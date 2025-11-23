Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?

Peki, İmralı ziyareti nasıl, ne zaman ve ne şekilde olacak? Komisyon üyeleri Ada'ya nasıl gidecek?Heyetin yarın ya da salı günü İmralı'ya gitmesi planlanıyor. Hazırlıklar bu yönde yapılıyor. Mevzuata göre milletvekilleri ve Meclis komisyonları cezaevlerinde bulunan kişileri Adalet Bakanlığı'nın izni ile ziyaret edebiliyor. Bu nedenle öncelikli olarak heyetin İmralı'ya gidebilmesi için bakanlığa başvuru yapıldı.Yolculuk ve görüşmeye ilişkin organizasyon MİT tarafından yapılacak. Milletvekillerinin İmralı'ya İstanbul'dan helikopter ile geçmesi planlanıyor. Ancak hava koşullarına göre feribot seçeneği de masada.