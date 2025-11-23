PODCAST CANLI YAYIN

Borsada büyük vurgun: 73 milyonluk tuzak deşifre edildi

İstanbul merkezli borsa operasyonunda manipülatör Onur Yılmaz ve ekibine yönelik hazırlanan iddianame, küçük yatırımcının nasıl tuzağa çekildiğini ortaya koydu. MARKA hissesinde yüzde 596’lık yapay yükselişle 73 milyon liralık vurgun yapıldığı, şirket patronu Mine Tozlu Biçer'in de manipülasyon anlaşmasıyla sisteme dahil olduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Borsada büyük vurgun: 73 milyonluk tuzak deşifre edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nin koordinasyonunda, borsa manipülasyonlarıyla gündeme gelen Onur Yılmaz ve ekibine yönelik nisan ayında operasyon düzenlenmişti. İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'si tutuklanmıştı. Soruşturma tamamlanırken, Onur Yılmaz ile birlikte toplam 16 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler arasında Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer de yer aldı.

AAAA

4 YILDAN 11 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık iddianamesinde, örgütün liderliğinin Onur Yılmaz'da olduğu belirtildi. Onur Yılmaz hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapis ile 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi. Diğer örgüt üyeleri için ise 2 ila 4 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.

Marka Holding patronu Mine Tozlu Biçer için ise Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ederek "piyasa dolandırıcılığı" yaptığı gerekçesiyle 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

TakvimTakvim

MARKA HİSSESİNDE YÜZDE 596'LIK ŞİŞİRME

İddianameye göre, Onur Yılmaz ve ekibi, 2 Mart – 14 Nisan 2023 tarihleri arasında Marka Yatırım Holding A.Ş'ye ait MARKA hissesi üzerinde manipülasyon yaptı. Mart ayında 4 TL seviyesinde olan hisse, yapay işlemler ve koordineli alım-satışlarla yüzde 596 artarak 28,92 TL'ye çıkarıldı.

Savcılık, manipülasyonun SPK raporuyla da tespit edildiğini belirtti.

TakvimTakvim

KÜÇÜK YATIRIMCI X VE TELEGRAM ÜZERİNDEN TUZAĞA ÇEKİLDİ

İddianamede, Onur Yılmaz'ın garsonluktan manipülatörlüğe uzanan hızlı yükselişi anlatıldı. Şanlıurfalı Onur Yılmaz ve ekibinin, "onylm29" adlı X hesabı ile "Onur Endeksi" isimli Telegram kanalı üzerinden Marka hissesini yoğun biçimde pazarladığı, küçük yatırımcıyı alım yapmaya yönlendirdiği ifade edildi.

Bu süreçte, örgüt üyeleri kendi portföylerindeki hisseleri şişirilmiş fiyatlardan satarak toplam 73 milyon 217 bin lira haksız kazanç elde etti.

TakvimTakvim

"GAYRİ RESMİ LOT TOPLADI, MANİPÜLATÖRLE ANLAŞTI"

İddianamede, manipülasyon sürecinin, Marka Holding sahibi Mine Tozlu Biçer'in kendi şirketine ait hisseleri gayri resmi şekilde toplamasıyla başladığı belirtildi. Hisselerin yüksek fiyattan küçük yatırımcıya satılması için Biçer'in Onur Yılmaz ve ekibiyle anlaşma yaptığı öne sürüldü. Savcılık, bu yöntemle patronun ciddi miktarda kazanç elde ettiğini tespit etti.

Mine Tozlu Biçer ise iddialar için "iftira" dedi.

AAAA

ÖRGÜTLÜ YAPI NETLEŞTİ: LİDER, YÖNETİCİ VE ÜYELER

Savcılık, eylemlerin örgütlü şekilde yürütüldüğünü, yapının Onur Y. liderliğinde kurulduğunu, yöneticinin Hasan M. olduğunu, diğer isimlerin ise örgüt üyesi olarak yer aldığını kaydetti.

Marka hissesiyle ilgili manipülatif paylaşımı yapan kişilerin Onur Y. ve Murat G. olduğu, diğer şüphelilerin ise koordineli alım-satım ile fiyatı yapay şekilde yükselttiği ifade edildi.

AAAA

KÜÇÜK YATIRIMCI BÜYÜK ZARARA UĞRATILDI

SPK'nın savcılığa sunduğu rapora göre, küçük yatırımcıların dikkati "onylm29" adlı X hesabı ve "ONUR ENDEKSİ" Telegram hesabı üzerinden Marka hissesine çekildi. Yalan ve yanıltıcı bilgilerle yatırımcı iradesi fesada uğratıldı, hisseye talep oluşturuldu ve yükseltilen fiyatlardan satış yapıldı.

AAAA

9 AYDA 9 OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın borsadaki manipülatörlere karşı yürüttüğü mücadele kapsamında sadece son 1 yılda 9 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Kamuoyunda "Hektor" olarak bilinen Hikmet Y. ve ekibine yönelik operasyon da bunlar arasında yer aldı.

Savcılığın, küçük yatırımcıların zarar görmemesi için ilgili kurumlarla koordinasyonu sürdürdüğü, mağdur şikayetlerinin hassasiyetle ele alındığı öğrenildi.

Borsada manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Küçük yatırımcıyı böyle dolandırmışlar!Borsada manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Küçük yatırımcıyı böyle dolandırmışlar!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde peş peşe kritik temaslar! Macron ve Meloni ile gündem Gazze... Sonuç bildirisi kabul edildi
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Beşiktaş - Samsunspor | CANLI
Borsada büyük vurgun: 73 milyonluk tuzak deşifre edildi
Diyarbakır’da zehir tacirlerine ağır darbe: 555 kilo uyuşturucu ele geçirildi
KIZILELMA F-16'ya İsrail Türkiye'ye kilitlendi! "Oyunun kurallarını değiştiren an"
Eko"sistem" hala canlı! İBB'yi Silivri'deki gizli komuta masası yönetiyor: Özgür Özel her perşembe İmamoğlu'ndan talimat alıyor
İsrail’den kirli provokasyon: Kıbrıs’ı Askeri üsse çevirmeyi hedefliyor
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı
Meksika'da ABD işgali alarmı! Sahile asılan tabela kriz yarattı
Fenerbahçe'ye forvetin kralı! Transferde kritik tarih
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
İBB yolsuzluk soruşturmasında tanık avukattan sarsıcı itiraflar! Seçilmiş avukatlara binlerce dolar: “Ağzı sıkı olsun”
Galatasaray'ın Gençlerbirliği zaferine rağmen eleştiri yağmuru! "Akıl tutulması"
CHP'li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih