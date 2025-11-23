Borsada büyük vurgun: 73 milyonluk tuzak deşifre edildi
İstanbul merkezli borsa operasyonunda manipülatör Onur Yılmaz ve ekibine yönelik hazırlanan iddianame, küçük yatırımcının nasıl tuzağa çekildiğini ortaya koydu. MARKA hissesinde yüzde 596’lık yapay yükselişle 73 milyon liralık vurgun yapıldığı, şirket patronu Mine Tozlu Biçer'in de manipülasyon anlaşmasıyla sisteme dahil olduğu öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nin koordinasyonunda, borsa manipülasyonlarıyla gündeme gelen Onur Yılmaz ve ekibine yönelik nisan ayında operasyon düzenlenmişti. İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'si tutuklanmıştı. Soruşturma tamamlanırken, Onur Yılmaz ile birlikte toplam 16 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler arasında Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer de yer aldı.
4 YILDAN 11 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Savcılık iddianamesinde, örgütün liderliğinin Onur Yılmaz'da olduğu belirtildi. Onur Yılmaz hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapis ile 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi. Diğer örgüt üyeleri için ise 2 ila 4 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.
Marka Holding patronu Mine Tozlu Biçer için ise Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ederek "piyasa dolandırıcılığı" yaptığı gerekçesiyle 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.
MARKA HİSSESİNDE YÜZDE 596'LIK ŞİŞİRME
İddianameye göre, Onur Yılmaz ve ekibi, 2 Mart – 14 Nisan 2023 tarihleri arasında Marka Yatırım Holding A.Ş'ye ait MARKA hissesi üzerinde manipülasyon yaptı. Mart ayında 4 TL seviyesinde olan hisse, yapay işlemler ve koordineli alım-satışlarla yüzde 596 artarak 28,92 TL'ye çıkarıldı.
Savcılık, manipülasyonun SPK raporuyla da tespit edildiğini belirtti.
KÜÇÜK YATIRIMCI X VE TELEGRAM ÜZERİNDEN TUZAĞA ÇEKİLDİ
İddianamede, Onur Yılmaz'ın garsonluktan manipülatörlüğe uzanan hızlı yükselişi anlatıldı. Şanlıurfalı Onur Yılmaz ve ekibinin, "onylm29" adlı X hesabı ile "Onur Endeksi" isimli Telegram kanalı üzerinden Marka hissesini yoğun biçimde pazarladığı, küçük yatırımcıyı alım yapmaya yönlendirdiği ifade edildi.
Bu süreçte, örgüt üyeleri kendi portföylerindeki hisseleri şişirilmiş fiyatlardan satarak toplam 73 milyon 217 bin lira haksız kazanç elde etti.
"GAYRİ RESMİ LOT TOPLADI, MANİPÜLATÖRLE ANLAŞTI"
İddianamede, manipülasyon sürecinin, Marka Holding sahibi Mine Tozlu Biçer'in kendi şirketine ait hisseleri gayri resmi şekilde toplamasıyla başladığı belirtildi. Hisselerin yüksek fiyattan küçük yatırımcıya satılması için Biçer'in Onur Yılmaz ve ekibiyle anlaşma yaptığı öne sürüldü. Savcılık, bu yöntemle patronun ciddi miktarda kazanç elde ettiğini tespit etti.
Mine Tozlu Biçer ise iddialar için "iftira" dedi.
ÖRGÜTLÜ YAPI NETLEŞTİ: LİDER, YÖNETİCİ VE ÜYELER
Savcılık, eylemlerin örgütlü şekilde yürütüldüğünü, yapının Onur Y. liderliğinde kurulduğunu, yöneticinin Hasan M. olduğunu, diğer isimlerin ise örgüt üyesi olarak yer aldığını kaydetti.
Marka hissesiyle ilgili manipülatif paylaşımı yapan kişilerin Onur Y. ve Murat G. olduğu, diğer şüphelilerin ise koordineli alım-satım ile fiyatı yapay şekilde yükselttiği ifade edildi.
KÜÇÜK YATIRIMCI BÜYÜK ZARARA UĞRATILDI
SPK'nın savcılığa sunduğu rapora göre, küçük yatırımcıların dikkati "onylm29" adlı X hesabı ve "ONUR ENDEKSİ" Telegram hesabı üzerinden Marka hissesine çekildi. Yalan ve yanıltıcı bilgilerle yatırımcı iradesi fesada uğratıldı, hisseye talep oluşturuldu ve yükseltilen fiyatlardan satış yapıldı.
9 AYDA 9 OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın borsadaki manipülatörlere karşı yürüttüğü mücadele kapsamında sadece son 1 yılda 9 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Kamuoyunda "Hektor" olarak bilinen Hikmet Y. ve ekibine yönelik operasyon da bunlar arasında yer aldı.
Savcılığın, küçük yatırımcıların zarar görmemesi için ilgili kurumlarla koordinasyonu sürdürdüğü, mağdur şikayetlerinin hassasiyetle ele alındığı öğrenildi.