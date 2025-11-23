Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!
Türkiye’nin konuştuğu Böcek ailesi faciasında gizemli zehrin izi, geçen yıl Kadıköy’de Alman öğrenci Marlene Petersen’i öldüren aynı “kum renginde, plastik tabakta sunulan” yasaklı maddeye uzandı. Olay yerini temizleyen görevlinin tabaktaki beyaz renkli madde tarifi iki ölüm arasındaki birebir bir örtüşme olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
Türkiye günlerce konuştuğu Böcek ailesinin trajedisi hâlâ hafızalardayken, ailenin bir gıda zehirlenmesi değil kimyasal ile zehirlenmiş olabileceği iddialarını güçlendiren sarsıcı bir gelişme yaşandı. Olay yerini ilk gören otel temizlik görevlisinin ifadesi, zehrin izini beklenmedik bir şekilde geçmişteki başka bir ölümle buluşturdu ve soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.
BÖCEK AİLESİNİN ODASI TAHTAKURUSU İÇİN İLAÇLANMIŞTI
Fatih'te Servet, Çiğdem, Kadir ve Masal Böcek'in 101 numaralı otel odası, 11 Kasım'da tahtakurusu için ilaçlanmıştı.
TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN İFADESİ GÖZLERİ ÇOK ÖNCEKİ BİR OLAYA ÇEVİRDİ
Hürriyet'in haberine göre; temizlik görevlisi, ifadesinde odaya maske ve eldivenle girdiğini belirterek gördüklerini ayrıntılarıyla anlattı:
"Odanın içerisinde "şeffaf tülümsü poşet içerisinde kül renginde, kum gibi" bir madde vardı. Bu zehrin beyaz plastik tabaklara konularak yatağın her iki köşesi, kalorifer borularının geçtiği dolapların sol tarafı ve cam kenarı dahil, odanın toplam 11-12 farklı noktasına bırakıldığını söyledi. Bu detaylı ve tüyler ürpertici tarif, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir noktada, geçen yılki bir başka trajik olayla birebir örtüşüyor."
1 YIL ÖNCE AYNI ZEHİR ALMAN ÖĞRENCİNİN DE ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞTU
Geçen yıl 3 Kasım'da, Alman Erasmus öğrencisi Marlene Petersen, Kadıköy'deki evinin alt katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması sonucu zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Bu ölüme ilişkin soruşturma dosyasındaki olay yeri inceleme raporu, Fatih'teki dehşetin kilit tanığı olan temizlikçinin ifadesiyle tam bir paralellik gösteriyor.
Kadıköy Olay Yeri Raporu'na göre; polis ekipleri, ilaçlama yapılan birinci katta "beyaz renkli plastik tabak içerisinde gri renkli, nevi belli olmayan toz maddeler" tespit etti. Bu maddelerin evin banyosunda ve iki ayrı odasında bulunduğu kayıt altına alındı.