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PKK elebaşı Duran Kalkan şart koşuyor: Apo'ya uyarız ama İmralı ortamında olmaz bunlar! | TUSAŞ itirafı

Türkiye'nin iç cepheyi sağlamlaştırmak için attığı adımlara terör örgütü PKK yine takoz mu olacak? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı. Çağrı sonrası Öcalan'dan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı gelirken PKK elebaşlarından Duran Kalkan, teröristbaşı Öcalan'a uyacaklarını savunsa da süreci tıkayacak yönde mesajlar verdi. Terörist Kalkan, "Elbette dünyadan tecrit edilmiş, İmralı ortamında olmaz bunlar." dedi. Atılan adımın "savaş taktiği" olduğu göndermesini yapan terörist Duran Kalkan, "Söz konusu çevreler, bağcı dövmek istemiyorlarsa, özel savaş taktiği yapmıyorlarsa, o zaman uygun koşullar yaratmalılar. Başka türlü olmaz." diyerek Türkiye'ye şart koşmaya kalktı. PKK elebaşından TUSAŞ itirafı da geldi!

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:25 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:59
PKK elebaşı Duran Kalkan şart koşuyor: Apo’ya uyarız ama İmralı ortamında olmaz bunlar! | TUSAŞ itirafı

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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı tarihi çıkış sonrası başlayan yeni dönemin önünü tıkayacak bir açıklama yaptı.

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI: TERÖRİSTBAŞI GELSİN TERÖRÜ LAĞVETSİN
Sınırlarımızda harlanan savaş ve "teröristan" tehlikesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi sağlam tutma" vurgusuyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarihi adımlar attı.

Bahçeli DEM Parti ile el sıkıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Bahçeli DEM Parti ile el sıkıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Bahçeli önce DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun" telkininde bulundu sonra da İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı yaparak siyasetin gündemini değiştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN DESTEK VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin!" uyarısında bulunup "Terörsüz, şiddetsiz Türkiye inşa edelim" çağrısı yaptı. Erdoğan son olarak dün 29 Ekim resepsiyonunda 85 milyon Türkiye vurgusu yaparak, "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların, bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir." ifadeleriyle sürece desteğini yineledi.

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TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN "HAZIRIM "DEDİ DEM PARTİ UZATILAN ELİ HAVADA BIRAKTI
Bahçeli'nin çıkışı ile eş zamanlı olarak DEM'li Ömer Öcalan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Öcalan parmaklıklar ardından "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı gönderdi.

Gelişmeler siyasetin gündemini belirlerken DEM Parti süreci tıkamaya yönelik bir açıklama yaptı.

DEM Parti'nin yayımladığı skandal bildiri (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)DEM Parti'nin yayımladığı skandal bildiri (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"Türkiye'de sağlanacak onurlu bir barış Ortadoğu'nun da barışı olacaktır" başlıklı bildiride Türkiye işgalcilikle suçlandı, PKK/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde estirdiği terör faaliyetleri aklandı.

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TERÖRİSTBAŞI DURAN KALKAN ŞART KOŞUYOR!
Yaşanan gelişmelere ilişkin terör örgütü PKK'dan da peşi sıra açıklamalar geldi. PKK/KCK'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kararına uyulacağı ancak serbest kalması istendi. Teröristbaşı Duran Kalkan da saklandığı ininden şart koşmaya başladı.

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Örgütün paçavralarından birine konuşan Duran Kalkan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinden etkisinin devam ettiğini savunarak şunları söyledi:

"Önder Apo bir cümleyle herkesi cevaplayacak, yeni tartışmalar açacak bir tutum koydu ortaya. Bu da oldukça önemli. Bunu da görmek gerekli. Çünkü çağrılar vardı, kendisine dönük cevap verdi. Kürt sorunun çözümünü hukuki ve siyasi alana taşıyacak teorik ve pratik güce sahibim dedi. Bu temelde de Apo'nun gücü yok, bir şey yapamaz, örgüt dinlemez, halk dinlemez ve benzer şeyler söyleyenleri, hezeyanda bulunanları yalanladı. Gücünü ortaya koydu. Ardından eş başkanlığımız, hareketimiz ve halkımız adına Önder Apo'nun yürüteceği her türlü mücadeleyi, geliştireceği her tutumu destekleyeceğini, ardında olacağını ilan etti."

