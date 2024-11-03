3 Kasım 2002! AK Parti’nin iktidara gelişinin üzerinden 22 yıl geçti! Başkan Erdoğan liderliğinde zaferlerle dolu yolculuk!

Halkın güçlü desteğiyle tek başına iktidara gelen AK Parti, her seçimde zaferle çıkarak siyasi tarihe damga vurdu. "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle yola çıkan AK Parti, Türkiye'yi pek çok alanda dönüştürerek büyük bir değişim hareketinin mimarı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

İşte AK Parti'nin 20 yıllık zaferlerle dolu başarı öyküsünün satır başları….



Türkiye'de dengeleri değiştirecek adım 14 Ağustos 2001 tarihinde atıldı.



Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Yol uzundu ama ilk hedef, 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri'nden başarıyla çıkmaktı. Sadece 15 ay içinde teşkilatı kurmaları daha da önemlisi, vatandaşa dokunmaları gerekiyordu. Öyle de oldu...

3 Kasım 2002 Türk siyasi hayatında yepyeni bir dönemin başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Yüzde 34,28'lik oy alan AK Parti, tek başına iktidar oldu, parlamentoda 363 sandalye kazandı. AK Parti'nin ikinci seçim zaferi, iki yıl sonra 2004'teki yerel seçimlerle geldi. Halk, yüzde 40,2 oy ile yerelde de iktidarı da AK Parti'ye verdi. Seçimdeki en yakın rakibi CHP ile arasında 20 puan fark vardı.