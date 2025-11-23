Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı
Türkiye, hafta sonu kış gelmeden önce son kez ılık ve güneşli bir havayla nefes alacak. Meteorolojik verilere göre sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 5-6 derece üzerine çıkarak birçok bölgede adeta mini bir bahar havası yaşatacak. Bu kısa süreli ısınma uzun sürmeyecek. Yeni haftayla birlikte hava hızla değişecek. Sıcaklıklarda belirgin düşüş bekleniyor. Ülke genelinde yağışlı sistemin etkisini artırmasıyla birlikte daha soğuk ve kapalı bir hava hakim olacak.
