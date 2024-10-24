Terör örgütü KCK/PKK'dan "teröristbaşı Abdullah Öcalan" mesajı... Kararına uyacaklar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yaptığı "iç cepheyi güçlendirme" vurgusu sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den peş peşe sürpriz adımlar geldi.
ÖNCE DEM'LE EL SIKIŞTI SONRA PKK ELEBAŞINA ÇAĞRI YAPTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önce 1 Ekim'de Meclis'te DEM Parti üyeleriyle el sıkışarak pozitif mesajlar verdi.
Bahçeli DEM'lilerle tokalaştı (1 Ekim, Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
BAHÇELİ: TERÖRİSTBAŞI ÖRGÜTÜN LAĞVEDİLDİĞİNİ HAYKIRSIN
Bahçeli daha sonra Öcalan'ın Yakalandıktan sonra, "Hizmet ederim" sözünü hatırlatarak, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." ifadelerini kullandı.
UMUT HAKKI ÇIKIŞI
Bahçeli devamında şunları söyledi:
"Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne de Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız, vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız."
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK: TERÖRSÜZ ŞİDDETSİZ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDELİM
Bahçeli'nin sözleri siyaseti hareketlendirdi. Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin! Terörsüz şiddetsiz Türkiye'yi inşa edelim." diyerek net bir mesaj verdi.
Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu (AA)
Sürece CHP ve DEM'den de destek veren açıklamalar geldi.
TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'DAN MESAJ: SİYASİ ZEMİNE ÇEKEBİLİRİM
Bahçeli'nin bu hamle ile İmralı - DEM hattını devreye sokup Kandil - ABD denklemini saf dışı bırakmak istediği konuşulurken bugün PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" açıklaması geldi.
KCK/PKK'DAN "APO NE DERSE O" ÇIKIŞI
KCK/PKK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, hareketlerinin tüm bileşenlerinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın geliştireceği sürece göre hareket edeceği vurgulandı.