PKK elebaşı Duran Kalkan (Ekran Görünsütü/Takvim.com.tr )PKK elebaşı Duran Kalkan (Ekran Görünsütü/Takvim.com.tr )

"İMRALI ORTAMINDA OLMAZ BUNLAR"
Söz konusu açıklamaları ile teröristbaşı Öcalan'a uyacaklarını söyleyen Duran Kalkan sözlerinin devamında şart koşarak süreci tıkamanın yoluna gitti.

Terörist Kalkan, "Elbette dünyadan tecrit edilmiş, İmralı ortamında olmaz bunlar. Çünkü aktif bir çalışma gerekli. Bunun için 24 saat çaba gerekli. Herkesle ilişki gerekli. Herkesin görüşünü alması gerekli. Bu bakımdan İmralı işkence tecrit ve soykırım sistemi içerisinde olmaz." dedi.

YİNE TERÖRİSTBAŞINI KULLANIYOR: BAŞKA TÜRLÜ OLMAZ
Atılan adımın "savaş taktiği" olduğu göndermesini yapan terörist Duran Kalkan, "Gerçekten Önder Apo'nun rol oynamasını istiyorlarsa, söz konusu çevreler, bağcı dövmek istemiyorlarsa, özel savaş taktiği yapmıyorlarsa, o zaman uygun koşullar yaratmalılar. Başka türlü olmaz." diyerek şart koştu.

Kalkan, "Zaten dikkat edelim, çok fazla güven vermedi. Herkes bu tür çağrılara kuşkuyla yaklaştı. Nereden çıktı bu dediler. Halbuki çok doğal bir durumdu. O nedenle Önder Apo'nun sağlık, güvenlik ve özgür çalışma koşullarının hazırlanması lazım." iddiasında bulundu.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Teröristbaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Sözlerinin devamında, sürece öncülük edecek tek kişinin teröristbaşı Abdullah Öcalan olduğunu söylemeyi sürdüren Kalkan yine "özgürlük" şartı sundu.

TUSAŞ SALDIRISINA SAHİP ÇIKTI!
Orta Doğu'da bir savaşın sürdüğünü savunan Kalkan, "Savaşın merkezi Türkiye'dir. " diyerek yine Türkiye'yi hedef aldı. PKK elebaşı Duran Kalkan 5 şehit verdiğimiz TUSAŞ saldırısına da sahip çıktı.

Saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini bir kez daha itiraf eden Kalkan, "23 Ekim'deki Ankara eylemi var Tusaş'a karşı. Fedai eylemi. Geçen yıl 1 Ekim'deki Ankara'da gerçekleşen eylemin bir devamı niteliğinde. Bu eylem tabii bu sürece bir zirve yaptırdı. Herkesi bir kere daha savaş üzerinde düşünmeye yöneltti. Sömürgeci, faşist, soykırımcı cepheyi sarstı." iddiasında bulundu.

TUSAŞ'ta üretilen mühimmat ve silahların terör örgütüne büyük darbe vurduğunu itiraf eden Kalkan, "Kürdistan'da yıllardır katliam gerçekleştiren makinelerin üretildiği yer. Bundan daha askeri bir yer olamaz. Bunun sivil şu bu denilmesinin gerçekle bir alakası yok." dedi.

KANDİL'DE İÇ ÇATIŞMA
Öte yandan terör yuvası Kandil'in özellikle Suriye kolu YPG/SDG çatısı altında sırtını ABD'ye dayamış vaziyette. YPG/SDG kanadının sabotaj denemeleri yapacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin attığı adım, hem bölgesel dengeleri hem de küresel aktörlerin stratejilerini nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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