı sıkı olsun”
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
Galatasaray'ın Gençlerbirliği zaferine rağmen eleştiri yağmuru! "Akıl tutulması"
CHP'li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri: “Hesap vermekten kaçmayın”
Türkiye diplomasisi kazandı: COP31 Türkiye’de
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda ifadeler ortaya çıktı
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!