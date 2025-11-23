PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun "İmralı" hazırlıkları sürüyor. Komisyonun MİT'in koordinesinde İstanbul'dan İmralı'ya helikopterle geçeceği değerlendirilirken görüşmenin en önemli konusu terör örgütü YPG olacak. Bilindiği üzere 27 Şubat çağrısı sonrası YPG silah bırakmak bir kenarda dursun "özerklik" isteyip Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge hedefine takoz oldu. Bahçeli'nin "Öcalan SDG'ye de çağrı yapmalı" dediği bilinirken İmralı'yı gidecek vekiller bu konuyu gündeme getirecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "İmralı" gündemiyle toplandı ve heyetin İmralı'ya gitmesi oy çokluğuyla kararlaştırıldı.

Heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak. CHP ve Yeni Yol Grubu'nun heyete temsilci vermeyeceği öğrenildi.

CHP TRİBÜNLERE OYNUYOR! KILIÇDAROĞLU İSYAN ETTİ

Süreçte CHP'nin siyasi maliyetten kaçıp tribünlere oynadığı, Terörsüz Türkiye adımlarını baltalamaya kalktığı görüldü.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile bu duruma isyan edip "CHP, Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını defetmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde yer almalıdır. Ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinden öncü olması ve istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında olmak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir." değerlendirmesini yaptı.




ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPILACAK

Öte yandan AK Parti, MHP ve DEM'den oluşacak 3 kişilik heyetin, İmralı Adası'na gerçekleştireceği ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacak. Görüşmeye ilişkin görüntü, fotoğraf ve ses kaydı paylaşılmayacak. Resmi açıklama dışında da bir açıklama yapılamayacak.

ANA GÜNDEM MADDESİ SURİYE PKK'SI YPG!

Bu bağlamda TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı yolculuğu için hazırlıkları sürüyor. Görüşmenin en önemli konusu terör örgütü YPG ve Suriye olacak.

27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da Meclis heyeti bu görüşmede nokta koymak istiyor.

Heyet, Öcalan'a bu soruyu soracak.
BAHÇELİ: ÖCALAN SDG'YE DE ÇAĞRI YAPMALI

Nitekim MHP lideri Devlet Bahçeli de terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın YPG'ye dönük bir çağrı yapması gerektiğini savunuyor.

"Terörsüz Türkiye tereddütsüz Türkiye'dir" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli de "SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Halbuki İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız böyledir, yorumumuz budur, doğrultu da budur. Beklentim şudur, PKK'nın kurucu önderliği SDG/YPG'ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir" şeklinde net bir mesaj verdi.



Peki, İmralı ziyareti nasıl, ne zaman ve ne şekilde olacak? Komisyon üyeleri Ada'ya nasıl gidecek?


HAFTANIN İLK GÜNLERİ

Heyetin yarın ya da salı günü İmralı'ya gitmesi planlanıyor. Hazırlıklar bu yönde yapılıyor. Mevzuata göre milletvekilleri ve Meclis komisyonları cezaevlerinde bulunan kişileri Adalet Bakanlığı'nın izni ile ziyaret edebiliyor. Bu nedenle öncelikli olarak heyetin İmralı'ya gidebilmesi için bakanlığa başvuru yapıldı.

ORGANİZASYONU MİT YAPACAK... HELİKOPTER İLE GİDİLECEK

Yolculuk ve görüşmeye ilişkin organizasyon MİT tarafından yapılacak. Milletvekillerinin İmralı'ya İstanbul'dan helikopter ile geçmesi planlanıyor. Ancak hava koşullarına göre feribot seçeneği de masada.



YPG'YE SİLAH BIRAK ÇAĞRISI

27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da Meclis heyeti bu görüşmede nokta koymak istiyor. Öcalan'a çağrının YPG'yi kapsayıp kapsamadığı bizzat sorulacak.

ÖCALAN'DAN YPG'YE DÖNÜK ÇAĞRI GELİR Mİ?

Bu doğrultuda PKK'nın kurucu elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta PKK'ya yaptığı çağrı gibi YPG'ye de çağrı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

