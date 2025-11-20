Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde peş peşe kritik temaslar! Macron ve Meloni ile gündem Gazze... Sonuç bildirisi kabul edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da düzenlenen 20’nci G20 Liderler Zirvesi’nde dünya liderleriyle peş peşe temaslarda bulunuyor. Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney’i, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüşen Erdoğan, son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. İki liderin gündeminde Gazze vardı. Öte yandan G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisi liderler tarafından kabul edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da düzenlenen 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.
Başkan Erdoğan'ın 2 günlük temaslarını dakika dakika aktarıyor...
MELONİ'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kabul etti.
Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını, İstanbul müzakerelerinin canlandırılmasının da barış için kapı aralayabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye ile İtalya’nın Libya hükümetiyle iş birliği sürecinin ilerletilmesinin önemli olduğunu belirtti.
WONG'LA AYAKÜSTÜ SOHBET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile görüştü.
MACRON'LA "GAZZE" TEMASI: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
Başkan Erdoğan Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Gazze'de ateşkesin korunması, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemini ve kalıcı barışın iki devletli çözümden geçtiğini ifade etti.
SONUÇ BİLDİRİSİ KABUL EDİLDİ
Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisi liderler tarafından kabul edildi.
Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, zirvede yaptığı basın açıklamasında, sonuç bildirisinin G20 liderleri tarafından kabul edildiğini belirtti.
Magwenya, “Oy birliğiyle kabul yönünde adım adım ilerliyorduk ve artık kabul edilmiş bir zirve bildirgemiz var. Programda küçük bir değişiklik oldu. Normalde kabul süreci en sonda gerçekleşir, ancak dün gün boyunca, çeşitli ikili görüşmeler sırasında zirve bildirgesinin ilk gündem maddesi olarak kabul edilmesi ve ardından günün geri kalanına geçilmesi gerektiği hissi vardı. Bildiride, özellikle dünyanın en ciddi dört çatışması vurgulanıyor; Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan, Ukrayna ve Filistin” ifadelerini kullandı.
LULA İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve'nin düzenlendiği Johannesburg kentindeki temasları çerçevesinde Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN MIKTA LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında; Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya’da oluşan gayriresmî istişare ve eş güdüm platformu MIKTA’nın liderleriyle bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN KANADA BAŞBAKANINI KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney’i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
ETİYOPYA İLE SOMALİ ARASINDA ANKARA DEKLERASYONU
Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.
Görüşmede Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye’nin Etiyopya ile ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerini geliştirmek için çalıştığını, iş birliğinin atılacak adımlarla daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.E
Erdoğan Etiyopya ile Somali arasında Ankara Deklarasyonu ile tesis edilen uzlaşma zemininin geliştirilmesinin önemini vurgularken, bu uzlaşmanın bölgedeki diğer sorunların çözümüne olumlu örnek oluşturmasını temenni ettiklerini belirtti.
G20'DE KALICI BARIŞ DEKLERASYONU
ABD’nin itirazına karşı Johannesburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisi liderler tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, zirvede yaptığı basın açıklamasında, zirvenin sonuç bildirisinin G20 liderleri tarafından kabul edildiğini belirterek, "Oybirliğiyle kabul yönünde adım adım ilerliyorduk ve artık kabul edilmiş bir zirve bildirgemiz var.” dedi.
Magwenya, "Programda küçük bir değişiklik oldu. Normalde kabul süreci en sonda gerçekleşir, ancak dün gün boyunca, çeşitli ikili görüşmeler sırasında zirve bildirgesinin ilk gündem maddesi olarak kabul edilmesi ve ardından günün geri kalanına geçilmesi gerektiği hissi vardı." diye konuştu.
Bildirinin küresel çatışmaların barışçıl çözümüne odaklandığını belirten Magwenya, "Bildiride, özellikle dünyanın en ciddi dört çatışması vurgulanıyor: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan, Ukrayna ve Filistin." ifadesini kullandı.
