Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yaklaşan yağışlı sistemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Tekin, pazar günü Marmara ve Ege'nin yanı sıra Eskişehir, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın çevrelerinde yağış beklendiğini söyledi. Uzman isim, özellikle Muğla, Aydın, Denizli ve Edremit Körfezi çevresinde yağışların kuvvetleneceğini vurguladı.