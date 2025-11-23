İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında skandallar bitmiyor. Ortaya çıkan yeni bir detayda İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde tanık sıfatıyla ifadesi bulunan Avukat Emin Erhan Karaçam, İstanbul'da yürütülen İBB içi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltındaki şüphelilerin çözülmesini önlemek amacıyla bir müdafi organizasyonu kurulduğunu iddia etti.

Emin Erhan Karaçam

TANIK AVUKATTAN "MÜDAFİ ORGANİZASYONU" İDDİASI

Sabah'ın haberine göre; Avukat Emin Erhan Karaçam, Balmumcu'daki ofisinde 4-5 avukatla çalıştığını belirterek, bu süreçte bazı avukatların organize bir yapı içinde soruşturmayı sekteye uğratmak için devreye sokulduğunu söyledi.

AĞZI SIKI AVUKAT ARADILAR!

İfadesine göre, ofisinde çalışan Av. Didem Kılıç, önce Av. Yiğit Gökçehan tarafından, ardından soyadını bilmediği Bahar isimli bir avukat tarafından mesajla aranarak "ağzı sıkı, güvenilir avukat" talep edildiğini iletti. Mesajlarda masrafların düşünülmemesi gerektiği, belirli şüphelilerin müdafiliğinin üstlenilmesinin istendiği belirtildi. İlk operasyondan sonra gelen mesaj reddedildi; fakat ikinci operasyon sırasında Didem Kılıç bir şüphelinin müdafiliğini kabul etti. Karaçam, bu süreci Av. Yiğit Gökçehan ile Av. Mehmet Zengin'in organize ettiğini öne sürdü.





"PARAYI DERT ETMEYİN"

Ayrıca gözaltındaki şüphelilerin kendi müdafilerini tanımadığı, CMK avukatı atanmasının engellendiği ve hatta şüphelilerin kendi özel avukatlarının bile çağrılmadığı iddia edildi. Karaçam'a göre avukatlara "Parayı dert etmeyin" denilerek ücretlerin dışarıdan karşılanacağı bildirildi.

Karaçam, İmamoğlu'nun avukatı olduğu belirtilen Mehmet Pehlivan'ın, Turan Taşkın Özer'den aldığı ve yurtdışından gelen parayla seçilen avukatlara kişi başı 12 bin dolar ödeme yaptığını, Pehlivan'ın tutuklanmasından sonra bu ödemelerin durduğunu ifade etti.

Mehmet Pehlivan

Avukat Emin Karaçam ifadesinde "Avukat Mehmet Zengin'in bu para transferini Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan Av. Mehmet Pehlivan'ın parayı göndermesi üzerine gerçekleştiriyor. Av. Mehmet Pehlivan da parayı CHP milletvekili olan Turan Taşkın Özer'den alıyor. Bu hususları ben yanımda çalışan meslektaşım Didem Kılıç'tan öğrendim.

Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğlu

Pehlivan tutuklandıktan sonra ödemelerin akışı kesilmiş. Ne zaman yeni ödeme alacaklarını bilmediklerini söylemişler." dedi.