- Bildirinin içeriği
Sonuç bildirisinde, küresel çatışmaların sona erdirilmesi, iklim finansmanının artırılması ve Afrika’nın kalkınma önceliklerinin küresel gündemin merkezine yerleştirilmesi vurgulandı.
G20'de ilk kez Filistin’in diğer çatışmalarla birlikte aynı cümlede zikredildiği bildiride, "Sudan’da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, İşgal altındaki Filistin topraklarında, Ukrayna’da ve dünyadaki diğer çatışmaların sona erdirilmesi için adil, kapsamlı ve kalıcı barış için çalışacağız." denildi.
Bildiride, BM Şartı uyarınca tüm devletlerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğine işaret edilerek, zorla toprak kazanımına yönelik güç kullanımının uluslararası hukukla bağdaşmadığı ifade edildi.
İklim değişikliğiyle mücadelede Paris Anlaşması'nın hedeflerinin yeniden teyit edildiği bildiride, sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak için küresel yatırımların hızla artırılması gerektiği vurgulandı. Gelişmekte olan ülkelerin 2030 öncesi iklim hedeflerini uygulamak için 5,8 ila 5,9 trilyon dolara ihtiyaç duyduğuna vurgu yapıldı.
Gelişmekte olan ülkelerde iklim adaptasyonu, kayıp ve zarar finansmanı ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi için uluslararası desteğin artırılacağı bildiride yer aldı.
Küresel enerji dönüşümünde Afrika’nın özel konumu vurgulanarak, kıtada 600 milyondan fazla insanın elektriğe erişiminin olmadığı, bir milyarı aşkın kişinin ise temiz pişirme yakıtından mahrum bulunduğu kaydedildi. Temiz pişirme eksikliği nedeniyle her yıl iki milyon Afrikalının hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Bildiride, kritik minerallerin sürdürülebilir kalkınmadaki stratejik rolüne işaret edilerek, minerallerin sadece ham olarak ihraç edilmesi değil, üretici ülkelerde işlenmesi ve katma değer yaratması gerektiği belirtildi.
Gıda güvenliği başlığında, dünyada 720 milyon kişinin açlık yaşadığı ve 2,6 milyar kişinin sağlıklı gıdaya erişemediği ifade edildi.
Bildiride, sivillerin aç bırakılmasının savaş yöntemi olarak kullanılmasının kesin biçimde reddedildiği yer aldı.
Bildirinin uluslararası finans sistemiyle ilgili bölümünde, Afrika’daki düşük gelirli ülkelerin dış borç faiz yükünün son on yılda iki kattan fazla arttığı kaygıyla not edildi.
Ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu’nda Afrika için yirmi beşinci sandalyenin oluşturulması memnuniyetle karşılandı.
G20 liderleri, sonuç bildirisinde, "kapsayıcı" ve "sürdürülebilir" ekonomik kalkınma için kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlendirilmesi, enerji güvenliğini koruma, herkes için gıda güvenliğini sağlama sözlerini verdi.
- Trump yönetimi, boykot ettiği zirvenin iklim sorunlarına değinen bildirisine karşı çıkmıştı
ABD Başkanı Donald Trump ise Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmıyor.
Washington yönetiminin uyguladığı boykot kapsamında Güney Afrika'daki zirvede ABD'nin temsilcisi bulunmuyor.
ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.
Trump yönetimi, özellikle zirvenin sonuç bildirisinde "iklim değişikliği" ve "yenilenebilir enerji" ifadelerinin yer almasını istemiyordu.
G20 LİDERLER ZİRVESİNDE AİLE FOTOĞRAFI
Zirvenin ana teması olan "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" çerçevesinde bir araya gelen liderler, Expo Centre Nasrec’te kurulan özel platformda aile fotoğrafı için buluştu. Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çekimde diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte yer aldı.
Zirve alanında gerçekleştirilen törende liderler tek tek karşılanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da salona girişinde yoğun ilgi gördü. Erdoğan, oturumların olduğu salonda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile bir süre sohbet etti. Ardından Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb ile samimi bir şekilde selamlaştı.
Başkan Erdoğan daha sonra aile fotoğrafı çekimi için diğer liderlerle birlikte platformdaki yerini aldı.
