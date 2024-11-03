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3 Kasım 2002! AK Parti’nin iktidara gelişinin üzerinden 22 yıl geçti! Başkan Erdoğan liderliğinde zaferlerle dolu yolculuk!

14 Ağustos 2001 tarihinde Erdemliler hareketi olarak siyaset sahnesine adım atan AK Parti, Başkan Erdoğan liderliğinde ilk seçim zaferini 3 Kasım 2002’de kazanmıştı. 22 yıllık süreçte Türkiye’ye vizyon katan eserler, siyasi adımlar, ekonomik hamlelere imza atan AK Parti iktidarı, hain darbe girişimleri ve kumpaslarla da savaştı.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 09:29 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 09:52
3 Kasım 2002! AK Parti’nin iktidara gelişinin üzerinden 22 yıl geçti! Başkan Erdoğan liderliğinde zaferlerle dolu yolculuk!

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AK Parti, 22 yıl önce bugün 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri'nde iktidara gelerek Türkiye'nin siyasi sahnesine yeni bir yön kazandırdı.

AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü

Halkın güçlü desteğiyle tek başına iktidara gelen AK Parti, her seçimde zaferle çıkarak siyasi tarihe damga vurdu. "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle yola çıkan AK Parti, Türkiye'yi pek çok alanda dönüştürerek büyük bir değişim hareketinin mimarı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

İşte AK Parti'nin 20 yıllık zaferlerle dolu başarı öyküsünün satır başları….

Türkiye'de dengeleri değiştirecek adım 14 Ağustos 2001 tarihinde atıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Yol uzundu ama ilk hedef, 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri'nden başarıyla çıkmaktı. Sadece 15 ay içinde teşkilatı kurmaları daha da önemlisi, vatandaşa dokunmaları gerekiyordu. Öyle de oldu...

3 Kasım 2002 Türk siyasi hayatında yepyeni bir dönemin başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Yüzde 34,28'lik oy alan AK Parti, tek başına iktidar oldu, parlamentoda 363 sandalye kazandı. AK Parti'nin ikinci seçim zaferi, iki yıl sonra 2004'teki yerel seçimlerle geldi. Halk, yüzde 40,2 oy ile yerelde de iktidarı da AK Parti'ye verdi. Seçimdeki en yakın rakibi CHP ile arasında 20 puan fark vardı.

E-muhtıra 2007 (Takvim Foto Arşiv)E-muhtıra 2007 (Takvim Foto Arşiv)

2007 SEÇİMLERİ, e-MUHTIRA VE REFERANDUM...
2007 Genel Seçimleri'ne, e-Muhtıra, Cumhuriyet mitingleri ve Meclis'teki 367 tartışmasında Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın gölgesinde gidildi. Ancak AK Parti yüzde 46,58 oy almayı başardı. AK Parti referandumlarda da seçmenden büyük destek aldı. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilip seçilmemesi ile ilgili yapılan referandumda, Anayasa değişikliği yüzde 69 oy ile kabul edildi. 2009'daki yerel seçimlerde AK Parti yüzde 38,6 ile yine ipi göğüsledi. Halk, 2010'daki referandumda yüzde 57,88'lik oranla "Evet" diyerek, AK Parti'nin önerilerini kabul ettiğini beyan etmiş oldu.

AK Parti'nin yükselişi 2011 Genel Seçimleri'nde de sürdü. Türkiye, yüzde 49,83'lük oranla AK Parti'ye tarihi bir destek daha verdi. AK Parti, aldığı 21 milyon 399 bin 82 oy ile Meclis'te 327 sandalyenin sahibi oldu. Türkiye'de oy veren her iki kişiden Biri AK Parti'yi tercih etmişti. Ve 2023 hedeflerinin yolunu açmıştı. Gezi olayları ve FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimlerinin gölgesinde gidilen 2014 Yerel Seçimleri'nde, sandıktan yine AK Parti birinci çıktı. İktidar partisinin oy oranı yerelde yüzde 45,5'i buldu.

Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

10 AĞUSTOS 2014: TÜRK SİYASİ TARİHİNDE BİR İLK
10 Ağustos 2014'teki cumhurbaşkanı seçiminde Türk siyasi tarihinde bir ilk gerçekleşti. Muhalefetin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a karşı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,79'luk oranla ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi. Böylece Türkiye'de ilk defa halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı göreve gelmiş oldu. AK Parti'nin, onuncu sandık yarışı, 7 Haziran 2015 seçimleriydi. O seçim öncesi çözüm sürecine yönelik sabotajlar, 6-8 Ekim Kobani Olayları ve çok sayıda tartışma gündemdeydi. Buna rağmen halkın yüzde 40,9'unun oyunu alan AK Parti, tek başına iktidara gelemese de onuncu defa sandıktan ilk sırada çıkmayı başardı. Başkan Erdoğan, koalisyon hükümeti kurulamaması ve Meclis'ten de bir seçim kararı alınamaması sonrasında "seçimlerin yenilenmesi" kararını verdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (Takvim Foto Arşiv)15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (Takvim Foto Arşiv)

15 TEMMUZ 2016 HAİN DARBE GİRİŞİMİ
Aynı yıl ikinci kez sandık kuruldu. AK Parti, bu seçimde yüzde 49,50 oy alarak tek başına iktidar oldu. Ama her galibiyet sandıkta alınmadı. Tam o sıralarda, tarihe bir not daha düşüldü. 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü darbe girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanlığı külliyesi de bomba düşen yerlerden biri oldu. Vatandaşlar korkmadı, kaçmadı, tankların üstüne yürüdü, namlulara göğsünü dayadı, hainleri püskürttü. O gece demokrasi bir kez daha galip geldi...

Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

AK Parti iktidarı, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da sistem değişikliği için düğmeye bastı. 16 Nisan 2017 Pazar günü Türkiye yeni sistem için sandığa gitti. Referandumda yüzde 51,41 ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine "evet" dedi, halkoylamasıyla birlikte AK Parti'de değişim başladı. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi nedeniyle Erdoğan, 33 ay aradan sonra kurucusu olduğu partiye yeniden üye oldu. Ve tarih 24 Haziran 2018... Türkiye tarihi bir seçim için bir kez daha sandık başına gitti. AK Parti, 13'üncü seçimini kazandı. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59 oy alırken, 27'nci dönem milletvekili genel seçimlerinde Türkiye yüzde 42,56 ile yine "AK Parti" dedi. AK Parti son zaferini 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden aldı. Yüzde 44,33 oy oranıyla sandıktan yine zaferle ayrılmayı başardı.

Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

Erdoğan'ın göreve gelmesiyle birlikte halkın iradesinin devletin en üst makamında temsil edilmesi sağlandı. Türkiye, siyasi tarihinde bir dönemi kapatıp, doğrudan milletin iradesine dayanan yeni bir yönetim anlayışına adım attı.

Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

MAZLUMLARIN UMUDU, ADALETİN SAVUNUCUSU

AK Parti, dış politikada yalnızca Türkiye'nin çıkarlarını korumakla kalmayıp, adaletsizlikle karşı karşıya kalan toplumların haklarını da savunmayı hedefledi.

Ortadoğu'dan Afrika'ya, Kafkaslar'dan Asya'ya geniş bir coğrafyada Türkiye, diplomatik girişimlerle ve insani yardımlarla önemli bir rol üstlendi.

Türkiye, uluslararası platformlarda güçlü bir duruş sergileyerek, zulme uğrayan halkların sesi oldu ve küresel arenada saygın bir aktör konumuna yükseldi.

AK Parti hükümeti döneminde enerjide tam bağımsızlık (Takvim Foto Arşiv)AK Parti hükümeti döneminde enerjide tam bağımsızlık (Takvim Foto Arşiv)

TÜRKİYE KALKINMA HAMLESİYLE ÇAĞ ATLADI

AK Parti'nin iktidar sürecinde kalkınma ve altyapı projelerine verilen önem, Türkiye'yi yeniden inşa etmeye yönelik büyük bir adım oldu. Ülkenin dört bir yanında duble yollar inşa edilerek ulaşım ağı genişletildi, sağlık sistemini güçlendiren şehir hastaneleri kuruldu ve modern havaalanları hizmete açıldı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili milletin hizmetine sunulurken, Karadeniz'deki doğalgaz keşfi enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir dönemeç oldu.

Yerli ve milli silahlarımız (Takvim Foto Arşiv)Yerli ve milli silahlarımız (Takvim Foto Arşiv)

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSELİŞİ

AK Parti'nin savunma sanayiine verdiği stratejik önem, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde bağımsızlığını artırmada bir dönüm noktası yarattı. Yerli İHA ve SİHA'lar, terörle mücadelede kritik bir rol üstlenirken, dünya çapında dikkat çeken başarılar elde etti. Savunma sanayiindeki yerlilik oranı yüzde 70'in üzerine çıkarak, Türkiye'yi kendi güvenliğini sağlamada bağımsız bir konuma taşıdı ve uluslararası arenada rekabet edebilen bir güç haline getirdi.

Sabah Gazetesi'nin 3 Kasım 2002 manşeti Sabah Gazetesi'nin 3 Kasım 2002 manşeti

SARSILMAZ BİR DİRENİŞ VE KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM HİKAYESİ

AK Parti, 3 Kasım 2002'de başlayan iktidar yolculuğunda yalnızca siyasi başarılara değil aynı zamanda kapsamlı bir dönüşüm sürecine de imza attı. E-muhtıradan darbe girişimlerine, kapatma davalarından kumpas operasyonlarına kadar sayısız zorluğa karşı halkın desteğiyle dimdik ayakta kaldı. Türkiye'yi dönüştüren reformlar ve projelerle toplumun her kesiminden güçlü bir destek bulan AK Parti, 22 yıllık süreçte Türk siyasi tarihine kalıcı bir iz bıraktı.

Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

DEĞİŞEN İHTİYAÇLARA GÖRE POZİSYON ALDI

Aynı zamanda AK Parti, yıllar içinde kadrolarını yenileyerek ve dinamizmini koruyarak siyasi arenada güçlü bir konum elde etti. Sürekli olarak değişen ihtiyaçlara ve ülke gündemine göre revizyonlara giderek, vizyonunu genişletme noktasında önemli adımlar attı. Eğitimden sağlığa, altyapıdan savunma sanayine kadar pek çok alanda hayata geçirdiği projelerle sadece bugünü değil geleceği de şekillendirdi.

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