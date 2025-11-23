Borsada büyük vurgun: 73 milyonluk tuzak deşifre edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nin koordinasyonunda, borsa manipülasyonlarıyla gündeme gelen Onur Yılmaz ve ekibine yönelik nisan ayında operasyon düzenlenmişti. İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'si tutuklanmıştı. Soruşturma tamamlanırken, Onur Yılmaz ile birlikte toplam 16 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler arasında Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer de yer aldı.

AA

4 YILDAN 11 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık iddianamesinde, örgütün liderliğinin Onur Yılmaz'da olduğu belirtildi. Onur Yılmaz hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapis ile 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi. Diğer örgüt üyeleri için ise 2 ila 4 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.

Marka Holding patronu Mine Tozlu Biçer için ise Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ederek "piyasa dolandırıcılığı" yaptığı gerekçesiyle 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.