Erdoğan’ın yanında Japonya Başbakanı Takaichi Sanae yer aldı.
KÜRESEL TİCARETTE KURAL DEĞİŞİMİ ŞART
Başkan Erdoğan, “Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü” oturumunda konuştu.
Erdoğan "Küresel ticaretin yeniden canlanması için köklü bir uluslararası işbirliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Düşük gelirli ülkelerin borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" dedi.
AYAKÜSTÜ TEMASLAR BAŞLADI
Başkan Erdoğan, Johannesburg Expo Center'da gerçekleştirilen zirvenin ilk oturumu öncesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile ayak üstü sohbet etti. Erdoğan daha sonra Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb ile selamlaştı.
HANGİ LİDERLER ZİRVEDE
Zirvede Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alıyor.
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de hazır bulunuyor.
BAŞKAN G20 ZİRVESİ'NDE
Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı. Ramaphosa ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.
AFRİKA KITASINDA İLK: G20 BAŞLADI
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Dayanışma, Eşitlik, Sürdürebilirlik temasıyla bu yıl 20'ncisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı. Liderler iki gün boyunca küresel ekonomik görünüm, kalkınma, enerji arz güvenliği, gıda krizi ve uluslararası istikrar başlıklarını ele alacak.
G20 Liderler Zirvesi, Afrika kıtasında ilk zirve olma özelliği taşıyor.
G-20'DE PROGRAM BELLİ OLDU
Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin oturum başlıkları ve program akışı netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede liderler iki gün boyunca kapsamlı oturumlarda bir araya gelecek.
İLK GÜN: "KAPSAYICI BÜYÜME VE KÜRESEL DİRENÇLİLİK" BAŞLIKLARI
Zirvenin ilk günü olan 22 Kasım Cumartesi, liderler 2 ayrı oturumda buluşacak. Yerel saat ile 15.00-18.00 saatlerinde yapılacak 1. Oturumda "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme" teması altında ekonomilerin inşası, ticaretin rolü, kalkınmanın finansmanı ve borç yükü konuları ele alınacak. Saat 18.15-19.30 arasındaki 2. oturumda ise "Dirençli Bir Dünya - G20'nin Katkısı" başlığıyla afet riskinin azaltılması, iklim değişikliği, adil enerji dönüşümü ve gıda sistemleri değerlendirilecek. Günün sonunda liderler Liderler Akşam Yemeğinde bir araya gelecek.
İKİNCİ GÜN: ADİL GELECEK VE YAPAY ZEKA
23 Kasım Pazar günü düzenlenecek 3. oturum, saat 10.00-13.00 arasında yapılacak. Oturumun başlığı "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek" olurken, kritik mineraller, insana yaraşır iş ve yapay zeka gibi geleceğe yön veren konu başlıkları masada olacak. Zirve, ardından gerçekleştirilecek "Kapanış Oturumu ve Dönem Başkanlığı Devir-Teslim Töreni" ile sona erecek.
TRUMP VE PUTİN ZİRVEDE YER ALMAYACAK
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın G20'de olmaması gerektiğini savunarak zirveye katılmayacağını duyurmuştu. Washington'dan hiçbir üst düzey yetkili de Johannesburg'a gelmeyecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna savaşı nedeniyle zirvede yer almayacak.
BAŞKAN GÜNEY AFRİKA'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine geldi.
Başkan Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer karşıladı.
Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geldi.
Başkan Erdoğan'ın Johannesburg EXPO Center'da düzenlenen zirve marjında yarın iki ayrı oturuma katılması, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve liderler onuruna verilen akşam yemeğinde yer alması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN AFRİKA'YA GİDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.
Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.
AFRİKA'DA G20 ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım'da Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek.
22-23 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana temalı zirve için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek olan Erdoğan, çeşitli oturumlarda hitap edecek.
Başkan Erdoğan'ın zirve marjında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve G20 Liderleri ile görüşmesi bekleniyor.
Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanı Burhanettin Duran duyurdu.
Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.