Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
1 ocak'tan itibaren doğum ve askerlik borçlanması tutarları farklılaşacak. Doğum borçlanmasına asgari ücret zammı gelirken, askerlikte ise buna ilaveten bir de oran artışı yapılacak.
Ülkemizde kadınlara doğum, erkeklere de askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik yolu açılıyor. Kadınlar doğumdan sonraki 2 yıl içindeki çalışmadığı süreler için borçlanma yaparak bu primleri emeklilik hesabında kullanabiliyor. 3 çocuğa kadar bu imkan sunuluyor. Ancak borçlanma için bu doğumların sigortalı olduktan sonra gerçekleşmesi şart.
Sigorta öncesi doğumlar için borçlanma yapılamıyor. Sadece staj sonrası doğum olmuşsa, burada imkan tanınıyor. Erkeklerde ise borçlanılabilecek süre daha kısa ama askerliğin sigortadan sonra yapılmış olması şartı yok. İş hayatına atılmadan önce yapılan askerlik için de borçlanma yolu açık.
ŞİMDİ BAŞVURAN AZ ÖDEYECEK
Ödenecek tutar ise hem erkeklerde hem kadınlarda halen aynı. Doğum borçlanmasında da askerlikte de yüzde 32'lik oran üzerinden hesaplama yapılıyor. 1 aylık borçlanmaya en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında para ödeniyor. Bu da mevcut asgari ücrete göre 8 bin 321 lira 76 kuruş tutuyor. Bu tutarlar bu yıl sonuna kadar başvuranlar için geçerli olacak. 1 Ocak 2026'dan itibaren ise hesaplar değişecek.
ERKEKLERDE %45 OLUYOR
Meclis'teki düzenlemeye göre; borçlanmada yüzde 32'lik oran, doğum borçlanmasında bundan sonra da devam edecek ancak, askerlik için 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 45'e çıkacak. Yani anneler borçlanma maliyetinde erken emeklilik için ödenecek tutarda daha avantajlı hale gelecek. 1 aylık askerlik borçlanmasına ödenecek tutar oran artışı nedeniyle 11 bin 702 lira 48 kuruşa çıkacak. Erkekler mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında 1 aylık borçlanmaya 3 bin 380 lira 72 kuruş daha fazla ödeme yapmaya başlayacak.
ERKEKLER NE ÖDEYECEK?
ANNELER NE ÖDEYECEK?
DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMA FARKI
ASGARİ ÜCRET ETKİSİ
Tabii 1 Ocak 2026'dan itibaren tüm borçlanma tutarlarında asgari ücret artışı da söz konusu. Yani yeni yılla birlikte doğum borçlanmasına asgari ücret zammı gelirken, askerlik borçlanmasına hem asgari ücret hem oran artışı yansıtılacak. Örneğin; asgari ücretin yüzde 30 artırılması halinde yeni yılda 1 aylık borçlanmaya ödenecek tutar doğumda 10 bin 818 lira 29 kuruşa, askerlikte 15 bin 213 lira 22 kuruşa yükselecek. Bu örneğe göre 1 aylık borçlanma tutarı doğumda 2 bin 497, askerlikte 6 bin 891 lira zamlanacak. Doğum ve askerlik borçlanması arasında da 4 bin 395 lira fark ortaya çıkacak.