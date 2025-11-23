Türkiye günlerce konuştuğu Böcek ailesinin trajedisi hâlâ hafızalardayken, ailenin bir gıda zehirlenmesi değil kimyasal ile zehirlenmiş olabileceği iddialarını güçlendiren sarsıcı bir gelişme yaşandı. Olay yerini ilk gören otel temizlik görevlisinin ifadesi, zehrin izini beklenmedik bir şekilde geçmişteki başka bir ölümle buluşturdu ve soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı! BÖCEK AİLESİNİN ODASI TAHTAKURUSU İÇİN İLAÇLANMIŞTI Fatih'te Servet, Çiğdem, Kadir ve Masal Böcek'in 101 numaralı otel odası, 11 Kasım'da tahtakurusu için ilaçlanmıştı.

Böcek ailesinin tüm fertleri birkaç gün arayla hayatını kaybetti TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN İFADESİ GÖZLERİ ÇOK ÖNCEKİ BİR OLAYA ÇEVİRDİ Hürriyet'in haberine göre; temizlik görevlisi, ifadesinde odaya maske ve eldivenle girdiğini belirterek gördüklerini ayrıntılarıyla anlattı: "Odanın içerisinde "şeffaf tülümsü poşet içerisinde kül renginde, kum gibi" bir madde vardı. Bu zehrin beyaz plastik tabaklara konularak yatağın her iki köşesi, kalorifer borularının geçtiği dolapların sol tarafı ve cam kenarı dahil, odanın toplam 11-12 farklı noktasına bırakıldığını söyledi. Bu detaylı ve tüyler ürpertici tarif, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir noktada, geçen yılki bir başka trajik olayla birebir örtüşüyor." 1 YIL ÖNCE AYNI ZEHİR ALMAN ÖĞRENCİNİN DE ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞTU Geçen yıl 3 Kasım'da, Alman Erasmus öğrencisi Marlene Petersen, Kadıköy'deki evinin alt katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması sonucu zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Bu ölüme ilişkin soruşturma dosyasındaki olay yeri inceleme raporu, Fatih'teki dehşetin kilit tanığı olan temizlikçinin ifadesiyle tam bir paralellik gösteriyor.