Terör örgütü KCK/PKK'dan "teröristbaşı Abdullah Öcalan" mesajı... Kararına uyacaklar!

Açıklamada 5 yıl aradan sonra teröristbaşı Öcalan ile temas kurulduğu söylenerek "Kürt halkı bütün yapılarıyla ve bileşenleriyle Önder Apo'nun geliştireceği süreci esas alacaktır. Önder Apo hareketimizin ve halkımızın iradesi ve Kürt sorununun demokratik çözümünün muhatabı ve müzakerecisidir. Bu konuda herhangi bir farklı yaklaşım ve duruş söz konusu değildir. Hareketimiz bütün bileşenleriyle Önder Apo'nun geliştireceği sürece göre hareket edecektir." denildi.

Teröristbaşı Öcalan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Teröristbaşı üzerinde tecrit olduğunu savunan KCK/PKK'nın açıklamasında "Apo'nun sağlık, güvenlik ve çalışma koşulları oluşturulmadan gelişmeden bahsetmek ve gelişme beklemek mümkün değildir." açıklaması da yer aldı.