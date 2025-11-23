Ülkemizde kadınlara doğum, erkeklere de askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik yolu açılıyor. Kadınlar doğumdan sonraki 2 yıl içindeki çalışmadığı süreler için borçlanma yaparak bu primleri emeklilik hesabında kullanabiliyor. 3 çocuğa kadar bu imkan sunuluyor. Ancak borçlanma için bu doğumların sigortalı olduktan sonra gerçekleşmesi şart.

Sigorta öncesi doğumlar için borçlanma yapılamıyor. Sadece staj sonrası doğum olmuşsa, burada imkan tanınıyor. Erkeklerde ise borçlanılabilecek süre daha kısa ama askerliğin sigortadan sonra yapılmış olması şartı yok. İş hayatına atılmadan önce yapılan askerlik için de borçlanma yolu açık.