PODCAST CANLI YAYIN

İBB yolsuzluk soruşturmasında tanık avukattan sarsıcı itiraflar! Seçilmiş avukatlara binlerce dolar: “Ağzı sıkı olsun”

Tutuklu İmamoğlu dosyasındaki skandallar bitmiyor. Son olarak İBB’deki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin tanık ifadeleri, gözaltındaki şüphelilerin çözülmesini engellemek için “ağzı sıkı avukatlar”dan oluşan gizli bir müdafi ağı kurulduğu, seçilen avukatlara yurt dışından gelen parayla kişi başı 12 bin dolar ödendiği iddialarını ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İBB yolsuzluk soruşturmasında tanık avukattan sarsıcı itiraflar! Seçilmiş avukatlara binlerce dolar: “Ağzı sıkı olsun”

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında skandallar bitmiyor. Ortaya çıkan yeni bir detayda İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde tanık sıfatıyla ifadesi bulunan Avukat Emin Erhan Karaçam, İstanbul'da yürütülen İBB içi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltındaki şüphelilerin çözülmesini önlemek amacıyla bir müdafi organizasyonu kurulduğunu iddia etti.

Emin Erhan KaraçamEmin Erhan Karaçam

TANIK AVUKATTAN "MÜDAFİ ORGANİZASYONU" İDDİASI

Sabah'ın haberine göre; Avukat Emin Erhan Karaçam, Balmumcu'daki ofisinde 4-5 avukatla çalıştığını belirterek, bu süreçte bazı avukatların organize bir yapı içinde soruşturmayı sekteye uğratmak için devreye sokulduğunu söyledi.

Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktıEkosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı

AĞZI SIKI AVUKAT ARADILAR!

İfadesine göre, ofisinde çalışan Av. Didem Kılıç, önce Av. Yiğit Gökçehan tarafından, ardından soyadını bilmediği Bahar isimli bir avukat tarafından mesajla aranarak "ağzı sıkı, güvenilir avukat" talep edildiğini iletti. Mesajlarda masrafların düşünülmemesi gerektiği, belirli şüphelilerin müdafiliğinin üstlenilmesinin istendiği belirtildi. İlk operasyondan sonra gelen mesaj reddedildi; fakat ikinci operasyon sırasında Didem Kılıç bir şüphelinin müdafiliğini kabul etti. Karaçam, bu süreci Av. Yiğit Gökçehan ile Av. Mehmet Zengin'in organize ettiğini öne sürdü.


"PARAYI DERT ETMEYİN"

Ayrıca gözaltındaki şüphelilerin kendi müdafilerini tanımadığı, CMK avukatı atanmasının engellendiği ve hatta şüphelilerin kendi özel avukatlarının bile çağrılmadığı iddia edildi. Karaçam'a göre avukatlara "Parayı dert etmeyin" denilerek ücretlerin dışarıdan karşılanacağı bildirildi.

İSÖ üyelerine rüşvetle avukat temin edildi!İSÖ üyelerine rüşvetle avukat temin edildi!
İSÖ üyelerine rüşvetle avukat temin edildi!

Karaçam, İmamoğlu'nun avukatı olduğu belirtilen Mehmet Pehlivan'ın, Turan Taşkın Özer'den aldığı ve yurtdışından gelen parayla seçilen avukatlara kişi başı 12 bin dolar ödeme yaptığını, Pehlivan'ın tutuklanmasından sonra bu ödemelerin durduğunu ifade etti.

Mehmet PehlivanMehmet Pehlivan

Avukat Emin Karaçam ifadesinde "Avukat Mehmet Zengin'in bu para transferini Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan Av. Mehmet Pehlivan'ın parayı göndermesi üzerine gerçekleştiriyor. Av. Mehmet Pehlivan da parayı CHP milletvekili olan Turan Taşkın Özer'den alıyor. Bu hususları ben yanımda çalışan meslektaşım Didem Kılıç'tan öğrendim.

Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğluTuran Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğlu

Pehlivan tutuklandıktan sonra ödemelerin akışı kesilmiş. Ne zaman yeni ödeme alacaklarını bilmediklerini söylemişler." dedi.

Ekosistemin rüşvet çarkı patladı: Sarılar Grup yöneticisi itiraf etti | 232 milyon TL rüşvet verildi!Ekosistemin rüşvet çarkı patladı: Sarılar Grup yöneticisi itiraf etti | 232 milyon TL rüşvet verildi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
Galatasaray'ın Gençlerbirliği zaferine rağmen eleştiri yağmuru! "Akıl tutulması"
CHP'li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri: “Hesap vermekten kaçmayın”
Türkiye diplomasisi kazandı: COP31 Türkiye’de
Kaostan zafere! Galatasaray - Gençlerbirliği: 3-2 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle aile fotoğrafı: Peş peşe kritik temaslar
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda ifadeler ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
CHP'de İmralı krizi: "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin” diyerek istifa etti
Trump baskısına rağmen G2'de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!