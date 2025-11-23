Galatasaray'ın Gençlerbirliği zaferine rağmen eleştiri yağmuru! "Akıl tutulması"

BÜLENT TİMURLENK: AKIL TUTULMASI G.Saray'ın 3 sezon şampiyonluğunda İcardi'nin büyük sakatlığı dışında takım sağlam kalmış, bu da UEFA'nın sağlık istatistiklerine en az sakatlık yaşayan takımlardan biri olarak yansımıştı. Milli araya mağlubiyetle girdikten sonraki ilk maç içeride-dışarıda zordur. Üstelik Osimhen yoksa ve hatta Kaan Ayhan ile Berkan'ın yokluğuyla kadro derinliği yitirilmişse... Bunlarla kalsa iyi. Okan Buruk ilk yarıda önce Lemina'yı sonra da Singo'yu kaybetti. Devre arası hariç bir oyuncu değişiklik slotu kalmıştı ve sahaya sürdüğü Yusuf Demir, futbol topuyla yeni tanışmış biri gibi ya pozisyonları eziyor ya da kaybediyordu. G.Birliği'nin Günay'ın ağzının içinden vurduğu topun bir benzeri ikinci yarıda da gelecekti ama ortada çözülmesi gereken bir mesele vardı. G.Saray soyunma odasına 0-1 geride gitmiş, Sane ve Sara kayıptı. Lemina da olmayınca orta saha rakibin geçiş hücumlarına açıktı. Buruk yapması gerekeni yaptı, gözünün yaşına bakmadı ve Yusuf'u 2. yarıya çıkarmadı.

İlkay büyük usta, İcardi bu golü sadece Gençlerbirliği'ne değil "İcardi, Ocak'ta gitmeli, gitsin" diyenlere de attı. Osimhen'in Afrika Kupası'na gideceği günlerde İcardi'ye "Gitsin" demek akıl tutulmasıdır ama futbol aklı olanlar için geçerli bu tabii. Barış ve İlkay ile 3 puan cepte derken 10 kişi rakipten gol yemek, Sallai'nin derbide olmayacak olması ve Lemina ile Singo'nun durumlarının belirsizliği… Volkan Demirel'in takımı Aslan'ı 1-0 öndeyken yaralı bıraktı, -fırsat da buldular- aslanı yaralı bırakırsanız peşinize düşer. Öyle ya da böyle o gün son gününüzdür. Maçın adamlarına gelince… Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan'dı...

AHMET ÇAKAR: HAKEME GEÇER NOT Tehlike çanları G.Saray için çalıyor, Dün akşam kazandılar, zaten bekleniyordu ama hasar büyük. Singo ve Lemina'nın sakatlığı ne alemde birkaç güne belli olur, Sallai kırmızı kart cezalısı, F.Bahçe maçında oynamayacak. Osimhen'in durumu belirsiz. F.Bahçe maçı için her şey kapkara. Dün gece özellikle ilk yarı tek kale bir maç izledik. Direkten dönen toplar, G.Saray'ın şanssızlığıydı. G.Birliği bir serbest vuruştan komik bir gol attı. Komik ifadesini G.Saray defansı için kullanıyorum. Böyle bir pozisyon hatası yapılıp kale ağzında rakip forvete top vurdurulmaz. Benzeri yan top hatasından G.Birliği ikinci golü de buldu maçın sonlarına doğru. Sanchez sadece refakat ediyor. İkinci yarıda her şeyin kötü gittiği dakikalarda İcardi sahneye çıktı, vuruş tekniğiyle beraberliği getirdi. Ardından da çok kısa süre içinde G.Saray, ikinci ve üçüncü golü buldu. Sonuçta G.Saray kazandı ama iyi oynamadılar. Daha önemlisi ama eksik antrenman ama yanlış antrenman, oyuncuların sürekli sakatlanmasına sebep oluyor.

Gelelim hakem Ozan Ergün'e... Fevkalade bir maç yönetti. Barış Alper penaltı bekledi, belki hafif bir temas var ama öyle penaltı olmaz. Son dakikada Sallai'ye gösterdiği kırmızı kart kesin haklı. Kafasını uzatmış rakibe tabanıyla vuruyor, kontrolsüz hareket. Tek tartışılacak nokta, ikinci yarıda Sallai'nin kaval kemiğine basılması. Burada da kırmızı kart olmaz çünkü G.Birliği oyuncusu topa vurduktan sonra ayak inerken Sallai'nin bacağına temas ediyor. Burada kırmızı vermemesi doğru karar.