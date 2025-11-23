Kadraj Galeri Kadraj İkon Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı

Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı

Türkiye, hafta sonu kış gelmeden önce son kez ılık ve güneşli bir havayla nefes alacak. Meteorolojik verilere göre sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 5-6 derece üzerine çıkarak birçok bölgede adeta mini bir bahar havası yaşatacak. Bu kısa süreli ısınma uzun sürmeyecek. Yeni haftayla birlikte hava hızla değişecek. Sıcaklıklarda belirgin düşüş bekleniyor. Ülke genelinde yağışlı sistemin etkisini artırmasıyla birlikte daha soğuk ve kapalı bir hava hakim olacak.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 09:17
Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yaklaşan yağışlı sistemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Tekin, pazar günü Marmara ve Ege'nin yanı sıra Eskişehir, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın çevrelerinde yağış beklendiğini söyledi. Uzman isim, özellikle Muğla, Aydın, Denizli ve Edremit Körfezi çevresinde yağışların kuvvetleneceğini vurguladı.

Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı

Yağışlı Sistem Doğuya Kayacak

Yeni haftayla birlikte yağışların doğu bölgelerine doğru ilerleyeceğini belirten Tekin, pazartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de yağışların etkili olacağını ifade etti.

Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı

Hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlatan Tekin, önümüzdeki hafta iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece arasında sıcaklık düşüşü beklendiğini aktardı.

Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı

AKOM: İstanbul'da Parçalı Bulutlu Hava ve Yerel Yağış Beklentisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM da son değerlendirmelerini paylaştı. Açıklamada, kentte hafta sonu parçalı ve çok bulutlu hava beklendiği, gündüz sıcaklıklarının 18 dereceye çıkarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı

Gece sıcaklıklarının ise 12 derece civarında olacağı, pazar akşamından itibaren hafif ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği bildirildi.