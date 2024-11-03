3 Kasım 2002! AK Parti’nin iktidara gelişinin üzerinden 22 yıl geçti! Başkan Erdoğan liderliğinde zaferlerle dolu yolculuk!

AK Parti, 22 yıl önce bugün 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri'nde iktidara gelerek Türkiye'nin siyasi sahnesine yeni bir yön kazandırdı.
Halkın güçlü desteğiyle tek başına iktidara gelen AK Parti, her seçimde zaferle çıkarak siyasi tarihe damga vurdu. "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle yola çıkan AK Parti, Türkiye'yi pek çok alanda dönüştürerek büyük bir değişim hareketinin mimarı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)
İşte AK Parti'nin 20 yıllık zaferlerle dolu başarı öyküsünün satır başları….
Türkiye'de dengeleri değiştirecek adım 14 Ağustos 2001 tarihinde atıldı.
Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Yol uzundu ama ilk hedef, 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri'nden başarıyla çıkmaktı. Sadece 15 ay içinde teşkilatı kurmaları daha da önemlisi, vatandaşa dokunmaları gerekiyordu. Öyle de oldu...
3 Kasım 2002 Türk siyasi hayatında yepyeni bir dönemin başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Yüzde 34,28'lik oy alan AK Parti, tek başına iktidar oldu, parlamentoda 363 sandalye kazandı. AK Parti'nin ikinci seçim zaferi, iki yıl sonra 2004'teki yerel seçimlerle geldi. Halk, yüzde 40,2 oy ile yerelde de iktidarı da AK Parti'ye verdi. Seçimdeki en yakın rakibi CHP ile arasında 20 puan fark vardı.
E-muhtıra 2007 (Takvim Foto Arşiv)
2007 SEÇİMLERİ, e-MUHTIRA VE REFERANDUM...
2007 Genel Seçimleri'ne, e-Muhtıra, Cumhuriyet mitingleri ve Meclis'teki 367 tartışmasında Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın gölgesinde gidildi. Ancak AK Parti yüzde 46,58 oy almayı başardı. AK Parti referandumlarda da seçmenden büyük destek aldı. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilip seçilmemesi ile ilgili yapılan referandumda, Anayasa değişikliği yüzde 69 oy ile kabul edildi. 2009'daki yerel seçimlerde AK Parti yüzde 38,6 ile yine ipi göğüsledi. Halk, 2010'daki referandumda yüzde 57,88'lik oranla "Evet" diyerek, AK Parti'nin önerilerini kabul ettiğini beyan etmiş oldu.
AK Parti'nin yükselişi 2011 Genel Seçimleri'nde de sürdü. Türkiye, yüzde 49,83'lük oranla AK Parti'ye tarihi bir destek daha verdi. AK Parti, aldığı 21 milyon 399 bin 82 oy ile Meclis'te 327 sandalyenin sahibi oldu. Türkiye'de oy veren her iki kişiden Biri AK Parti'yi tercih etmişti. Ve 2023 hedeflerinin yolunu açmıştı. Gezi olayları ve FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimlerinin gölgesinde gidilen 2014 Yerel Seçimleri'nde, sandıktan yine AK Parti birinci çıktı. İktidar partisinin oy oranı yerelde yüzde 45,5'i buldu.